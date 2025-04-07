Ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 через неделю получит новое обновление с хардкорным режимом

Warhorse Studios анонсировала скорое обновление для Kingdom Come: Deliverance 2 — уже на следующей неделе в игру добавят обещанный ранее хардкорный режим. Разработчики подтвердили, что новая версия усложнит выживание, ограничит вспомогательные функции вроде быстрых перемещений и отметок на карте, а также добавит уникальные «наказующие» перки. Вместе с этим игра получит обновление, которое исправит небольшие ошибки и улучшить общую стабильность проекта на всех платформах.

Хардкорный режим позволит выбрать особые негативные особенности персонажа, каждая из которых влияет на прохождение. Игрокам предстоит учитывать следующие эффекты:

Numbskull (Тугодум) — снижает интеллект;

— снижает интеллект; Somnambulant (Лунатик) — мешает нормально отдыхать;

— мешает нормально отдыхать; Bad Back (Слабая спина) — уменьшает переносимый вес;

— уменьшает переносимый вес; Picky Eater (Привередливый) — ограничивает доступную пищу;

— ограничивает доступную пищу; Bashful (Застенчивый) — затрудняет общение;

— затрудняет общение; Sweaty (Потливый) — увеличивает заметность и требует частой гигиены;

— увеличивает заметность и требует частой гигиены; Menace (Заноза) — провоцирует агрессию NPC;

— провоцирует агрессию NPC; Hangry Henry (Злой от голода) — снижает боевые способности при голоде;

— снижает боевые способности при голоде; Punchable Face (Бьющаяся рожа) — чаще провоцирует драки;

— чаще провоцирует драки; Heavy Footed (Тяжелая поступь) — ухудшает скрытность.

Все эти особенности усложнят игру, делая каждую вылазку в мире Kingdom Come: Deliverance 2 ещё напряжённее. Хардкорный режим станет настоящим испытанием даже для опытных игроков.

Тем временем, сообщество продолжает удивлять необычными подходами к прохождению. Один из игроков полностью завершил Kingdom Come: Deliverance 2, не убив ни одного врага, хотя и оглушил 472 человека. Подробнее об этом эксперименте можно прочитать по ссылке ниже.

А тем, кто решит пройти игру с новым уровнем сложности, стоит заранее ознакомиться с руководствами по игре. Там можно найти полезные советы, которые помогут лучше подготовиться к хардкорному режиму и выжить в условиях средневековой Чехии без поблажек.