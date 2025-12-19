Слух: Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на Switch 2 в 2026 году

Warhorse Studios планирует в следующем году вложить значительные инвестиции в Switch 2. Сообщается, что чешская студия работает над двумя проектами из серии Kingdom Come: Deliverance для консоли Nintendo.

Как сообщил инсайдер на имя Nash Weedle, для первой части Kingdom Come: Deliverance в скором времени будет выпущено бесплатное обновление для Switch 2. Благодаря этому владельцы версии для Switch смогут наслаждаться игрой, не доплачивая ни копейки.

Кроме того, также запланирован выпуск Kingdom Come: Deliverance 2 для Switch 2. Геймплей будет поддерживать управление с помощью мыши через Joy-Con 2. Версия для Switch 2 предположительно выйдет не раньше конца 2026 года.