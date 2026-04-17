Игра получила две номинации на Gaming Awards 2026 от Gaming Magazine — сама KCD2 претендует на приз зрительских симпатий, а персонаж Ганс — на награду за лучшего персонажа нетрадиционной ориентации, сообщает PC Gamer.
Креативный директор Даниэль Вавра (покинувший пост ради фильма по серии) отреагировал на X, заявив, что «очень горд» отношениями Генри и Ганса.
Я полностью уверен, что мы сделали это именно так, как и нужно: без принуждения, естественно и с образовательной точки зрения (мы показываем, как всё было в Средневековье, без идеализации).
Он добавил, что игра показывает романтические отношения двух рыцарей без навязывания или попыток перевоспитать игроков, как это делают многие проекты, которые сегодня справедливо называют "воук":
Мы сделали сообщество с «разноцветным флагом» довольными и дали им ВЫБОР быть собой, как и в других квестах. Те, кому это не интересно, скорее всего, даже не заметили этого.
В завершение Вавра подчеркнул:
Хотя включение романтических отношений между Генри и Гансом в KCD2 было моей идеей, моим решением и моей ответственностью, и мне пришлось убеждать других, это не значит, что меня не раздражает избыток навязанного "воук"- контента в индустрии.
Фигура Вавры остаётся противоречивой: ещё со времён первой части он открыто поддерживал движение Gamergate, что сделало его символом для части правых игроков. Однако с выходом второй части часть этой аудитории отвернулась от него из-за наличия двух мужчин, уличенных в противоестественных отношениях друг к другу. Несмотря на споры, Kingdom Come: Deliverance 2 остаётся сильной и хорошо написанной RPG, а линия Генри и Ганса получила признание, независимо от оценок «воук».
Помницо, один из британских монархов - сын Эдуарда Длинноногого, оказался не Эдуардом, а натурально Эдиком, охаживая утонченных французских мальчиков при своем дворе. Фавориту Пьеру Говенстону он месил фамилию куда чаще, чем наведывался в опочивальню очаровательной молодой невесты. В итоге разгневанное рыцарство кончило монарха, насадив анусом на раскалённый прут. Вот такие дела творились в Средние века, ребятки. И не надо рассказывать про монастыри - для закрытых мужских общин постепенное сумасшествие и последующая содомия обычное дело ВСЕГДА, мы не за похотливого аббата играем.
