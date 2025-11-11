ЧАТ ИГРЫ
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 324 оценки

Состоялся выход дополнения Mysteria Ecclesiae, обновления 1.5 и полного издания Kingdom Come: Deliverance 2

monk70 monk70

С сегодняшним выходом третьего сюжетного дополнения Mysteria Ecclesiae игра Kingdom Come: Deliverance 2 завершена. Warhorse Studios и Plaion по этому случаю выпускают полное издание, которое, как и первая часть, называется Royal Edition. Оно доступно с сегодняшнего дня.

Kingdom Come: Deliverance 2 Royal Edition включает в себя весь дополнительный контент. Также доступен небольшой набор Shields of Seasons Passing с возможностью настройки щитов, охотничьего снаряжения, легендарных доспехов и оружия знаменитого рыцаря Брунцвика. И, конечно же, более масштабные дополнения – Brushes with Death, в котором вы помогаете таинственному художнику раскрыть его прошлое, Legacy of the Forge, посвящённый восстановлению кузницы и вашего дома, и новейшее дополнение Mysteria Ecclesiae.

Выход дополнения Mysteria Ecclesiae и издания Royal Edition сопровождается двумя отличными трейлерами. В них представлены отрывки из заключительной части истории Индржиха в монастыре Седлец, краткое содержание издания и песня группы Queens of the Stone Age в трейлере издания Royal Edition.

Комментарии:  5
Dark1994

Самое время перепроходить на хардкоре, специально ждал пока все длс выйдут)

2
Дрочеслав сын Сергея

Я так понимаю больше длс не будет? теперь можно перепройти

1
Zelder_200

Да можно

WerGC

художника прошел,сейчас в кузницу играю,отличные дополнения как и сама игра

North235

Наконец-то! самое интригующее длс