Российская студия Owlcat Games приняла участие в разработке Kingdom Come: Deliverance 2

Как и любой крупный проект, Kingdom Come: Deliverance 2 не обошлось без аутсорсинга. В работе над игрой чешской Warhorse помогали в общей сложности 4 сторонние студии, включая российскую Owlcat Games, которая сейчас зарегистрирована на Кипре.

О том, что Owlcat Games участвует в разработке, стало известно из титров Kingdom Come: Deliverance 2. В данном случае речь идет о команде из девяти человек, семеро из которых - программисты. Другими словами, русские специалисты помогали Warhorse Studios с написанием кода.

Owlcat Games занимается разработкой изометрических ролевых игр. Компания получила известность как автор игр, основанных на вселенной настольных RPG серии Pathfinder - Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Напомним, что релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоялся 4 февраля и за это время проект полностью окупил свою разработку. Вокруг игры был просто сумасшедший ажиотаж, и буквально за сутки были проданы более 1 миллиона копий.