Разработка Kingdom Come Deliverance 2 завершена - игра ушла на золото

На этой неделе у нас была возможность увидеть более 40 минут геймплея Kingdom Come: Deliverance 2, представляющих самое начало игры. Однако, как оказалось, это не конец новостей, которые должны быть интересны игрокам, ожидающим игру.
Сегодня Warhorse Studios объявила новую дату релиза, 4 февраля 2025 года, а также то, что Kingdom Come: Deliverance 2 уже ушла на золото. Это означает, что игра практически завершена, и с этого момента разработчики будут отвечать за исправление ошибок и общую полировку. В своем заявлении команда также сообщает, что их RPG уже достигла миллиона списков желаний в Steam, что демонстрирует интерес сообщества к этому приключению.
Ну, будем надеяться, что релиз будет лучше чем в первой части!
А потом Юбисофт тоже перенесёт дату выхода AS Shadows на конец января, так как сами боятся конкуренции с KCD2. И издатель KCD2 который и так в тряске от AS Shadows, будет вынужден снова перенести релиз. Такие взаимные качели тряски.
и так перенесут ан декабрь 31 этого года и все будут счастливы
скорее наоборот, AC Shadows немного дальше перенесут
первые 43 минуты полностью покажут что нас ждет, а ждет тоже самое))))
https://www.playground.ru/kingdom_come_deliverance_2/opinion/43_minuty_nachala_kingdom_come_deliverance_2-1738287
Судя по боёвке, опять на Q буду всех побеждать )
От куда золото, там что, предзаказы открыли за пару месяцев? Прост непонятно, в Steam, как всегда, купить нельзя.
продается, наверное регион забанен
от верблюда. я ее сразу предзаказал в голд эдишн. игру делали и молчали, в отличии от остальных разрабов
Первая стоит покупки?
Да если готов к механикам адаптироваться.
Изза этого конечно очень хардкорно, а жаль, казуальному игроку тоже хочется поиграть в это( но мне первые часов 20 было ну очень тяжко)
Ну еще наверное месяца 2-3 на патчи и полировку после релиза, так то еще не скоро удастся насладиться игрой.
в тех самых 40 минутах показано, как игра жутко тормозит и багует, сомневаюсь что за 2 месяца что то кардинально изменится
недавно прошел 1 часть и кайфанул
Красавчики!!!жду!!!
было ожидаемо, что движения начнутся, слишком тесно им там всем в феврале
И всё та же дуэльная боевка, без которой игру не пройти. А чтоб их за ногу.
В Ведьмаке 1 поляки тоже с боевкой учудили, но во 2й и 3й части сделали нормально.
Уход на золото значит что весь контент для основной игры готов теперь разработчики будут заниматься исправлением багов и оптимизацией надеюсь у них это получится потому что эта игра один из претендентов на лучшую rpg 2025 !
Уход на золото, всегда означал что диски с релизной версией ушли в печать. А золотом называли потому что болванки были золотистыми первые, мастер-диск в честности с которого и копировали, потом уже зелёные синие пошли и т..д )
Первая то как? В эпике есть, но я не играл вообще. // Алексей Николаев
Играбельно. Сюжет в принципе неплохой, мир изучать интересно, но под конец становится затянутой. // Андрей Бабиченко
Любая рпг хороша, если она не от биовар.
Ознакомился немного с видео IGN и я конечно понимаю, что упор в реалистичность и ла-ла-ла, но блин как же топорно выглядит это махание палками, прям как мы в детстве дурачились :D
Сейчас прохожу первую часть, вот что-что, а эта реалистичная, топорная и заумная боевка реально раздражает, хотелось бы что-то привычное и более плавное и пускай немного казуальное, это все таки в первую очередь игра, хочется боевую систему похожую на ведьмака, саму боевую механику, без магии разумеется!
Движок они не сменили, то есть не будет этого пиксельного месива природы, что постоянно идет в комплекте с Unreal Engine, CryEngine прям в разы лучше рендерит природу и все что с ней связано! Возможно подтянут в этот раз оптимизацию (хотя и верится с трудом), но надеюсь на лучшее, все таки не первый раз юзают CryEngine.
хит как минимум пятилетия
Не-не-не, у тебя все игры гвно, и эта тоже, первая часть была практически инди, а ты ненавидишь инди, так что не пытайся плюсики сорвать. Игра гвно, всё гвно (с) Wolfenstein
Реально что-то сломался.
Народ, оффтоп.
У меня вопрос: тут весь пегач геншинфагами обоссаными забит? Или только в постах про геншин петушня тусуется?
Ни разу не видел их вне тематических геншинопостов. Ты сам-то зачем туда лазишь, если там, по твоим словам, "петушня" тусуется?
Хочет Королём стать.
"Разработка Kingdom Come Deliverance 2 закончена "
Очень смешно. Это фактически только половина дела только.
методичку смени, помойник. Каждая новость под каждой игрой заканчивается от тебя высером "когда полный релиз". Но я понимаю, что малолетка не знает, что это тенденция не нынешнего геймдева, а индустрии во Все времена. В начале нулевых, условная готика или моровинд, были забагованы так, что многие современные игры могут у них поучиться количеству багов. Но это не мешало игрокам эти игры проходить по 1, 2 и т.д разу. Я понимаю, что пусечкам вроде тебя, мучительно больно когда игра вылетает, но спроси у папы- так было Всегда и так будет Всегда. И чем больше в игре механик (а в рпг их много,если она рпг), тем больше будет таких ошибок. Иди в ветку колды, там почти всегда нету багов. Плати фулпрайс 70 у.е за час геймплея и рескин прошлой части, а в ветки рпг не лезь- они тебе не знакомы.
А что за баги в Готике? Пусть и условной? Единственный баг который я помню, даже багоюз, это возможность получить меч уризеля раньше времени, преодолев решетку-препятствие с помощью превращения в мясного жука. Причем сюжет почти не ломался. Если что и было забаговано в начале нулевых, так это серия Корсары, она и по сей день таковой остается. :)