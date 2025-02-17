Создатель Kingdom Come: Deliverance 2 раскритиковал современные одиночные игры за плохие сюжеты

Геймдизайнер Даниэль Вавра, известный как автор серии Kingdom Come: Deliverance, высказался о состоянии современных одиночных игр и их сюжетов. В своём посте через социальные сети выразил мнение, что игры редко могут похвастаться сильным сценарием и убедительными персонажами, в отличие от таких проектов, как Red Dead Redemption, Metal Gear Solid и The Witcher 3.
По словам Вавры, индустрия видеоигр больше ориентирована на создание продукта, чем на искусство, тогда как в Голливуде понимают важность режиссёра и сценариста как ключевых фигур. Он также признал, что основной сюжет Kingdom Come: Deliverance 2 не является безупречным, но в нём есть персонажи, в которых веришь, а это именно то, чего часто не хватает другим играм.
Несмотря на самокритику, Вавра также отметил, что Kingdom Come: Deliverance 2 нравится игрокам именно за свою атмосферность и живых героев. В подтверждение этому он привёл комментарий 70-летнего геймера, который назвал KCD2 лучшим развлечением в своей жизни. Разработчик признался, что такие отзывы мотивируют его создавать игры.
Ранее Вавра рассказал о своём интересе к созданию реалистичной RPG про викингов или крестоносцев, подчеркнув, что хотел бы и дальше разрабатывать исторические проекты с глубоким погружением в эпоху. Подробнее об этом можно прочитать здесь:
Kingdom Come: Deliverance 2 уже вышла на ПК и консолях, где продолжает получать высокие оценки за историческую достоверность, нелинейный сюжет и проработанный мир.
Кстати, когда загрузки идут мне оч нравятся эти концепт-арты
Этот чел явно переоценивает себя и свою игру, столько трепа от него, да хорошая игра на 6-7 из 10. Но квесты на второй карте дополнительные ужас, пойди укради и принеси, пойди найди в доме пиксельную хрень, поговори с кучей нпс и выслушай по 30 строчек ненужного текста. 4-5 квестов доп из всех на второй карте хорошие. Прокачка игры абсолютно поломанная, уже на второй карте перекач из-за этого бои абсолютно не интересные и однообразные. Гемплей у игры очень слабый. Броня и тд за игру практически не меняется после 5 часов, ну зато добавили парашу по типу сушки и коптильни, стирки.
Да и на первой карте тоже самое, просто их меньше))А на счет коптилен, сушки ,бакалейщиков , согласен ,просто раскидали по всей карте ,чтоб она пустой не казалась .В городе этих бакалейщиков и оружейников по 10 шт на квадратный метр)))
Это началось после успеха Baldur Gate 3, когда Свен Винки на волне успеха игры стал в каждой бочке затычкой, рассказывать про тренды, повестку, культуру в студии, свободу вероисповедания и любви к играм. А дальше пошло поехало - Space Marine 2 выстрелил, тоже весь интернет засрали "мнением об успехе", теперь ККД2, и очередной фантаст Вавра залез на трибуну оратора чтобы повещать "как надо жить". После него объявится кто-нибудь еще, с очередной современной игрой, которая на самом деле не такая уж и крутая, просто на фоне нынешнего выходящего гoвна выглядит достойно (привет игра года вуконг), и будет со слюнями объяснять, какой он мужик с яйцами пошел поперек трендов (хотя мы знаем, что это не так, привет Генри-гей), и только благодаря этому смог сделать творчески свободный продукт.
Сейчас фанбои разорвут тебя за правду, какпасмел. А вавра просто старый чсвшный балабол, который в твиттере срётся с людьми критикующими его щидевр, кстати по делу критикующими, с адекватными аргументами без доли сарказма или хотя бы намёка на оскорбления, как твой коммент например. А быдло бородатое кидается с оскорблениями в ответ, такой вот разработчик всеми обожаемой и перехайпленной поделки.
Вот бабки раскудахтались) Ко-ко-ко-ко!!! 🐔🐔🐔🐔
Кудахтаешь как раз именно ты чел.
Ой ну распетушились то засранцы,вы бы первую часть игры до ума лучше довели чем болоболить без устали.
Зачем доводить первую часть, если есть вторая ?
создатель игры БЕЗ СЮЖЕТА критикует за плохие сюжеты игры)))
Если в игре нет сюжета - никто не скажет что он плохой)
Он слизал " сюжет " первой своей багодромки - с чешского сериала 70 х годов , где после гибели родителей главный герой собирается мстить ... . Как нежданно то , и негаданно . Какой поворот сюжета , дуга персонажа , переплетения ... Просто какое то : " Скандалы . Интриги . Расследования " . И то оно нервно так убёгло , отдохнуть в сторонке от этой " шедевральной и эпохальной " идеи .
Глянь обзор ( на первую часть ) у Бесполезного . Вбей : " Обзор Kingdom Come: Deliverance [ Токсичный ] " . Там минут на 15 - 20 угара .
Вообще в голос ) . Сделал мой день ,спасибо ) .
ахахахахха +++++
Какие к чёрту сюжеты, когда многие игры лажают в самом важном - геймплее?
Но что об этом думают в Larian, CD Projekt RED и Кодзима?
Кодзима думает как создать еще всратую игру симулятор курьера.
коддзима-днище и гнус
Где там всратость? Единственное что там бесоебило меня так это хералии.
Ну не знаю, мне как-то сюжет Kingdom Come: Deliverance 2 вообще не зацепил (и не меня одного), а при том что геймплей на любителя, послевкусие такое себе.
Я просто напомню, что в KCD2 сюжет максимально неинтересный.
Почему это?Реально исторически события, реальные исторические персонажи
Все равно что в экскурсию поехал
Ну если нравится бегать, как щенок, из точки А в точку Б и постоянно прислуживать на протяжении 50 часов, то может и не такой плохой сюжет.
Так это база всех игр, приведи пример РПГ с хорошим сюжетом и не надо бегать вообще
А в какой РПГ надо 3 раза спасать придурка Яна из плена и тратить до 40 минут в квесте на одинаковые задания?
а ты хотел быть паном который отправляет всех с точки а в точку б?
Или тебе надо маленький ящик где ты будешь выполнять все задачи?
Да да, только товарищ Вавра, вас уделал товарищ Винке.
В прошедшие выходные Вавра призывал массово заходить в игру чтобы побить онлайн Starfield.
>Ну что, установим еще один рекорд за выходные? Вы будете играть в KCD2? Было бы здорово обогнать Starfield.
*не вышло, что-то пошло не так. Пик был 221,547
Видно расстроившись из-за казуса решил снова набросить в X, чтобы потешить народ. Большинству одиночных игр и не нужен глубокий, большой и захватывающий сюжет, если конечно он не говорит только про ААА проекты.
Крайне часто увлекательного геймплея хватает за глаза. Limbo, DOOM, Little Nightmares, Hollow Knight, Mirror's Edge, Wolfenstein, Prey, Don't Starve Together и пр. Нужны ли там куча диалогов, персонажей, хитросплетений сюжета и неожиданных поворотов? Я думаю нет. Достаточно общего понятия, кто ты, что происходит с миром и как развиваются события вокруг игрока.
Уже на второй карте ,а сюжет до сих пор не впечатлил, да и побочные квесты большинство найди, вылечи, скуй ,укради ,убей ,подерись и никакой режессуры. Остальные которые более менее квесты вроде заинтересовался ими, тебе понравилось, но они тут же заканчиваются Вся игра и держится на атмосфере деревенек, лесов, березок ,ив, даже некоторые места прям слишком похожи были когда я мелкий ещё в деревню ездил отдыхать. Лавочка стоит и березка рядом или пруд перед домом где стирают, ива стоит и ветви в воде)))))
Сюжеты мб и не плохи так как все в основном клише которые повторяют и повторяю и повтряют из раза в раз, поик родственика, месть, попытка прославиться и добро побеждает зло, а слабая их подача
Ну так клише и не стало бы "клише", если бы не работало
Вот я и говорю. Допустим 90х для видеоигр придумали 5 видов сюжета они и до сих пор качуют из игры в игру. С книгами и фильмами так же
значит с геймплеем в современных играх все норм?
разучились делать игры
В погоне за деньгами студии и компании теряют своих фанатов не говоря о финансах.
Супер, дядька открыл для себя настоящие игры на закате жизни. 👍 Печально, что многие люди старшего поколения до сих пор считают, что игры это типа пасьянс, косынка и т.д. Я вот недавно показала бате AC Valhаlla. Прогулялись с ним по лесам Англии, поохотились на волков и каких-то солдат. Он был в шоке. Больше не спрашивает, че ты там сидишь в этих своих игрушках. 😀
Лучше бы эта Варвара пофиксила пропавшие метки основного квеста на карте, а не тешил свое ЧСВ, Курва старый!
про викингов было бы круто, настоящий сюжет жесткий, не то что мы видили добреньких викингов в вальгале атсасина
Не забудь нигавикинга, прямо с набега в Африке ассимилировался по пути в Скандинавию.
Да ну, про викингов и так куча игр есть, а вот про крестоносцев в основном одни стратегии, ни одного нормального рпг.
назови мне игры про викингов? я только это в атсасине видел, старые игры не интересуют
ну это они суют своих нига не только в игры но и в фильмы я уже не удивлен
2 часть не играл, но 1 часть уж больно скучная и не особо интересная что по сюжету, что по геймплею
Геймплей и правда тухляк. Что в 1-ой, что во 2-ой. Точнее пустой мир без интересностей. Сделать неплохие декорации и не наполнить их контентом. Браво!
Так как исторические времена и локации и все такое, сомневаюсь что времена были увеселения какие то. Хз где ты живешь. У нас на урале из города выйди а он 20 на 15км и по всюду пустой лес, там хоть в игре случайные встречи есть в реале ничего нет) даже животных
Ну в первой всё таки прикольные квесты у священника, а так как будто детектив, сходи, поболтай, подай-принеси
Можно было понапихать бандитов, волков, медведей и пр. враждебных единиц. Всяких там злых половцев и пр. Не обязательно-же лес гоблинами наполнять. А сколько в те времена было бандитов, одному богу известно. бандой меньше, бандой больше. Реализм это не испортит.
В реале есть бомжи, гопники и иммигранты нелегальные. Вот вам и случайные встречи в переулках. XD А, ну еще нарколыги и алкаши.
так есть же всё это в игре, ну кроме медведей хз не встречал. волков я заколебался пинать, лагеря бандитов и дичекрадов имеются, половца только труп видел и то его бандиты грохнули которых я потом грохнул. думаю наполняемоеть этими вещами грамотная, но само собой хотелось бы больше, меня больше удручает наполненность деревень, одна харчевня и всё там даже сундука нет, банщиц я одних пока только видел где был сломанный у меня квест с начищение рож местных, кузниц и торговцев тоже не нету, кроме ссаных бакалейщиков. кароче в игре качели где то хорошо где то плохо, за 10ч игры я я так и не понял хорошая это игра или проходняк)
ладно это было круто
кто играл, в этой игре реально интересный сюжет?
На тройку с + RDR2 в разы лучше.
да с рдр сравнение тупое не слушай
Только стоит учитывать если ткнуть на минусы и полить за дело KD 2. То фанаты бодренько запинают палками и самого....
А так у игры только сильные стороны атмосфера. Может быть ещё мир, хотя до RDR2 не дотягивает даже близко. Сюжет же лично для меня лучше был 1 части. В 2 это пресная ерунда виде твёрдого среднечка.
Про геймплей думаю говорить не чего. Он просто существует в этой серии игр. Что в 1 не очень. Что 2 на любителя. Единственное в 2 теперь починили боёвку и можно в тупую закликивать врагов. Вау.... реализм. прокачался и начинаешь закликивать тупо врагов. Мощно...
Про луки и другие типа оружия такого рода промолчим.
Все минусы незначительны и подавляющее большинство вещей, который ты назовёшь минусами, я скорее всего буду считать плюсами, как и большинство людей, поставивших положительный отзыв этому шедевру.
Прекрасная боёвка, отличные диалоги, запоминающие харизматичные персонажи на каждом шагу, супер разнообразные нелинейные квесты... Да тут столько много всего хорошего, что любой минус покажется незначительным, нелепым и блеклым на фоне всех положительных достоинств игры. Качество игры, я бы сказал, гораздо выше, чем названный тобою RDR2 (он прекрасен, но до уровня KCD2 не дотягивает по всем пунктам, как ни крути).
Девелоперы знают, что от них хотят игроки, которые играют в их продукт. Игра конечно шикарна.
Создатель игры с плохим сюжетом раскритиковал современные игры за плохой сюжет. Это самоирония?
жёстко базанул
Жаль только нельзя раскритиковать KCD из-за излишней духоты .
Я часов 10 наиграл, пока весело
Я думаю без всей этой духоты, это был бы уже не KCD
никакой духоты нету
Я не нашёл в KCD ни капли духоты. Игра прекрасна во всём!
Тем временем побочки в игре уровень подай принеси, и волки съели овцу, памаги....
Поправочка. Ругать надо не всю индустрию одиночных игр, а только западную. В 99 процентов случаев плохие сюжеты встречаются строго в западных играх. Это, кстати, одна из причин, почему я играю в основном в японские игры... да и в целом сегодня только азиаты много внимания уделяют сюжету. А вот западные студии на передний план ставят не качество сюжета, а продвижение определённой повестки (необязательно радужной)... То бишь игры запада скорее используются как способ пропаганды, а не как способ приятного время провождения.
В этом смысле нужно ценить такие крутые редкие проекты запада как Kingdom Come: Deliverance 2, ведь этот уникальный проект смело можно ставить в один ряд с лучшими фильмами и книгами всего мира вместе взятыми. Если бы все западные игры делались с таким подходом, тогда плохих игр в принципе не существовало бы на западе. Необязательно всем играм быть искусством... НО, ёлки-палки, крутой сюжет в играх быть обязан в независимости от того, для разработчика создание игры чисто "бизнес ради бабла" или искусство. Как в принципе можно НЕ уделять внимание сюжету в одиночных сюжетных играх? Я такого подхода западных игроделов в принципе не понимаю.
Короче, Даниэлю Вавре есть, чем гордиться. Этот человек гений уровня Кодзимы от мира западной игровой индустрии. Жалко, что таких крутых разработчиков как Даниэль Вавра на западе мало у руля студий.
Полностью поддерживаю Вавру...Игра супер...а хейтерочки убогие вам очередной кол в ваши зады)))сосите бибу
Посмотрю я на тебя, когда тебя запинают ногами голые стражники в башне, а ты в доспехах с мечом рацига махать пытаешься. Игра хоть и может быть супер, но она не избавилась от грехов первой части.
Например, ты в первой части в комнате конюшни спишь с закрытой дверью, к тебе подходит стражник и говорит, что ты должен спать с факелом в руке, плевать, что ты сгоришь с конюшнями, стражнику очень сильно нужно, чтоб ты был на свету. Во второй к тебе также в комнату в таверне гетто заваливается стражник, обвиняет тебя, что ты преступник, в этой комнате только я, кто меня видеть может, а? Иногда, они с первого этажа сквозь пол меня обвиняли в преступлениях. Дальше, я по заданию должен был найти Козятина, ночью он напал на немца, я караулил, я попытался защитить немца, а на утро я получаю обвинения, что я кидаюсь на людей, замечательно.
Теперь во второй части, как и в первой, каждая собака будет знать, что ты натворил, тащишь ночью тихо все вещи, утром все знают, что это ты сделал. Боевка как была мудатской, такая и остаётся, пытаешься серию ударов сделать, быстрее сам на клинок напорешься. Противник тебе обязательно по лицу целиться, едет к тебе во время анимации атаки, когда ты далеко отошёл. Копейщики тебя цепляют палкой, ты уворачивается, а автонаводка оружия и анимация атаки доходят до твоего лица, все, тебя подцепили. С кем бы ты не махался из врагов, все гребаные мастера рукопашки и фехтования.
Только после этого все погружение в Вавровский реализм выбивается, ты только офигиваешь и смеёшься от тупости искусственного болвана и геймплея в этой игре
Лучшая игра, особо когда встречаешь нигера в лагерере сигизмунда, вот это я понимаю норм игра
Сама история наверно лучше любого фильма или сериала о средневековье
Ну да он логично вписан в лор игры, а не просто так
Очень логично, персонаж, которого не могло быть и который несёт откровенную пропаганду в угоду арабских инвесторов издателя. И которого ещё нельзя завалить.
жаль его нельзя купить :)
Открываешь гугол и читаешь про империю Мали и Мансу Мусу 1
Почему его не могло быть ? Вот объясни логически ? нам разрабы объяснили логически почему он там, а ты давай теперь опровергни это
База, если сюжет кал, то никакой геймплей/графон не спасет
Лично я не понимаю людей которые играют в игры вообще без сюжета
Ну может это проблема во мне, как то же люди сами себе в голове создают квесты и задания в играх
так игры от слова играть, геймплей это база всех игр, игра без сюжета может быть крутой игрой, сюжет без геймплея, это уже не игра а обычное кино
Есть же вариант где как бы сюжет не нужен. Это не РПГ а например выживалки, песочницы. В общем другой жанр который в другом нуждается, а не сюжете в первую очередь
Ну тогда можно создавать игры где будешь бегать от точки а до точки б и тебе будут запускать кат сцену на 10 минут. Такие игры как ты говоришь это интерактивное кино.
В платформерах и битемапах восьмидесятых-девяностых никто не задавался вопросом о сюжетах и как-то играли
а теперь открой рейтинг самых популярных игр и посмотри сколько там игр без сюжета вообще (кс, майнкрафт, дота дратути)
Варвара - гений !
Варвара🤣
Дерьмак, Арфур Морган, Биг Поссос и Касипоша это база