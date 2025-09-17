Самый известный меч из Kingdom Come: Deliverance 2 может стать вашим , всего за $1300

Как известно, стоимость видеоигр постоянно растет, и компании вряд ли изменят свою политику, а это значит, что подобное хобби требует значительных затрат. Еще более дорогостоящим видом увлечения является коллекционирование точных реплик оружия из видеоигр. Если вы играли в Kingdom Come Deliverance и подумали: «Черт, было бы здорово раскошелиться на точную реплику меча сэра Радцига», то, во-первых, это довольно специфический запрос. Во-вторых, вам повезло, потому что он стал реальностью.

Поклонники игры Kingdom Come: Deliverance теперь могут приобрести копию самого знаменитого меча из игры, но она обойдется им недешево. В сотрудничестве с разработчиком Kingdom Come, Warhorse Studios, магазин исторического оружия и реквизита Wulflund выпустил впечатляющую копию длинного меча сэра Радцига, которая идеально передает все детали оружия. На клинке вручную выгравирована надпись на латыни, а рукоять обтянута кожей с бронзовыми кольцами, «покрытыми гальванической отделкой под старинное серебро».

Хотя оружие является тупым и предназначено для украшения, которое «не должно использоваться в боевых целях», Вульфлунд также заявляет, что оружие имеет отличный баланс, «придавая ему скорость и маневренность и позволяя лучше контролировать острие». В Kingdom Come: Deliverance меч предназначен в качестве особого подарка для местного лорда. Цена этой копии, безусловно, отражает это, так как она будет стоить поклонникам $1303 без учета налогов и доставки.

Меч Радцига — не просто копия, — уверяет Wulflund. — Это достойная дань уважения истории, которая запечатлелась в сердцах поклонников. Он был создан с уважением к истории, игровой легенде и тем, кто воплотил ее в жизнь.

Меч сэра Радцига — это не простая крутая вещица, а семейная реликвия, на которой строится большая часть сюжета Kingdom Come: Deliverance. По сюжету первой игры главный герой Генри обещал доставить меч сэру Радзигу по просьбе своего отца-кузнеца, но из-за набега на деревню его родители погибли. В дальнейшем Генри теряет меч, но по ходу сюжета он его находит и может вернуть его законному владельцу, выполнив обещание, данное отцу. Этот меч возвращается в Kingdom Come: Deliverance 2.