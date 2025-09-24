Соавтор RDR 2 и GTA 6 подробно рассмотрел открытый мир Kingdom Come 2 и остался весьма впечатлён

Бывший специалист Rockstar Games по окружению, который, среди прочего, участвовал в создании GTA 6, проанализировал мир Kingdom Come: Deliverance 2. Положительными результатами этого исследования поделился Даниэль Вавра, соучредитель Warhorse Studios.

Вышедшая несколько месяцев назад Kingdom Come: Deliverance 2 порадовала многих любителей ролевых игр с открытым миром. Но фанаты были не одиноки в восторге – воссоздание средневековой Чехии в игре также очаровало Дэвида О’Рейли, опытного разработчика, специализирующегося на создании игровых окружений.

Дэниэл Вавра, соучредитель студии Warhorse, похвастался в X, что этот специалист проанализировал природу KC2, и не раз дал ей высокую оценку.

Всегда приятно, когда люди, добившиеся чего-то великого (мир GTA V просто потрясающий) и обладающие знаниями в этой области, ценят твою (нашу) работу :)

Кстати, Дэвид О’Рейли много лет (с 2011 по 2023 год) работал в Rockstar Games, где отвечал за дизайн окружения. За это время он участвовал, в частности, в создании GTA 5, Red Dead Redemption 2 и части GTA 6. Сейчас на своём канале YouTube он публикует видео, в которых обсуждает детали игрового мира. В последнее время он уделяет особое внимание рекам, изучая их реализацию. Он провёл подобное исследование во второй части Kingdom Come: Deliverance.

Автор в первую очередь сосредоточился на качественно проработанных отражениях в прудах и текучести воды в ручьях и реках. Однако он также отметил мелкие недостатки, включая отсутствие визуальных эффектов брызг при течении.

Помимо водных объектов, О’Рейли также затронул тему скал, небольших камней, ветра и лесов. В течение получасового видео он подробно рассказал о создании этих элементов, подчеркнув их уникальные особенности.