Разработчики Kingdom Come Deliverance уволили переводчика с чешского на английский и заменили его ИИ

Разработчик игр Warhorse Studios, известный по серии Kingdom Come: Deliverance, оказался в центре скандала. Сотрудник, проработавший в компании почти четыре года, заявил, что его уволили без предупреждения, чтобы заменить искусственным интеллектом. Модераторы Reddit, где он выложил свою историю, тщательно проверили данные переводчика и подтвердили, что он действительно работал в Warhorse Studios.

Всем привет! Меня зовут Макс Г., и с июля 2022 года я работал в Warhorse Studios переводчиком и редактором с чешского на английский. В основном я работал над KCD2 и ее дополнениями, включая диалоги, журналы заданий, названия предметов и многое другое, а также иногда занимался маркетинговыми материалами.

По словам Макса, он был приглашен на встречу, где руководство компании без предварительного уведомления сообщило ему, что его должность станет "устаревшей" со следующего месяца. Причиной назвали желание "сделать компанию более эффективной" и "сэкономить средства". Вся работа по переводу в будущем будет передана искусственному интеллекту.

Это стало для меня огромным шоком. Хотя дискуссии об использовании ИИ для перевода возникали и раньше (я всегда был категорически против), никогда не доходило до того, что это может стоить мне работы в будущем. Конечно, мысли об этом приходили мне в голову, но я наивно полагал, что мою работу в WHS ценят настолько, что я не окажусь под непосредственной угрозой.

Бывший сотрудник подчеркнул, что не намерен нарушать соглашение о неразглашении (NDA) и не просит восстановить его в должности, но и не будет молчать о своем опыте.

На момент публикации заметки Warhorse Studios официально не комментировала ситуацию. Однако пост уже вызвал широкий резонанс в игровом сообществе: пользователи выражают поддержку уволенному переводчику и критикуют решение студии заменить живого специалиста алгоритмом, особенно учитывая высокие стандарты локализации, которыми славится серия Kingdom Come: Deliverance.