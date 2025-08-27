ЧАТ ИГРЫ
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 5 906 оценок

Сегодня создатели Kingdom Come: Deliverance 2 покажут геймплей дополнения Legacy of the Forge

AceTheKing AceTheKing

Warhorse Studios сообщила о том, что уже сегодня проведёт стрим с демонстрацией геймплея второго дополнения к Kingdom Come: Deliverance 2 - Legacy of the Forge. В нём Генри отправится в Кутна-Гору, чтобы развивать собственную кузницу.

Ключевые особенности Legacy of the Forge:

  • Заработок денег с помощью кузнечного дела;
  • Кастомизация кузницы, прилегающей территории и личных покоев Генри;
  • Подробности истории Мартина, приёмного отца Генри;
  • Возможность изготавливления оружия и доспехов по заказам жителей города.

Стрим состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. В свою очередь релиз дополнения Legacy of the Forge запланирован на 9 сентября 2025 года.

Jayne Cobb
Возможность изготавливания оружия и доспехов по заказам жителей города.

Жители города, сегодня огромная скидка...

2
Кошачий комочек

оч круто надеюсь можно будет свой город перестроить как в ситиз скайлайнз

Dark1994

Хз, по приходу на вторую карту деньги некуда было тратить. Хотя если сейчас будет отстройка имения итд, тогда будет куда их вбухать