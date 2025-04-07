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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 4 840 оценок

Ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 через неделю получит новое обновление с хардкорным режимом

Gutsz Gutsz

Warhorse Studios анонсировала скорое обновление для Kingdom Come: Deliverance 2 — уже на следующей неделе в игру добавят обещанный ранее хардкорный режим. Разработчики подтвердили, что новая версия усложнит выживание, ограничит вспомогательные функции вроде быстрых перемещений и отметок на карте, а также добавит уникальные «наказующие» перки. Вместе с этим игра получит обновление, которое исправит небольшие ошибки и улучшить общую стабильность проекта на всех платформах.

Хардкорный режим позволит выбрать особые негативные особенности персонажа, каждая из которых влияет на прохождение. Игрокам предстоит учитывать следующие эффекты:

  • Numbskull (Тугодум) — снижает интеллект;
  • Somnambulant (Лунатик) — мешает нормально отдыхать;
  • Bad Back (Слабая спина) — уменьшает переносимый вес;
  • Picky Eater (Привередливый) — ограничивает доступную пищу;
  • Bashful (Застенчивый) — затрудняет общение;
  • Sweaty (Потливый) — увеличивает заметность и требует частой гигиены;
  • Menace (Заноза) — провоцирует агрессию NPC;
  • Hangry Henry (Злой от голода) — снижает боевые способности при голоде;
  • Punchable Face (Бьющаяся рожа) — чаще провоцирует драки;
  • Heavy Footed (Тяжелая поступь) — ухудшает скрытность.

Все эти особенности усложнят игру, делая каждую вылазку в мире Kingdom Come: Deliverance 2 ещё напряжённее. Хардкорный режим станет настоящим испытанием даже для опытных игроков.

Тем временем, сообщество продолжает удивлять необычными подходами к прохождению. Один из игроков полностью завершил Kingdom Come: Deliverance 2, не убив ни одного врага, хотя и оглушил 472 человека. Подробнее об этом эксперименте можно прочитать по ссылке ниже.

"Настоящий пацифист": геймер полностью прошел Kingdom Come: Deliverance 2, вырубив 472 врага и сделав 0 убийств

А тем, кто решит пройти игру с новым уровнем сложности, стоит заранее ознакомиться с руководствами по игре. Там можно найти полезные советы, которые помогут лучше подготовиться к хардкорному режиму и выжить в условиях средневековой Чехии без поблажек.

25
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Jayne Cobb

Heavy Footed (Тяжелая поступь) — ухудшает скрытность и Menace (Заноза) — провоцирует агрессию NPC;

Sweaty (Потливый) — увеличивает заметность и требует частой гигиены;

Punchable Face (Бьющаяся рожа) — чаще провоцирует драки;

Numbskull (Тугодум) — снижает интеллект и Bashful (Застенчивый) — затрудняет общение;

11
Андрей Ккккк

Самое жесткое в 1 части было - это отключение компаса и своей отметки на карте. То есть если ты заблудился, то узнать куда идти нереально. Я помню что пытался ориентироваться по положению солнца, но не получилось :D Думаю хотя бы компас нужно оставить, правда в 15 веке в Чехии сложновато было бы найти компас.

2
Micron7

Зачем отключать быстрое перемещение? Считаю это не усложнением игры, а растягиванием зря потраченного времени. Ну и т.д. и т.п… нытье… и все такое 😁 но от своего мнения не отказываюсь!

1
Nomen Ipsum

Зачем вводить потребность в еде, если это лишь требует зайти в инвентарь и нажать пару кнопок?)

2
Janekste

Ну, следуя твоей логике, недолго прийти к следующим выводам. Зачем в игре геймплей, ведь геймлей лишь растягивает зря твоё время? Зачем в игре прокачка, ведь прокачка зря растягивает твоё время? Зачем в игре диалоги, ведь диалоги тоже тянут время? Зачем в игре враги, ведь бой с врагами зря растягивает твоё время? Без врагов быстрее. Зачем в принципе нужны игры, ведь смысл игр в растягивании зря твоего времени? Да ну нафиг эти игры! Без игр гораздо круче и время ничто не растягивает тебе зря. Верно?

Зачем отключать быстрое перемещение?

Не отключай! Для казуалов вроде тебя есть более простые уровни сложностей.

Считаю это не усложнением игры, а растягиванием зря потраченного времени

Если ты так сильно ценишь своё время, тогда почему ты его зря тратишь на написание комментариев в интернете? Если уж на комментарии времени у тебя вагон, значит и на геймплей без быстрых перемещений у тебя время найдётся с большим запасом. Где тратить время впустую, в игре или в комментариях, разницы никакой нет, согласись.

3
aptem4ka
Зачем отключать быстрое перемещение? Считаю это не усложнением игры, а растягиванием зря потраченного времени.

А ты пробовал поиграть?) Я первую часть в хардкоре сразу начинал и отсутствие быстрого перемещения и маркера персонажа на карте добавляет по сути игровую механику - ориентирование на местности. Первые шаги по разным тропам ты буквально каждые полминуты открываешь карту чтоб сверить ориентиры, а ближе к концу игры запоминаешь маршруты и они становятся чуть ли не родными.
Именно поэтому я сильно ждал вторую часть, несколько лет до анонса пытался искать косвенные признаки, что игра разрабатывается, а на релизе до сих пор не играю ибо жду хардкора, т.к в первой части он подарил лучший игровой опыт за все время!

0
Anton Shvyrkov

Очень странное решение с отключением быстрого перемещения (которое вообще не влияет на геймплей) и новые перки. Типа, выбери как тебя наказать. Тогда бы уж добавляли + и - перком, чтобы был перекос в 1 сторону.

1
-zotik-

круто хоть и сомневаюсь что буду проходить на хм

0