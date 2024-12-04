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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 361 оценка

Разработка Kingdom Come Deliverance 2 завершена - игра ушла на золото

monk70
Новости

На этой неделе у нас была возможность увидеть более 40 минут геймплея Kingdom Come: Deliverance 2, представляющих самое начало игры. Однако, как оказалось, это не конец новостей, которые должны быть интересны игрокам, ожидающим игру.

Сегодня Warhorse Studios объявила новую дату релиза, 4 февраля 2025 года, а также то, что Kingdom Come: Deliverance 2 уже ушла на золото. Это означает, что игра практически завершена, и с этого момента разработчики будут отвечать за исправление ошибок и общую полировку. В своем заявлении команда также сообщает, что их RPG уже достигла миллиона списков желаний в Steam, что демонстрирует интерес сообщества к этому приключению.

53
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Dark1994

Ну, будем надеяться, что релиз будет лучше чем в первой части!

7
Рикочико

А потом Юбисофт тоже перенесёт дату выхода AS Shadows на конец января, так как сами боятся конкуренции с KCD2. И издатель KCD2 который и так в тряске от AS Shadows, будет вынужден снова перенести релиз. Такие взаимные качели тряски.

4
jax baron

и так перенесут ан декабрь 31 этого года и все будут счастливы

0
Mystik_86

скорее наоборот, AC Shadows немного дальше перенесут

0
Лидер X

первые 43 минуты полностью покажут что нас ждет, а ждет тоже самое))))

https://www.playground.ru/kingdom_come_deliverance_2/opinion/43_minuty_nachala_kingdom_come_deliverance_2-1738287

4
Unicorling

Судя по боёвке, опять на Q буду всех побеждать )

3
AT_Sagor

От куда золото, там что, предзаказы открыли за пару месяцев? Прост непонятно, в Steam, как всегда, купить нельзя.

1
Темный-Властелин

продается, наверное регион забанен

0
BigusDickus

от верблюда. я ее сразу предзаказал в голд эдишн. игру делали и молчали, в отличии от остальных разрабов

-1
MrGamerDad

Первая стоит покупки?

1
Рикочико

Да если готов к механикам адаптироваться.

5
Raf9111 Рикочико

Изза этого конечно очень хардкорно, а жаль, казуальному игроку тоже хочется поиграть в это( но мне первые часов 20 было ну очень тяжко)

0
Eclair_93

Ну еще наверное месяца 2-3 на патчи и полировку после релиза, так то еще не скоро удастся насладиться игрой.

0
Snake Snaake Snaaaaaake

в тех самых 40 минутах показано, как игра жутко тормозит и багует, сомневаюсь что за 2 месяца что то кардинально изменится

0
Аналиус

недавно прошел 1 часть и кайфанул

0
211186

Красавчики!!!жду!!!

0
Mystik_86

было ожидаемо, что движения начнутся, слишком тесно им там всем в феврале

0
Emperor77

И всё та же дуэльная боевка, без которой игру не пройти. А чтоб их за ногу.

В Ведьмаке 1 поляки тоже с боевкой учудили, но во 2й и 3й части сделали нормально.

0
Oleg21143

Уход на золото значит что весь контент для основной игры готов теперь разработчики будут заниматься исправлением багов и оптимизацией надеюсь у них это получится потому что эта игра один из претендентов на лучшую rpg 2025 !

0
DezkQ

Уход на золото, всегда означал что диски с релизной версией ушли в печать. А золотом называли потому что болванки были золотистыми первые, мастер-диск в честности с которого и копировали, потом уже зелёные синие пошли и т..д )

0
Пользователь ВКонтакте

Первая то как? В эпике есть, но я не играл вообще. // Алексей Николаев

-1
Пользователь ВКонтакте

Играбельно. Сюжет в принципе неплохой, мир изучать интересно, но под конец становится затянутой. // Андрей Бабиченко

0
Чизбургер

Любая рпг хороша, если она не от биовар.

-1
V1rgin

Ознакомился немного с видео IGN и я конечно понимаю, что упор в реалистичность и ла-ла-ла, но блин как же топорно выглядит это махание палками, прям как мы в детстве дурачились :D

Сейчас прохожу первую часть, вот что-что, а эта реалистичная, топорная и заумная боевка реально раздражает, хотелось бы что-то привычное и более плавное и пускай немного казуальное, это все таки в первую очередь игра, хочется боевую систему похожую на ведьмака, саму боевую механику, без магии разумеется!

Движок они не сменили, то есть не будет этого пиксельного месива природы, что постоянно идет в комплекте с Unreal Engine, CryEngine прям в разы лучше рендерит природу и все что с ней связано! Возможно подтянут в этот раз оптимизацию (хотя и верится с трудом), но надеюсь на лучшее, все таки не первый раз юзают CryEngine.

-1
Wolfenstein

хит как минимум пятилетия

-2
Unicorling

Не-не-не, у тебя все игры гвно, и эта тоже, первая часть была практически инди, а ты ненавидишь инди, так что не пытайся плюсики сорвать. Игра гвно, всё гвно (с) Wolfenstein

4
Рикочико

Реально что-то сломался.

1
UnsophisticatedEleazar

Народ, оффтоп.
У меня вопрос: тут весь пегач геншинфагами обоссаными забит? Или только в постах про геншин петушня тусуется?

0
DishonestLythronax UnsophisticatedEleazar

Ни разу не видел их вне тематических геншинопостов. Ты сам-то зачем туда лазишь, если там, по твоим словам, "петушня" тусуется?

1
Рикочико DishonestLythronax

Хочет Королём стать.

1
Кей Овальд

"Разработка Kingdom Come Deliverance 2 закончена "
Очень смешно. Это фактически только половина дела только.

-5
QuadrupedalDon

методичку смени, помойник. Каждая новость под каждой игрой заканчивается от тебя высером "когда полный релиз". Но я понимаю, что малолетка не знает, что это тенденция не нынешнего геймдева, а индустрии во Все времена. В начале нулевых, условная готика или моровинд, были забагованы так, что многие современные игры могут у них поучиться количеству багов. Но это не мешало игрокам эти игры проходить по 1, 2 и т.д разу. Я понимаю, что пусечкам вроде тебя, мучительно больно когда игра вылетает, но спроси у папы- так было Всегда и так будет Всегда. И чем больше в игре механик (а в рпг их много,если она рпг), тем больше будет таких ошибок. Иди в ветку колды, там почти всегда нету багов. Плати фулпрайс 70 у.е за час геймплея и рескин прошлой части, а в ветки рпг не лезь- они тебе не знакомы.

3
xSaimanx QuadrupedalDon

А что за баги в Готике? Пусть и условной? Единственный баг который я помню, даже багоюз, это возможность получить меч уризеля раньше времени, преодолев решетку-препятствие с помощью превращения в мясного жука. Причем сюжет почти не ломался. Если что и было забаговано в начале нулевых, так это серия Корсары, она и по сей день таковой остается. :)

0