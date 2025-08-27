Сегодня создатели Kingdom Come: Deliverance 2 покажут геймплей дополнения Legacy of the Forge

Warhorse Studios сообщила о том, что уже сегодня проведёт стрим с демонстрацией геймплея второго дополнения к Kingdom Come: Deliverance 2 - Legacy of the Forge. В нём Генри отправится в Кутна-Гору, чтобы развивать собственную кузницу.
Ключевые особенности Legacy of the Forge:
- Заработок денег с помощью кузнечного дела;
- Кастомизация кузницы, прилегающей территории и личных покоев Генри;
- Подробности истории Мартина, приёмного отца Генри;
- Возможность изготавливления оружия и доспехов по заказам жителей города.
Стрим состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. В свою очередь релиз дополнения Legacy of the Forge запланирован на 9 сентября 2025 года.
оч круто надеюсь можно будет свой город перестроить как в ситиз скайлайнз
Хз, по приходу на вторую карту деньги некуда было тратить. Хотя если сейчас будет отстройка имения итд, тогда будет куда их вбухать