Разработчики Kingdom Come Deliverance поведали, как Crytek посмеялась над их амбициозными планами создать масштабную RPG

Триумф Kingdom Come: Deliverance 2, заработавшей признание игроков и критиков, закрепил Warhorse Studios в статусе одного из ведущих разработчиков RPG в мире. Однако путь к успеху начался со скептических насмешек, и самые громкие из них раздавались из лагеря Crytek - создателей движка CryEngine, на котором и построены обе игры.

В интервью журналу Edge директор по дизайну Warhorse Виктор Бочан раскрыл детали переговоров в 2011 году. Когда команда, мечтавшая о исторически точной RPG с открытым миром, озвучила Crytek свои амбиции, реакция была неоднозначной.

Crytek с гордостью заявили нам, что на экране может быть шесть или семь полностью анимированных NPC с искусственным интеллектом. Мы ответили: "Хорошо, но нам нужно 200. Или даже 500". Они просто рассмеялись.

Создать масштабную RPG с живыми городами и массовыми сражениями на CryEngine, заточенным под линейные шутеры с продвинутой графикой, казалось неподъемной задачей. Однако Warhorse не отступила. Выбор движка в 2011 году, как поясняет исполнительный продюсер Мартин Клима, был небольшим: Fortnite еще не существовало, а CryEngine объективно превосходил Unreal Engine 3. Студия взяла "неподходящий" движок и переделала его под себя.

Упорная работа дала ошеломляющие результаты. Модифицированный CryEngine смог обеспечить не только масштабные сражения в первой части, но и беспрецедентную плотность населения в сиквеле. В KCD 2 мир населяет около 3000 NPC, 1500 из которых живут своей жизнью в одном только Куттенберге. Это достижение стало возможным благодаря ряду инновационных решений, включая "слоеную" симуляцию, где детальность поведения персонажа зависит от его расстояния до героя.

Однако, даже с учетом грандиозного успеха KCD 2, будущее серии на CryEngine под вопросом. Открытые студией вакансии для разработчиков с опытом работы на Unreal Engine 5 говорят о возможной смене движка для будущих проектов. Видимо, ограничения CryEngine достигли предела своей пригодности для задач, которые ставит перед собой Warhorse в будущем.