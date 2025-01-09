Создатель KCD2 доволен успехами своей игры в Steam, хотя до ее релиза еще целый месяц

Начало 2025 года обещает быть крайне интересным месяцем для геймеров. Впереди немало громких премьер, так что жаловаться на скуку точно не придется. Одной из самых ожидаемых игр можно назвать Kingdom Come: Deliverance 2.

И хотя до релиза игры остается почти целый месяц, руководитель и основатель Warhorse Studios Даниэль Вавра (Daniel Vavra) не скрывает, что доволен тем, как KC:D 2 покупают в Steam.

На данный момент Kingdom Come II занимает 29-е место в списке самых продаваемых игр в Steam. Если не брать в расчет free-to-play игры и Steamdeck, то 16-е. За месяц до релиза. Спасибо! (На этот раз никаких споров, я просто счастлив).

За последние 24 часа Kingdom Come: Deliverance 2 несколько сдала позиции в рейтинге и теперь занимает 35-е место в топ-100 самых продаваемых игр по доходам.

Список бестселлеров Steam постоянно обновляется, поэтому в нем наверняка произойдет еще много изменений. Впрочем, разработчики довольны текущими результатами, а с грядущим релизом они должны стать еще лучше.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC 4 февраля.