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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 196 оценок

Секс, убийства и осада замка: на Summer Game Fest 2024 показали свежий трейлер Kingdom Come: Deliverance 2

Gutsz
Новости

На Summer Game Fest 2024 был представлен новый трейлер долгожданного продолжения средневековой RPG Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios. Трейлер продемонстрировал богатый мир игры, который полон не только исторических деталей, но и различных развлечений средневековья. В сиквеле игроков ждет жестокое средневековье со всеми его трудностями и положительными сторонами, включая эпические битвы.

Kingdom Come: Deliverance 2 обещает погрузить игроков в аутентичную средневековую Европу, продолжая историю героя, который теперь сталкивается с новыми вызовами и опасностями. В трейлере показаны откровенные интимные сцены и дебош, который игрок может устроить во время очередного пьянства в таверне. Помимо этих заурядных занятий, события RPG обязательно затронут осаду замка и эпичные битвы двух армий.

Разработчики из Warhorse Studios в ролике вновь подчеркнули, что Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет до конца этого года на ПК и консолях. На данный момент авторы не готовы назвать точную дату релиза, но возможно, они сделают это уже на Gamescom. До тех пор можно внимательно изучить свежий трейлер игры и найти там множество интересных улучшений по сравнению с первой игрой. Например, в трейлере показали огнестрельное оружие.

8
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
ДЕНИСКА_омск

Прям эпик, еще и баб на столе мона шпилить

3
azog231

Классно,что вернули священника Богуту,с ним были очень забавные квесты.Прям продолжение истории и будут все запоминающиеся персонажи.Тот же Ян Птачек

0
Deshlinup

Это, просто, а****

-1