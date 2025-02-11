Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 советуют игрокам, получившим в игре платину, выйти на улицу и потрогать траву

Во многих играх получить платиновый трофей непросто и иногда требует значительных усилий и неоднократного прохождения. Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 подошли к этому с юмором и добавили в описание трофея фразу "Ты собрал все призы! А теперь сходи потрогай траву.". Это распространенная на западе шутка, которой обычно намекают, что человек слишком засиделся за компьютером, пока личная жизнь проходит мимо.

На данный момент платину в Kingdom Come: Deliverance 2 получили всего 0.1% игроков, что неудивительно, так как на это необходимо около 200 часов. Например, помимо прохождения сюжета, необходимо выполнить 95% побочных квестов, победить противников каждым видом оружия или пройти игру не убивая животных и не употребляя в пищу их мяса.