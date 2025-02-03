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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.4 539 оценок

"Сотни часов моей жизни в этой коробке" Том МакКэй, сыгравший Генри в Kingdom Come: Deliverance 2 уже получил копию игры

AceTheKing
Новости

Как стало известно, актер Том Маккэй, сыгравший Генри в Kingdom Come: Deliverance 2, уже получил собственную копию игры.

Актер поделился фотографией с физическим изданием игры и отметил, что этот диск многое значит для него. Как и игроки, он с нетерпением ждет скорый релиз игры:

Сотни часов моей жизни упакованы в эту коробку. Кровь, пот и слезы (и МНОГО смеха)…Еще два дня...

Релиз Kingdom Come Deliverance 2 должен состояться совсем скоро — 4 февраля.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Max Rolens

Ps5? В такие игры нужно играть на ПК, а не на консоле

5
Комментарий удален
K0t Felix

Не просто на ПК, а ещё с падом

2
AndrewSolt

Для пк не сфоткаешься с диском) Только если с монитором, на котором главное меню, на релизе.

1
Комментарий удален
Azrael Erelim

Речь то про диск, и диск с пс5 выглядит поинтереснее чем с хбокс. А так, я думаю он вполне себе может позволить крутой ПК даже с 4090/5090.

0
Славик Славиков

Новые флагманы NVIDIA RTX 5090 и 5090D превращаются в «кирпичи» после установки свежих драйверов

0
PROLETARIAN HATRED

В смысле?

0