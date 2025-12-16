Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 сознательно делали старт игры жёстким - и радовались негативным отзывам

В Warhorse Studios признались, что на ранних этапах тестирования Kingdom Come: Deliverance 2 команда намеренно шла на риск и была готова к волне недовольства со стороны игроков. По словам ведущего дизайнера Прокопа Йирсы, разработчики хотели, чтобы в начале приключения персонаж ощущался максимально беспомощным — даже если это раздражало тестеров.
Во время плейтестов некоторые игроки почти сразу попадали в тюрьму из-за ошибок и оставляли резкую критику. Однако в студии восприняли это как подтверждение правильного курса. Авторы стремились к тому, чтобы путь от слабости к силе ощущался заслуженным, а не выдавался «по умолчанию».
Такой подход, по словам Йирсы, шёл вразрез с современной тенденцией к мгновенному вознаграждению, и решение далось нелегко. Тем не менее успех первой Kingdom Come помог команде поверить в выбранное направление. Разработчики уверены, что аудитория готова принимать сложные и требовательные игры — в качестве примера они приводят путь FromSoftware и успех Dark Souls и Elden Ring.
В Warhorse считают, что у хардкорных и оригинальных RPG по-прежнему есть большой потенциал, если дать им время на доработку и не отказываться от собственного видения.
Так это правильно и логично. В те годы жизнь явно была не прогулкой по диснейленду. Наоборот пролог классный.
Начиная от пластмассового мира и героев, продолжая кривой боевой системой и прокачкой, умножая на скучнейшие механики выживания, ковки, алхимии, стелса и прочего. Когда ты для чтения должен изучить грамоту, помыться просто в речке не можешь -- найди место, сохранись через шнапс, а вот таскать с собой центер всякого шмота и бакалеи -- это пожалуйста.
И заканчивая общим псевдореализмом и псевдоисторией, где все шито белыми нитками. Ну, местами одна черная затесалась.
Нужно отдать чехам должное, вторая часть пободрее первой, там вся хардкорность вообще была в борьбе с багами. В сиквеле герой уже не просто деревенский лох, а участвует в каких-то глобальных событиях. Но бег туда-сюда по однотипным полям и лесам 100+ часов, приправленных всем выше сказанным, плюс три скучнейших ДЛС -- это явно испытание не для слабонервных. Основной сюжет линейный, от 90% побочек -- зевать охота. Удалось выжить только благодаря трейнеру на бесконечный шнапс, увеличение скорости передвижения и неломающийся шмот. Иначе утанул бы в рутине или дропнул, не доходя до середины. Эта игра просто крадет время игроков тупыми условностями, без которых легко можно обойтись.
Собственно, судя по продажам, где львиная доля этого поделия была куплена по предзаказм и в первый месяц, дальше оно со скидками оказалось особо не востребовано даже у фанатов первой части. Оно и понятно, у них на уме только шедевральная Клейр Обскюр.
А может просто искали тот уровень баланса сложности, при котором получат нужный процент игроков, которые будут продолжать играть. Ведь сделай игру сложной её, пройдёт мизер. Сделай игру простой её пройдёт много людей. В обоих случаях отзывы сделают минимум продаж. Поэтому так и важен баланс, по моему мнению, в играх.