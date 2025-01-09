Создатель KCD2 доволен успехами своей игры в Steam, хотя до ее релиза еще целый месяц

Начало 2025 года обещает быть крайне интересным месяцем для геймеров. Впереди немало громких премьер, так что жаловаться на скуку точно не придется. Одной из самых ожидаемых игр можно назвать Kingdom Come: Deliverance 2.
И хотя до релиза игры остается почти целый месяц, руководитель и основатель Warhorse Studios Даниэль Вавра (Daniel Vavra) не скрывает, что доволен тем, как KC:D 2 покупают в Steam.
На данный момент Kingdom Come II занимает 29-е место в списке самых продаваемых игр в Steam. Если не брать в расчет free-to-play игры и Steamdeck, то 16-е. За месяц до релиза. Спасибо! (На этот раз никаких споров, я просто счастлив).
За последние 24 часа Kingdom Come: Deliverance 2 несколько сдала позиции в рейтинге и теперь занимает 35-е место в топ-100 самых продаваемых игр по доходам.
Список бестселлеров Steam постоянно обновляется, поэтому в нем наверняка произойдет еще много изменений. Впрочем, разработчики довольны текущими результатами, а с грядущим релизом они должны стать еще лучше.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC 4 февраля.
В зеленом магазине заценю)
Я к этому приложил руку, я голд издание купил. Горжусь
Ты купил игру в Steam или в Epic Games Store?
Жиза, тоже купил голд
В стиме, у меня кз
Главное правило - никаких предзаказов!
Что за правило?Почему?
Или тип судьба кибера ты имеешь ввиду?
Так то да. Но я верю в Warhorse
Всем кто купил, хочу пожелать удачи в предстоящем бета - тесте.
Планируешь подождать и потом купить?
Естественно, только готовый продукт.
Ну посмотрим, пока что за все время предзаказов что я покупаю - действительно баги и прочее были в сталкере 2 (и то там пиратка была)
Остальные игры были норм допилены на старте
Ну, у нее нет причин плохо продаваться. Это не какой-нибудь черный самурай в японии как у юбисофт.
Я уверен что продажи черного самурая будут куда выше, ибо порог вхождения куда ниже, киндокам симулятор от первого лица со сложной боевкой , в общем далеко не всем заходит, и перепроходить даже не хочется, ибо нудно и долго, в любом случае первая часть собрала более 5 млн копий , это очень круто для симулятора и я так же жду вторую часть
Кстати кто играл на геймпаде? Вообще удобно ли?
Отчасти прав да, мне 1 часть только с 4 попытки зашла
Но я купил и ККД2 и шэдоу куплю как цена появится
игра настолько популярна что про неё никто не слышал...
Очень сильно ошибаешься ) это одна из самых ожидаемых игр этого года в мире.
Ты отвечаешь прыщу анимешному у которого компа то нету, он нищий