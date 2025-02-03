"Сотни часов моей жизни в этой коробке" Том МакКэй, сыгравший Генри в Kingdom Come: Deliverance 2 уже получил копию игры

Как стало известно, актер Том Маккэй, сыгравший Генри в Kingdom Come: Deliverance 2, уже получил собственную копию игры.
Актер поделился фотографией с физическим изданием игры и отметил, что этот диск многое значит для него. Как и игроки, он с нетерпением ждет скорый релиз игры:
Сотни часов моей жизни упакованы в эту коробку. Кровь, пот и слезы (и МНОГО смеха)…Еще два дня...
Релиз Kingdom Come Deliverance 2 должен состояться совсем скоро — 4 февраля.
Ps5? В такие игры нужно играть на ПК, а не на консоле
Не просто на ПК, а ещё с падом
Для пк не сфоткаешься с диском) Только если с монитором, на котором главное меню, на релизе.
Речь то про диск, и диск с пс5 выглядит поинтереснее чем с хбокс. А так, я думаю он вполне себе может позволить крутой ПК даже с 4090/5090.
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В смысле?