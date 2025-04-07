Ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 через неделю получит новое обновление с хардкорным режимом

Warhorse Studios анонсировала скорое обновление для Kingdom Come: Deliverance 2 — уже на следующей неделе в игру добавят обещанный ранее хардкорный режим. Разработчики подтвердили, что новая версия усложнит выживание, ограничит вспомогательные функции вроде быстрых перемещений и отметок на карте, а также добавит уникальные «наказующие» перки. Вместе с этим игра получит обновление, которое исправит небольшие ошибки и улучшить общую стабильность проекта на всех платформах.
Хардкорный режим позволит выбрать особые негативные особенности персонажа, каждая из которых влияет на прохождение. Игрокам предстоит учитывать следующие эффекты:
- Numbskull (Тугодум) — снижает интеллект;
- Somnambulant (Лунатик) — мешает нормально отдыхать;
- Bad Back (Слабая спина) — уменьшает переносимый вес;
- Picky Eater (Привередливый) — ограничивает доступную пищу;
- Bashful (Застенчивый) — затрудняет общение;
- Sweaty (Потливый) — увеличивает заметность и требует частой гигиены;
- Menace (Заноза) — провоцирует агрессию NPC;
- Hangry Henry (Злой от голода) — снижает боевые способности при голоде;
- Punchable Face (Бьющаяся рожа) — чаще провоцирует драки;
- Heavy Footed (Тяжелая поступь) — ухудшает скрытность.
Все эти особенности усложнят игру, делая каждую вылазку в мире Kingdom Come: Deliverance 2 ещё напряжённее. Хардкорный режим станет настоящим испытанием даже для опытных игроков.
Тем временем, сообщество продолжает удивлять необычными подходами к прохождению. Один из игроков полностью завершил Kingdom Come: Deliverance 2, не убив ни одного врага, хотя и оглушил 472 человека. Подробнее об этом эксперименте можно прочитать по ссылке ниже.
А тем, кто решит пройти игру с новым уровнем сложности, стоит заранее ознакомиться с руководствами по игре. Там можно найти полезные советы, которые помогут лучше подготовиться к хардкорному режиму и выжить в условиях средневековой Чехии без поблажек.
Heavy Footed (Тяжелая поступь) — ухудшает скрытность и Menace (Заноза) — провоцирует агрессию NPC;
Sweaty (Потливый) — увеличивает заметность и требует частой гигиены;
Punchable Face (Бьющаяся рожа) — чаще провоцирует драки;
Numbskull (Тугодум) — снижает интеллект и Bashful (Застенчивый) — затрудняет общение;
Самое жесткое в 1 части было - это отключение компаса и своей отметки на карте. То есть если ты заблудился, то узнать куда идти нереально. Я помню что пытался ориентироваться по положению солнца, но не получилось :D Думаю хотя бы компас нужно оставить, правда в 15 веке в Чехии сложновато было бы найти компас.
Зачем отключать быстрое перемещение? Считаю это не усложнением игры, а растягиванием зря потраченного времени. Ну и т.д. и т.п… нытье… и все такое 😁 но от своего мнения не отказываюсь!
Зачем вводить потребность в еде, если это лишь требует зайти в инвентарь и нажать пару кнопок?)
Ну, следуя твоей логике, недолго прийти к следующим выводам. Зачем в игре геймплей, ведь геймлей лишь растягивает зря твоё время? Зачем в игре прокачка, ведь прокачка зря растягивает твоё время? Зачем в игре диалоги, ведь диалоги тоже тянут время? Зачем в игре враги, ведь бой с врагами зря растягивает твоё время? Без врагов быстрее. Зачем в принципе нужны игры, ведь смысл игр в растягивании зря твоего времени? Да ну нафиг эти игры! Без игр гораздо круче и время ничто не растягивает тебе зря. Верно?
Не отключай! Для казуалов вроде тебя есть более простые уровни сложностей.
Если ты так сильно ценишь своё время, тогда почему ты его зря тратишь на написание комментариев в интернете? Если уж на комментарии времени у тебя вагон, значит и на геймплей без быстрых перемещений у тебя время найдётся с большим запасом. Где тратить время впустую, в игре или в комментариях, разницы никакой нет, согласись.
А ты пробовал поиграть?) Я первую часть в хардкоре сразу начинал и отсутствие быстрого перемещения и маркера персонажа на карте добавляет по сути игровую механику - ориентирование на местности. Первые шаги по разным тропам ты буквально каждые полминуты открываешь карту чтоб сверить ориентиры, а ближе к концу игры запоминаешь маршруты и они становятся чуть ли не родными.
Именно поэтому я сильно ждал вторую часть, несколько лет до анонса пытался искать косвенные признаки, что игра разрабатывается, а на релизе до сих пор не играю ибо жду хардкора, т.к в первой части он подарил лучший игровой опыт за все время!
Очень странное решение с отключением быстрого перемещения (которое вообще не влияет на геймплей) и новые перки. Типа, выбери как тебя наказать. Тогда бы уж добавляли + и - перком, чтобы был перекос в 1 сторону.
круто хоть и сомневаюсь что буду проходить на хм