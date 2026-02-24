Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 выпустили благодарственное видео для фанатов в честь годовщины игры

Чешская студия Warhorse Studios опубликовала благодарственное видео, посвященное первой годовщине Kingdom Come: Deliverance 2 и фанатскому сообществу игры. В посте на платформе X разработчики выразили благодарность комьюнити за поддержку и энтузиазм, отметив, что у них "самое лучшее сообщество".

Спустя год после выхода KCD2 и многих лет после KCD мы можем с уверенностью сказать, что у нас лучшее сообщество. Спасибо, что разделяете с нами наши богемские приключения!

Видео, прикрепленное к посту, представляет собой монтаж кадров из игры, закулисных съемок, фанатских мероприятий и выступлений актеров. В нем показаны отрывки из интервью, оценки критиков, сцены фанатских встреч, косплееров в костюмах персонажей и даже оркестр, исполняющий саундтрек. Завершается ролик словами благодарности: "Спасибо всему сообществу за великий год приключений".

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Это продолжение хита 2018 года, где игрок берет на себя роль Инджриха из Скалицы, простого кузнеца, втянутого в вихрь гражданской войны в Богемии XV века. Игра сочетает открытый мир, реалистичную боевую систему и нелинейный сюжет, полный мести, предательства и открытий.