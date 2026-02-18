Разработчики Kingdom Come: Deliverance II запустили уникальную статистику для игроков с шансом выиграть приз

Разработчики из Warhorse Studios приготовили для сообщества Kingdom Come: Deliverance 2 особый сюрприз - теперь каждый желающий может получить уникальную инфографику "Your Bohemian Wrapsody" со своими личными итогами первого года приключений в средневековой Богемии.

Личная статистика покажет не только количество поверженных врагов и виртуозно исполненных парирований, но и то, сколько времени было проведено за изучением местной культуры в тавернах. Более того, инфографика позволит сравнить свои достижения с успехами других игроков по всему королевству.

Чтобы получить персональный отчет, нужно привязать игру к аккаунту Deep Silver и подписаться на новостную рассылку Kingdom Come: Deliverance 2. Рассылка инфографики будет проходить поэтапно: первые письма с уникальными данными отправятся 20 февраля, затем 27 февраля, а финальная партия запланирована на 6 марта. Последний день, когда можно успеть привязать аккаунт и подписаться на рассылку - 4 марта.

Для тех, кто только начинает свой путь в Богемии и провел в игре менее десяти часов, получит версию инфографики "На начальном этапе". Однако если до завершающего срока игрок успеет преодолеть десятичасовой рубеж, статистика обновится автоматически и станет более детальной.

В качестве приятного бонуса все, кто откроет свою инфографику по ссылке из письма, автоматически станут участниками розыгрыша пятисот цифровых наборов. В комплект входят Steam-ключи для цифровой артбука и расширенного саундтрека Kingdom Come: Deliverance 2. Конкурс продлится до 11 марта, так что у поклонников игры есть время не только оценить свой прогресс, но и побороться за памятные призы от разработчиков.