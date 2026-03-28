Разработчики Kingdom Come Deliverance уволили переводчика с чешского на английский и заменили его ИИ

Разработчик игр Warhorse Studios, известный по серии Kingdom Come: Deliverance, оказался в центре скандала. Сотрудник, проработавший в компании почти четыре года, заявил, что его уволили без предупреждения, чтобы заменить искусственным интеллектом. Модераторы Reddit, где он выложил свою историю, тщательно проверили данные переводчика и подтвердили, что он действительно работал в Warhorse Studios.
Всем привет! Меня зовут Макс Г., и с июля 2022 года я работал в Warhorse Studios переводчиком и редактором с чешского на английский. В основном я работал над KCD2 и ее дополнениями, включая диалоги, журналы заданий, названия предметов и многое другое, а также иногда занимался маркетинговыми материалами.
По словам Макса, он был приглашен на встречу, где руководство компании без предварительного уведомления сообщило ему, что его должность станет "устаревшей" со следующего месяца. Причиной назвали желание "сделать компанию более эффективной" и "сэкономить средства". Вся работа по переводу в будущем будет передана искусственному интеллекту.
Это стало для меня огромным шоком. Хотя дискуссии об использовании ИИ для перевода возникали и раньше (я всегда был категорически против), никогда не доходило до того, что это может стоить мне работы в будущем. Конечно, мысли об этом приходили мне в голову, но я наивно полагал, что мою работу в WHS ценят настолько, что я не окажусь под непосредственной угрозой.
Бывший сотрудник подчеркнул, что не намерен нарушать соглашение о неразглашении (NDA) и не просит восстановить его в должности, но и не будет молчать о своем опыте.
На момент публикации заметки Warhorse Studios официально не комментировала ситуацию. Однако пост уже вызвал широкий резонанс в игровом сообществе: пользователи выражают поддержку уволенному переводчику и критикуют решение студии заменить живого специалиста алгоритмом, особенно учитывая высокие стандарты локализации, которыми славится серия Kingdom Come: Deliverance.
Не думал, что в 2026 году к нам могут вернуться "потраченные" переводы.
Уже предвижу диалоги в стиле: "Доброго здравия, мой феодальный господин, не желаете ли приобрести подписку на Premium-доступ к крестовому походу?"
Четыре года человек корпел над текстами, вкладывал душу, локальные шутки, исторический контекст, а ему в ответ: "Ты устарел, брат. Теперь у нас GPT, который переведёт “куда прёшь, бродяга” как “where are you pushing, vagrant”. И это, сука, будет "эффективность"".
Представляю, как теперь будут выглядеть диалоги:
- Генри, ты пришёл!
- Hello, Henry, you came! We have a quest for you, which involves collecting 10 pieces of manure for the village elder, because efficiency.
А самое смешное - они экономят на переводчике, но при этом потратят в два раза больше бабла на баги, потому что ИИ перепутает "меч" с "мылом", и главный герой будет ходить с куском "Dove" в ножнах, пытаясь намылить кумана.
Warhorse, вы серьёзно? Вы делаете игру, где 70% успеха - это погружение в язык, диалекты, говорящие названия и атмосферу. И вы заменяете живого чела, который чувствовал контекст, на нейросеть, которая переведёт “kurva” как “curve”, потому что в её корпусе не было чешского мата?
Через полгода ждём DLC: "Генри и таинственный случай пропавшей грамматики". И патч, который исправляет “I’m feeling quite hungry” на “Я, блядь, жрать хочу, дайте уже ебаный хлеб”.
От дырявого жидкого вавары другого и не жди
Ждём новость, когда ИИ уволит разработчиков Kingdom Come Deliverance и заменит их на ИИ.
Ну, учитывая отстойное качество английской локализации Kingdom Come Deliverance, уж лучше пусть далее ИИ занимается переводом, чем человек. ИИ точно хватит алгоритмов имя Индржих не переводить как Генри. Меня просто выбешивает, когда в английских локализациях заменяют оригинальные имена персонажей. Это касается не только Kingdom Come, а вообще всех игр в принципе. Читаешь русские субтитры - звучит верное имя... слышишь звук - там английская отсебятина. Аж бесит. Долой таких переводчиков! Лучше работу предоставить ИИ, а человек просто потом проверит перевод, чтоб устранить редкие странности после ИИ. Точка.
прощайте переводчики. вы хуже и медленее нейронок. также надеюсь больше в видеоиграх не будет такой русофобии и личной обиды в переводе, как например, когда в прошлом переводчик Kingdom Come Deliverance решил высказать свою политическую позицию прямо в переводе игры и сравнить половцев с русскими. Мне не нужен посредник, который искажает информацию. Мне нужна прямая связь с замыслом разработчика