Режиссёр Kingdom Come вновь защищает DLSS 5 - технология делает персонажей более похожими на реальных актёров

DLSS 5 продолжает вызывать споры среди геймеров из-за визуальных изменений, которые эта технология привносит в игры; однако Даниэль Вавра, креативный директор серии Kingdom Come: Deliverance, вновь выступил в ее защиту, заявив, что реакция некоторых игроков преувеличена.

В новой публикации в социальных сетях Вавра представил четыре изображения Катерины — персонажа Kingdom Come: Deliverance II, чей образ воплотила чешская актриса Кристина Лейхтова, — чтобы наглядно продемонстрировать, как DLSS 5 может менять внешность героя.

Опубликованное сравнение демонстрирует четыре различных варианта: реальную фотографию актрисы, Катерину в исходной версии игры, персонажа с использованием настроек DLSS 5, которые разработчик считает оптимальными, и, наконец, результат при максимальных настройках DLSS 5 — то, что сам Вавра называет «халтурой» (slop).

По мнению Вавры, именно третье изображение лучше всего передаёт внешность актрисы в игре. Режиссёр утверждает, что версия с использованием DLSS 5 более естественно отображает такие детали, как нос, глаза, текстура волос, тонкие тени и особенности шеи. С его точки зрения, технология не просто «выдумывает» эти элементы.

Как отмечает разработчик, эти характеристики уже заложены в 3D-модель и текстуры, используемые в игре. Проблема заключается в том, что стандартное освещение игрового движка не всегда позволяет легко разглядеть эти детали. Вавра считает, что DLSS 5 способна использовать такие данные, как карты нормалей, для более чёткого отображения этих черт, благодаря чему облик персонажа становится ближе к внешности актрисы, послужившей прообразом для Катерины. Разработчики могут регулировать этот эффект

Вавра также отверг мнение о том, что DLSS 5 непременно навяжет разработчикам определённый внешний вид персонажей. В качестве примера он приводит ситуацию, когда, будь эта технология доступна раньше, команда могла бы изменить саму модель Кэтрин, чтобы она выглядела моложе, и при этом использовать эффекты освещения и теней, обеспечиваемые DLSS 5.

На практике это позволило бы разработчикам сохранять контроль над внешностью персонажей, используя технологию как дополнительный инструмент для работы со светом и визуальным оформлением.

Несмотря на поддержку этой технологии, Вавра признает, что DLSS 5 может создать для разработчиков и новую проблему — так называемую «зловещую долину», когда искусственное изображение становится настолько реалистичным, что вызывает чувство дискомфорта.

Режиссёр сравнил этот эффект с ощущениями от функции «уплавнения движения» (часто называемой «эффектом мыльной оперы») в телевизорах, когда интерполяция кадров придаёт фильмам и сериалам неестественную плавность. Вавра считает, что разработчикам предстоит научиться работать с таким уровнем реализма, хотя и отмечает, что технология пока находится на ранней стадии и, вероятно, будет существенно развиваться.

На данный момент режиссёр Kingdom Come: Deliverance II считает результат, показанный на третьем изображении, визуальным улучшением, приближающим игру к тому качеству освещения, которого он изначально стремился достичь.