Сооснователь Warhorse Studios рассказал, что KCD появилась потому что он устал от игр для подростков про избранных

Сооснователь Warhorse Studios Мартин Клима в интервью PC Gamer объяснил, почему Kingdom Come: Deliverance появилась именно такой - и почему современные RPG его до сих пор разочаровывают. По его словам, идея KCD родилась из усталости от классической формулы: "убей темного лорда, заведи роман с парой спутников и так далее".

Я много играю в RPG, это мой любимый жанр. Но мне было и до сих пор скучно от всех этих RPG, где ты - избранный, где перед тобой великая задача спасти вселенную. Игры, построенные на прямолинейной фантазии о собственном могуществе. Я не говорю, что это плохо. В хорошей фантазии нет ничего дурного. Просто слишком однооборазно.

Он сравнил типичную фэнтезийную RPG со старой игрой-кликером Progress Quest - сатирой, высмеивавшей EverQuest и ему подобные за то, что они высасывают время, как машины для выдачи наград.

Это, по сути, квинтэссенция того, что представляет собой обычная ролевая игра. Поэтому я понял, что очень многие люди устали от этой формулы и хотят чего-то нового и другого. Это стало отправной точкой для создания KCD.

При этом, считает он, с тех пор мало что изменилось.

Игры, которые создавались и продолжают создаваться, по-прежнему предназначены для подростков. В 16-17 ты любишь эти фантазии о собственном могуществе - потому что они тебе действительно нужны. Но сегодня аудитория намного старше… все подумают, что я сейчас критикую Expedition 33, но это определенно не так.

Причину живучести историй про "избранного" он видит в издателях, которые предпочитают повторять проверенные формулы.

Они лучше всего умеют перерабатывать одну и ту же формулу снова и снова. Я имею в виду в первую очередь игры Ubisoft, например.

Клима признал, что играл в оригинальные Assassin's Creed, Far Cry и Watch Dogs, и ему было весело, но когда играешь в одну и ту же игру десятый раз, она становится пресной. При этом он отметил, что с точки зрения мастерства игры Ubisoft превосходны - красивые анимации, модели, минимум багов, - но, по его мнению, это мастерство лучше было бы направить на что-то более инновационное. Хотя он также понимает, что эксперименты при бюджетах уровня флагманских серий Ubisoft связаны с финансовыми рисками, простых ответов на эту дилемму у него нет.