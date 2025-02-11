Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 советуют игрокам, получившим в игре платину, выйти на улицу и потрогать траву

Во многих играх получить платиновый трофей непросто и иногда требует значительных усилий и неоднократного прохождения. Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 подошли к этому с юмором и добавили в описание трофея фразу "Ты собрал все призы! А теперь сходи потрогай траву.". Это распространенная на западе шутка, которой обычно намекают, что человек слишком засиделся за компьютером, пока личная жизнь проходит мимо.
На данный момент платину в Kingdom Come: Deliverance 2 получили всего 0.1% игроков, что неудивительно, так как на это необходимо около 200 часов. Например, помимо прохождения сюжета, необходимо выполнить 95% побочных квестов, победить противников каждым видом оружия или пройти игру не убивая животных и не употребляя в пищу их мяса.
любая жизнь вне общества = личная
Трофи хантеры это отдельная каста игроков. Они уже давно не получают удовольствия от прохождения игры. Скипают все, что можно. Диалоги, кат сцены. Используют трейнеры или сами ломают игры, чтобы как можно скорее получить платину.
Не все поступают именно так.
Ну хоть это и не так но и не далеко от правды. И "платины" на плойке там нет не взломов не трейнеров. Но насчет потери удовольствия это правда, я пока ре4 ремейк ее делал возненавидел игру. Но скипать диалоги? Это делают спидранеры
Я так не делаю, я просто играю и получаю платину.
И как можно тренеры использовать на консолях?
Кто получают платину в играх? 99% из них именно так и делают, просто так не задрачивая платку закрывать геморно почти в любой игре.
На взломанных всегда можно было
игрокам получившим в игре платину по ходу как раз пора перестать трогать траву и заворачивать её в косяки, им бы просто выйти на улицу и свежим воздухом подышать.
Ага совместить то всё равно не выйдет. Все на траву! Она вот-вот вылезет.
Совсем дед добухался. Какая трава середина начало февраля на дворе.
Выращиваю дома траву и трогаю, когда захочу)
игра го1вно че все сс1утся