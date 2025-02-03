"Сотни часов моей жизни в этой коробке" Том МакКэй, сыгравший Генри в Kingdom Come: Deliverance 2 уже получил копию игры

Как стало известно, актер Том Маккэй, сыгравший Генри в Kingdom Come: Deliverance 2, уже получил собственную копию игры.

Актер поделился фотографией с физическим изданием игры и отметил, что этот диск многое значит для него. Как и игроки, он с нетерпением ждет скорый релиз игры:

Сотни часов моей жизни упакованы в эту коробку. Кровь, пот и слезы (и МНОГО смеха)…Еще два дня...

Релиз Kingdom Come Deliverance 2 должен состояться совсем скоро — 4 февраля.