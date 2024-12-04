Разработка Kingdom Come Deliverance 2 завершена - игра ушла на золото

На этой неделе у нас была возможность увидеть более 40 минут геймплея Kingdom Come: Deliverance 2, представляющих самое начало игры. Однако, как оказалось, это не конец новостей, которые должны быть интересны игрокам, ожидающим игру.

Сегодня Warhorse Studios объявила новую дату релиза, 4 февраля 2025 года, а также то, что Kingdom Come: Deliverance 2 уже ушла на золото. Это означает, что игра практически завершена, и с этого момента разработчики будут отвечать за исправление ошибок и общую полировку. В своем заявлении команда также сообщает, что их RPG уже достигла миллиона списков желаний в Steam, что демонстрирует интерес сообщества к этому приключению.