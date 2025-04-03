Россия стала четвертым крупнейшим рынком Kingdom Come: Deliverance II

Аналитическая компания Newzoo представила отчет о запуске Kingdom Come: Deliverance II. В феврале 2025 года цифровая версия игры заработала $64,6 млн, а число активных игроков (MAU) достигло 2,5 млн. Россия вошла в топ-4 крупнейших рынков по количеству пользователей.
В первые недели релиза Kingdom Come: Deliverance II показала сильные финансовые результаты. Однако данные Newzoo учитывают только США, Великобританию, Францию, Испанию, Италию и Германию, поэтому реальная сумма доходов может быть выше.
- 53% выручки пришлось на ПК,
- 35% — на PlayStation,
- 12% — на Xbox.
Самым популярным изданием стало Gold Edition, обеспечившее 47% выручки. Среди премиальных игр Kingdom Come: Deliverance II уступила по доходам только Monster Hunter Wilds.
К февралю 2025 года аудитория Kingdom Come: Deliverance II составила 2,5 млн активных игроков. ТОП стран по количеству пользователей:
- США – 37%
- Германия – 9%
- Великобритания – 7%
- Россия – 5%
- Франция – 5%
- Испания – 4%
- Чехия – 4%
Таким образом, Россия заняла четвертое место в мире по количеству активных игроков.
Владельцы Kingdom Come: Deliverance II активно играли и в другие проекты. Чаще всего их выбор падал на:
- Avowed – 30%
- Call of Duty – 20%
- Sniper Elite: Resistance – 19%
- Monster Hunter Wilds – 16%
- Helldivers 2 – 14%
- Kingdom Come: Deliverance (первая часть) – 12%
Kingdom Come: Deliverance II продолжает привлекать игроков и закреплять позиции на международном рынке, в том числе в России.
Потрясающий результат....особенно если учитывать тот факт, что она не доступна для покупки в Steam в РФ
Ключи продают на плати ру для рф
на торрентах давно лежит.
ну как бы сложности в её покупке нету, ключи продаются на VK Play
Где там эти кадры, которые все ещё живут в 2007 году и у которых на консолях большинство продаж?
Только 53 %. Должно быть намного больше, если учитывать устаревшее железо консолей.
Вы продажи Ведьмака 3 видели? Ведьмак 3!!! Там даже половины продаж на ПК нет. Спасибо надо сказать игрокам на консолях, что поддерживают игровую индустрию, хотя сами играют на авне.
Они все в Рокстар работают
Да бл*, тебе уже говорили, что ПК-рынок с 2015 года со времен дерьмака 3 увеличился в разы, в то время как одна из главных консолей пошла на дно и растеряла три четверти инсталлбазы.
Cyberpunk 2077 собрал с ПК больше, чем на всех консолях вместе взятых.
Доля США на столько большая, что остальные на их фоне выглядят просто как приятная подработка. С таким процентным соотношением вообще ни о каких местах и речи быть не может.
В сумме, как 7 следующих за ней стран. Примерно соответствует таблице по ВВП, если оттуда убрать азиатов.
Сша центр мира как никак.
Так Россия давно живет в Турции, Казахстане и прочих странах для стима. Поэтому данные необъективные.
Я переехал в свой бывший регион
"Россией" ты называешь менее 1% населения, которые пару лет назад дали деру?
при этом нет рус озвучки
Основная проблема уж точно не в отсутствии озвучки, а блок в регионе
тем, что являясь чешскими налогоплатильщиками на их деньги производяться боеприпасы для рсзо(vampire) от которых гибнут мирные граждане РФ
Кнгдом Соме : Деливерансе две насратые на экран короткие черкаши // Сергей Бегленко
А еще добавить тех, кто в стиме виртуально переехал в Турцию или Казахстан, то еще добавится процент-другой
Как пиларс оф этёрнити пройду, надо купить на рутрекере
никогда не пойму, что люди находят в этой игре))
Просто добротная рпг, большая редкость в наши дни.
Не надо понимать. Надо играть!
играть, не понимая во что и зачем? Janekste, родной, я как ты не умею, у меня нет такого богатого воображения))
Значит ты еще мал и глуп, не видал больших зал*п.
Иди играй в АБОБУ))