Сегодня создатели Kingdom Come: Deliverance 2 покажут геймплей дополнения Legacy of the Forge

Warhorse Studios сообщила о том, что уже сегодня проведёт стрим с демонстрацией геймплея второго дополнения к Kingdom Come: Deliverance 2 - Legacy of the Forge. В нём Генри отправится в Кутна-Гору, чтобы развивать собственную кузницу.

Ключевые особенности Legacy of the Forge:

Заработок денег с помощью кузнечного дела;

Кастомизация кузницы, прилегающей территории и личных покоев Генри;

Подробности истории Мартина, приёмного отца Генри;

Возможность изготавливления оружия и доспехов по заказам жителей города.

Стрим состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. В свою очередь релиз дополнения Legacy of the Forge запланирован на 9 сентября 2025 года.