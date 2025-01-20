"С предзаказами всё в порядке": Даниэль Вавра не устаёт комментировать набросы на Kingdom Come: Deliverance 2

Похоже, что ярые защитники "исторической достоверности" в современных играх серьезно взялись за предстоящий сиквел Kingdom Come: Deliverance. Недавний вброс о том, что в игре присутствует woke-пропаганда, настолько им "понравился", что уже никакие логические объяснения и аргументы от разработчиков не могут их переубедить. Зато они с легкостью ведутся на любой довод в пользу своей теории. На этот раз глава студии Warhorse Даниэль Вавра был вынужден снова развеять ложные сообщения о том, что эта история негативно отразилась на предзаказах игры.

В своем комментарии он категорически отверг домыслы и слухи о том, что предзаказы игры резко упали из-за негативной реакции аудитории. Вавра подчеркнул, что никакого массового возврата предзаказов не было и не происходит в данный момент. По его словам, отношение числа проданных и возвращенных копий остаётся на привычном уровне. Единственное, что повлияло на показатели, — это естественное снижение "предрелизного хайпа", а также появление на рынке множества других игр со значительными скидками.

Monster Hunter тоже потерял позиции, но это не значит, что у игры проблемы. Просто так устроен рынок.

— заявил Даниэль Вавра.

Он также назвал слухи о значительном падении доверия к Warhorse "грязной спекуляцией", подчеркнув, что подобные заявления распространяются мошенниками и "любителями желтой прессы" в попытке подогреть скандал и собрать просмотры и лайки.

Любой, кто интересуется тем, как были разработаны игры KCD с точки зрения исторической точности (а также разнообразия), сколько усилий мы вложили в исследования, может посмотреть мой доклад с конференции 2018 года.

Разработчик в очередной раз напомнил, что Kingdom Come: Deliverance 2 — это масштабная ролевая игра, где игроки смогут участвовать в разнообразных ситуациях и историях. Все события игры тесно связаны с общим сюжетом и историческими реалиями того периода. Вавра порекомендовал всем, кто пытается спекулировать на этой теме, дождаться релиза игры и проверить всё самостоятельно, поиграв в неё или изучив прохождения, не обязательно приобретая игру.

Выход Kingdom Come: Deliverance 2 состоится уже 4 февраля.