Состоялся выход дополнения Mysteria Ecclesiae, обновления 1.5 и полного издания Kingdom Come: Deliverance 2

С сегодняшним выходом третьего сюжетного дополнения Mysteria Ecclesiae игра Kingdom Come: Deliverance 2 завершена. Warhorse Studios и Plaion по этому случаю выпускают полное издание, которое, как и первая часть, называется Royal Edition. Оно доступно с сегодняшнего дня.

Kingdom Come: Deliverance 2 Royal Edition включает в себя весь дополнительный контент. Также доступен небольшой набор Shields of Seasons Passing с возможностью настройки щитов, охотничьего снаряжения, легендарных доспехов и оружия знаменитого рыцаря Брунцвика. И, конечно же, более масштабные дополнения – Brushes with Death, в котором вы помогаете таинственному художнику раскрыть его прошлое, Legacy of the Forge, посвящённый восстановлению кузницы и вашего дома, и новейшее дополнение Mysteria Ecclesiae.

Выход дополнения Mysteria Ecclesiae и издания Royal Edition сопровождается двумя отличными трейлерами. В них представлены отрывки из заключительной части истории Индржиха в монастыре Седлец, краткое содержание издания и песня группы Queens of the Stone Age в трейлере издания Royal Edition.