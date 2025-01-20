"С предзаказами всё в порядке": Даниэль Вавра не устаёт комментировать набросы на Kingdom Come: Deliverance 2

Похоже, что ярые защитники "исторической достоверности" в современных играх серьезно взялись за предстоящий сиквел Kingdom Come: Deliverance. Недавний вброс о том, что в игре присутствует woke-пропаганда, настолько им "понравился", что уже никакие логические объяснения и аргументы от разработчиков не могут их переубедить. Зато они с легкостью ведутся на любой довод в пользу своей теории. На этот раз глава студии Warhorse Даниэль Вавра был вынужден снова развеять ложные сообщения о том, что эта история негативно отразилась на предзаказах игры.
В своем комментарии он категорически отверг домыслы и слухи о том, что предзаказы игры резко упали из-за негативной реакции аудитории. Вавра подчеркнул, что никакого массового возврата предзаказов не было и не происходит в данный момент. По его словам, отношение числа проданных и возвращенных копий остаётся на привычном уровне. Единственное, что повлияло на показатели, — это естественное снижение "предрелизного хайпа", а также появление на рынке множества других игр со значительными скидками.
Monster Hunter тоже потерял позиции, но это не значит, что у игры проблемы. Просто так устроен рынок.
— заявил Даниэль Вавра.
Он также назвал слухи о значительном падении доверия к Warhorse "грязной спекуляцией", подчеркнув, что подобные заявления распространяются мошенниками и "любителями желтой прессы" в попытке подогреть скандал и собрать просмотры и лайки.
Любой, кто интересуется тем, как были разработаны игры KCD с точки зрения исторической точности (а также разнообразия), сколько усилий мы вложили в исследования, может посмотреть мой доклад с конференции 2018 года.
Разработчик в очередной раз напомнил, что Kingdom Come: Deliverance 2 — это масштабная ролевая игра, где игроки смогут участвовать в разнообразных ситуациях и историях. Все события игры тесно связаны с общим сюжетом и историческими реалиями того периода. Вавра порекомендовал всем, кто пытается спекулировать на этой теме, дождаться релиза игры и проверить всё самостоятельно, поиграв в неё или изучив прохождения, не обязательно приобретая игру.
Выход Kingdom Come: Deliverance 2 состоится уже 4 февраля.
Вся правда будет раскрыта после релиза. Хотя педираская линия и нигер это ещё не самое худшее, что могло бы быть в игре
Предзаказано в зеленом магазине
Почему вброс, если там реально есть черный гей, без которого прям никак нельзя было обойтись? // Кейт Фостер
Если в игре будет один мужской персонаж для отношений и один негр который приехал с Мали то в игре вобще никаких проблем нет и я не понимаю почему все так придираются. Играю в Скайрим с 2011года и там можно было будучи мужиком взять очень дофига мужиков замуж и негров(Редгардов) было больше 1 человека но всем было нормально. Если вас от этого треггерит то проблема в вас
Игру обсуждают в разы сильнее, чем 1 часть, которая окупилась несколько раз. понятное дело, что всё будет норм
Такое ощущение ,что это сами вокнутые накинулись на игру с криками смотрите у них тоже есть,чтоб хоть както оправдать кучу провалившихся игр с переизбытком пропаганды.И какогото захудалого мавра нашли .Так это 1 на 1000 персонажей а не каждый второй в чем проблема.Проблема бы была еслиб этот негр ходил всю игру рядом и рассуждал о неравноправии или гг заставили бы отыгрывать гомосексуалиста без выбора.
Чем-то похоже, да ? ))
200% оптимизация будет в го*вне, если конечно вы не владелец 4090
По этому сначала бета тест через зеленый маркет
Посмотрим че будет на релизе
Я надеюсь, в игре будет ачивка за «однополое приключение». Потому что было бы забавно читать в Стиме негативный отзыв о гей-пропаганде, а у чела в достижениях ачивка за опциональную игру в это самое «однополое приключение».