Российская студия Owlcat Games приняла участие в разработке Kingdom Come: Deliverance 2

Как и любой крупный проект, Kingdom Come: Deliverance 2 не обошлось без аутсорсинга. В работе над игрой чешской Warhorse помогали в общей сложности 4 сторонние студии, включая российскую Owlcat Games, которая сейчас зарегистрирована на Кипре.
О том, что Owlcat Games участвует в разработке, стало известно из титров Kingdom Come: Deliverance 2. В данном случае речь идет о команде из девяти человек, семеро из которых - программисты. Другими словами, русские специалисты помогали Warhorse Studios с написанием кода.
Owlcat Games занимается разработкой изометрических ролевых игр. Компания получила известность как автор игр, основанных на вселенной настольных RPG серии Pathfinder - Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous.
Напомним, что релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоялся 4 февраля и за это время проект полностью окупил свою разработку. Вокруг игры был просто сумасшедший ажиотаж, и буквально за сутки были проданы более 1 миллиона копий.
Игра довольно хорошо оптимизирована // Владимир Николаевич
Я бы сказал - отлично оптимизирована. Другим студиям стоит поучиться.
Я купил 2ю часть ,щас первую прохожу и уже вижу что она топ // West Best
Покупать ее я явно не буду // Владимир Николаевич
Ну я бы сказал она и графики какой-то суперкрутой и технологичной не показывает. Выглядит просто хорошо. Плюс дизайн отличный.
Как уже достали эти базары про "оптимизацию". Ничего тут не "оптимизировано", графика просто устаревшая, вот и идёт на дохлом железе. Этак можно заявлять, что Half Life "довольно хорошо оптимизирована".
Мне вот интересно и забавно: а дойдет ли вообще когда-нибудь до вечно трущихся, но ничего не усваивающих, кроме комбикорма, на сайтах хомячков, почему кампании регистрируют в офшорных и иных зонах? Все же склоняюсь, что так и помрут, считая себя самыми умными, продвинутыми и разносторонне развитыми 😂
Приятно слышать, что талантливые ребята работали над одним проектом.
Эти киприоты уже давно не российская студия. Русские работают много где, но это ведь ни о чем не говорит.
Это случаем не та русская студия, которая в своих играх делает только английскую озвучку. Найс забота о земляках)
Надо было звать разработчиков Смуты. Получилось бы красиво. Карта красивая, домики красивые, ну вы поняли....
Ирония если что
Ну я бы сказал, так они себе российские, овл даже озвучку русскую жмется делать, недоработки наших властей и так практически везде в цифре
У совокотиков нет денег на полную английскую озвучку. А вы хотите на еще один язык озвучивать.
Может проблема в том, что "Штаб-квартира компании расположена в Никосии, также офис есть и в Армении". Была бы она истинно российской, то получила бы бабки и на русскую озвучку и на все остальное от государства. Хотя.., ещё не факт, что они кормушку не сосали.
Честно сказать я не понял что вы написали кто им деньги должен дать какая кормушка. Совокотики это представители старого геймдива "от задротов для задротов". Игры кривенькие с кучей багов на релизе, но самобытные и с душой.
Я говорю, что надо уважать российских игроков и делать озвучку, она стоит не так дорого, достаточно посмотреть сколько собирают денег различные конторы на это. Деньги разработчикам даёт государство, всё вы поняли или это другое... Лизать жопу не надо всем подряд, тем более разработчикам, которые по итогу недостаточно уважают свою родную аудиторию, чтобы добавить худо бедную озвучку на русский язык.
"Российская студия Owlcat Games"
"Owlcat Games, которая сейчас зарегистрирована на Кипре"
Ну ладно...
иии? они перестали быть Россиянами из за этого?
Когда удобно орете «НАШИ!!!». Как нужно порваться - «КИПРИОТЫ!!!». Обидка что ли из-за того, что патч к вахе ждешь?
Адепт клоунов на ixbt? Своё мнение заимей.
ну у тебя то его нет раз на кого то ссылаешься )))
Аргумент дошкольника.
Как же так? Ведь Варвар русофоб. Теперь получается наш слоняра? Когда переобуваться?
теперь понятно почему у котов такие свои игры плохие по вахе, распыляются на левые проекты, и понятно почему вавра не против чтобы русские качали игру с торрента
Что за чушь? У них одна игра по вахе, и она очень даже хорошо получилась.
Недавно мои побратимы в свободном Гамбурге Павло Морозюк и Тарас Кривий за смешные 200 евро продали мне документ, где ваш покорный слуга назначается руководителем мовного патруля по своей социальной квартире. Руммейты сначала отнеслись без энтузиазма, бывший краснодарский маркетолог Карапет и вовсе позволил себе недопустимую агрессию: мол, больное селючье каждый день выдумывает новые уродские слова - как такое запомнишь? Но я быстро нашел на них управу, пригрозив донести в социальные службы, что друзья-релоканты слушают советскую пропаганду и ведут гомофобные разговоры. Мама всегда хвалила меня за смекалку.
Поэтому с Ваврой и другими чешскими разрабами мы близки по духу, делаем одно дело, искореняем то, чего быть не должно. Надеюсь и совокотики подтянутся. Обожаю их игры.
Но. Как только мой президент Трамп начнет очистку Старого Света от засилия тут повестки и тирании душевнобольных извращенцев, нашему крепкому товариществу с Warhorse мигом настанет конец, - вот тогда вы узнаете много нового о гнилой сущности Вавры и пустом хайпе вокруг заурядной игры. Ибо обе студии нормально так прогнуты этой самой повесткой.
Свои кулстори не пробовал на туалетной бумаге печатать? И талант свой писательский проявишь, и сразу по назначению его определишь.
В каком месте она Русская?!
Ну наверное потому что студия появилась в России, с Русскими разрабами? И по сей день в студии основной стак разрабов люди с Российским гражданством?
А причём тут гражданство отдельных (или всех) разработчиков. Если я (русский) зарегистрирую студию в Китае, то это будет российская или всё-таки китайская студия?
"Кипрская студия российского происхождения"😎
Да там васяну полюбому в первую очередь важно, чтобы студия была максимально Российская, с головным офисом желательно в каком-нибудь отечественном Скозложопинске чтобы они были на 146% НАШИ.
А так по факту челики молодцы, что зарегались на Кипре, а не у нас в России. Так хотя бы их бизнес принадлежит им.
Например бывший Макдональдс у нас и в нем работающие Русские, разве становится нашим, а?
Вот и я про то
Российская на Кипре? Где то тут не состыковка. Если россиянин руководитель, то не значит, что это российское. Это скорее киприотское. // Сергей Руднев
Мозги у тебя киприотские
Owlcat - это которые лгбтшные игры делают?
В каком месте?
Во всех местах. Их Pathfinder, повесточный шлак для дегенератов. Который они сделали, сплясав под дудку поганцев, продвигающих глобалистсткую мерзость.
тебе то это откуда знать ? ты игру то даже в глаза не видел ибо нет там ничего из тобой сказанного
Так вроде это требование издателя, кто знает чего хотят сами разрабы ¯\_(ツ)_/¯
Даже Larian прогнулись под повесточного Wizards of the Coast
Чувак, я качал ваши Pathfinder и даже пробовал в них играть. Но удалил их, после того, как увидел, что в них полно:
- пропаганда гомосятины - чек;
- пропаганда сатанизма - чек;
- new-age шлак - чек.
Играть в такое даже бесплатно - означает себя не уважать.
включая российскую Owlcat Games, которая сейчас зарегистрирована на Кипре
как же ска угарно это читать не позорьтесь))))
Русские имена есть значит компания русская и точка. Вот такое мышление у людей
Тут правильно написать Кипрская студия русскими людьми помогла сделать бла бла, речь про студию тупые