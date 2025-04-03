Россия стала четвертым крупнейшим рынком Kingdom Come: Deliverance II

Аналитическая компания Newzoo представила отчет о запуске Kingdom Come: Deliverance II. В феврале 2025 года цифровая версия игры заработала $64,6 млн, а число активных игроков (MAU) достигло 2,5 млн. Россия вошла в топ-4 крупнейших рынков по количеству пользователей.

В первые недели релиза Kingdom Come: Deliverance II показала сильные финансовые результаты. Однако данные Newzoo учитывают только США, Великобританию, Францию, Испанию, Италию и Германию, поэтому реальная сумма доходов может быть выше.

53% выручки пришлось на ПК,

выручки пришлось на ПК, 35% — на PlayStation,

— на PlayStation, 12% — на Xbox.

Самым популярным изданием стало Gold Edition, обеспечившее 47% выручки. Среди премиальных игр Kingdom Come: Deliverance II уступила по доходам только Monster Hunter Wilds.

К февралю 2025 года аудитория Kingdom Come: Deliverance II составила 2,5 млн активных игроков. ТОП стран по количеству пользователей:

США – 37% Германия – 9% Великобритания – 7% Россия – 5% Франция – 5% Испания – 4% Чехия – 4%

Таким образом, Россия заняла четвертое место в мире по количеству активных игроков.

Владельцы Kingdom Come: Deliverance II активно играли и в другие проекты. Чаще всего их выбор падал на:

Avowed – 30%

– 30% Call of Duty – 20%

– 20% Sniper Elite: Resistance – 19%

– 19% Monster Hunter Wilds – 16%

– 16% Helldivers 2 – 14%

– 14% Kingdom Come: Deliverance (первая часть) – 12%

Kingdom Come: Deliverance II продолжает привлекать игроков и закреплять позиции на международном рынке, в том числе в России.