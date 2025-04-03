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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 4 764 оценки

Россия стала четвертым крупнейшим рынком Kingdom Come: Deliverance II

IKarasik IKarasik

Аналитическая компания Newzoo представила отчет о запуске Kingdom Come: Deliverance II. В феврале 2025 года цифровая версия игры заработала $64,6 млн, а число активных игроков (MAU) достигло 2,5 млн. Россия вошла в топ-4 крупнейших рынков по количеству пользователей.

В первые недели релиза Kingdom Come: Deliverance II показала сильные финансовые результаты. Однако данные Newzoo учитывают только США, Великобританию, Францию, Испанию, Италию и Германию, поэтому реальная сумма доходов может быть выше.

  • 53% выручки пришлось на ПК,
  • 35% — на PlayStation,
  • 12% — на Xbox.

Самым популярным изданием стало Gold Edition, обеспечившее 47% выручки. Среди премиальных игр Kingdom Come: Deliverance II уступила по доходам только Monster Hunter Wilds.

К февралю 2025 года аудитория Kingdom Come: Deliverance II составила 2,5 млн активных игроков. ТОП стран по количеству пользователей:

  1. США – 37%
  2. Германия – 9%
  3. Великобритания – 7%
  4. Россия – 5%
  5. Франция – 5%
  6. Испания – 4%
  7. Чехия – 4%

Таким образом, Россия заняла четвертое место в мире по количеству активных игроков.

Владельцы Kingdom Come: Deliverance II активно играли и в другие проекты. Чаще всего их выбор падал на:

  • Avowed – 30%
  • Call of Duty – 20%
  • Sniper Elite: Resistance – 19%
  • Monster Hunter Wilds – 16%
  • Helldivers 2 – 14%
  • Kingdom Come: Deliverance (первая часть) – 12%

Kingdom Come: Deliverance II продолжает привлекать игроков и закреплять позиции на международном рынке, в том числе в России.

24
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
SexualHarassmentPanda

Потрясающий результат....особенно если учитывать тот факт, что она не доступна для покупки в Steam в РФ

20
FAHTOM42RU

Ключи продают на плати ру для рф

-2
mongol312

на торрентах давно лежит.

3
Real Slim Shady

ну как бы сложности в её покупке нету, ключи продаются на VK Play

0
erkins007
53% выручки пришлось на ПК

Где там эти кадры, которые все ещё живут в 2007 году и у которых на консолях большинство продаж?

13
Costollom

Только 53 %. Должно быть намного больше, если учитывать устаревшее железо консолей.

-2
ZAUSA

Вы продажи Ведьмака 3 видели? Ведьмак 3!!! Там даже половины продаж на ПК нет. Спасибо надо сказать игрокам на консолях, что поддерживают игровую индустрию, хотя сами играют на авне.

-7
Onotole_console

Они все в Рокстар работают

0
goodneighbor ZAUSA

Да бл*, тебе уже говорили, что ПК-рынок с 2015 года со времен дерьмака 3 увеличился в разы, в то время как одна из главных консолей пошла на дно и растеряла три четверти инсталлбазы.

1
goodneighbor ZAUSA

Cyberpunk 2077 собрал с ПК больше, чем на всех консолях вместе взятых.

1
AT_Sagor

Доля США на столько большая, что остальные на их фоне выглядят просто как приятная подработка. С таким процентным соотношением вообще ни о каких местах и речи быть не может.

2
Asscat

В сумме, как 7 следующих за ней стран. Примерно соответствует таблице по ВВП, если оттуда убрать азиатов.

2
Agentdead

Сша центр мира как никак.

-4
вупсич пупсич

Так Россия давно живет в Турции, Казахстане и прочих странах для стима. Поэтому данные необъективные.

-4
Unicorling вупсич пупсич

Я переехал в свой бывший регион

0
Asscat вупсич пупсич

"Россией" ты называешь менее 1% населения, которые пару лет назад дали деру?

-6
SkyraX

при этом нет рус озвучки

1
Haysen

Основная проблема уж точно не в отсутствии озвучки, а блок в регионе

3
Комментарий удален
Комментарий удален
Сеньор Мартинез Raphtallia

тем, что являясь чешскими налогоплатильщиками на их деньги производяться боеприпасы для рсзо(vampire) от которых гибнут мирные граждане РФ

0
Пользователь ВКонтакте

Кнгдом Соме : Деливерансе две насратые на экран короткие черкаши // Сергей Бегленко

0
aptem4ka

А еще добавить тех, кто в стиме виртуально переехал в Турцию или Казахстан, то еще добавится процент-другой

0
Unicorling

Как пиларс оф этёрнити пройду, надо купить на рутрекере

0
mongol312

никогда не пойму, что люди находят в этой игре))

-5
Bigozerki

Просто добротная рпг, большая редкость в наши дни.

3
Janekste

Не надо понимать. Надо играть!

2
mongol312 Janekste

играть, не понимая во что и зачем? Janekste, родной, я как ты не умею, у меня нет такого богатого воображения))

-3
FuzzyLysanderius

Значит ты еще мал и глуп, не видал больших зал*п.
Иди играй в АБОБУ))

0