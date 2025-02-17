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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9 2 478 оценок

Создатель Kingdom Come: Deliverance 2 раскритиковал современные одиночные игры за плохие сюжеты

Gutsz
Новости

Геймдизайнер Даниэль Вавра, известный как автор серии Kingdom Come: Deliverance, высказался о состоянии современных одиночных игр и их сюжетов. В своём посте через социальные сети выразил мнение, что игры редко могут похвастаться сильным сценарием и убедительными персонажами, в отличие от таких проектов, как Red Dead Redemption, Metal Gear Solid и The Witcher 3.

По словам Вавры, индустрия видеоигр больше ориентирована на создание продукта, чем на искусство, тогда как в Голливуде понимают важность режиссёра и сценариста как ключевых фигур. Он также признал, что основной сюжет Kingdom Come: Deliverance 2 не является безупречным, но в нём есть персонажи, в которых веришь, а это именно то, чего часто не хватает другим играм.

Несмотря на самокритику, Вавра также отметил, что Kingdom Come: Deliverance 2 нравится игрокам именно за свою атмосферность и живых героев. В подтверждение этому он привёл комментарий 70-летнего геймера, который назвал KCD2 лучшим развлечением в своей жизни. Разработчик признался, что такие отзывы мотивируют его создавать игры.

Ранее Вавра рассказал о своём интересе к созданию реалистичной RPG про викингов или крестоносцев, подчеркнув, что хотел бы и дальше разрабатывать исторические проекты с глубоким погружением в эпоху. Подробнее об этом можно прочитать здесь:

Автор дилогии Kingdom Come: Deliverance с удовольствием сделал бы реалистичную RPG про викингов или крестоносцев

Kingdom Come: Deliverance 2 уже вышла на ПК и консолях, где продолжает получать высокие оценки за историческую достоверность, нелинейный сюжет и проработанный мир.

94
131
Комментарии: 131
Ваш комментарий
211186

Кстати, когда загрузки идут мне оч нравятся эти концепт-арты

53
Partenavia

Этот чел явно переоценивает себя и свою игру, столько трепа от него, да хорошая игра на 6-7 из 10. Но квесты на второй карте дополнительные ужас, пойди укради и принеси, пойди найди в доме пиксельную хрень, поговори с кучей нпс и выслушай по 30 строчек ненужного текста. 4-5 квестов доп из всех на второй карте хорошие. Прокачка игры абсолютно поломанная, уже на второй карте перекач из-за этого бои абсолютно не интересные и однообразные. Гемплей у игры очень слабый. Броня и тд за игру практически не меняется после 5 часов, ну зато добавили парашу по типу сушки и коптильни, стирки.

43
Денис Сидоров 5

Да и на первой карте тоже самое, просто их меньше))А на счет коптилен, сушки ,бакалейщиков , согласен ,просто раскидали по всей карте ,чтоб она пустой не казалась .В городе этих бакалейщиков и оружейников по 10 шт на квадратный метр)))

14
FatalleZ

Это началось после успеха Baldur Gate 3, когда Свен Винки на волне успеха игры стал в каждой бочке затычкой, рассказывать про тренды, повестку, культуру в студии, свободу вероисповедания и любви к играм. А дальше пошло поехало - Space Marine 2 выстрелил, тоже весь интернет засрали "мнением об успехе", теперь ККД2, и очередной фантаст Вавра залез на трибуну оратора чтобы повещать "как надо жить". После него объявится кто-нибудь еще, с очередной современной игрой, которая на самом деле не такая уж и крутая, просто на фоне нынешнего выходящего гoвна выглядит достойно (привет игра года вуконг), и будет со слюнями объяснять, какой он мужик с яйцами пошел поперек трендов (хотя мы знаем, что это не так, привет Генри-гей), и только благодаря этому смог сделать творчески свободный продукт.

21
Daringer

Сейчас фанбои разорвут тебя за правду, какпасмел. А вавра просто старый чсвшный балабол, который в твиттере срётся с людьми критикующими его щидевр, кстати по делу критикующими, с адекватными аргументами без доли сарказма или хотя бы намёка на оскорбления, как твой коммент например. А быдло бородатое кидается с оскорблениями в ответ, такой вот разработчик всеми обожаемой и перехайпленной поделки.

17
Кот Миша

Вот бабки раскудахтались) Ко-ко-ко-ко!!! 🐔🐔🐔🐔

-13
Partenavia Кот Миша

Кудахтаешь как раз именно ты чел.

4
Azimut zvuk

Ой ну распетушились то засранцы,вы бы первую часть игры до ума лучше довели чем болоболить без устали.

28
Sneaky Pete

Зачем доводить первую часть, если есть вторая ?

0
Floww

создатель игры БЕЗ СЮЖЕТА критикует за плохие сюжеты игры)))

23
AndralStormborn

Если в игре нет сюжета - никто не скажет что он плохой)

19
Floww AndralStormborn
13
Джон Хоккинс

Он слизал " сюжет " первой своей багодромки - с чешского сериала 70 х годов , где после гибели родителей главный герой собирается мстить ... . Как нежданно то , и негаданно . Какой поворот сюжета , дуга персонажа , переплетения ... Просто какое то : " Скандалы . Интриги . Расследования " . И то оно нервно так убёгло , отдохнуть в сторонке от этой " шедевральной и эпохальной " идеи .

Глянь обзор ( на первую часть ) у Бесполезного . Вбей : " Обзор Kingdom Come: Deliverance [ Токсичный ] " . Там минут на 15 - 20 угара .

0
Джон Хоккинс AndralStormborn

Вообще в голос ) . Сделал мой день ,спасибо ) .

-1
Александр Мотошвили

ахахахахха +++++

0
Kalaka Whitewing

Какие к чёрту сюжеты, когда многие игры лажают в самом важном - геймплее?

11
ZAUSA

Но что об этом думают в Larian, CD Projekt RED и Кодзима?

9
z8TiREX8z

Кодзима думает как создать еще всратую игру симулятор курьера.

38
211186 z8TiREX8z

коддзима-днище и гнус

1
ЧГК z8TiREX8z

Где там всратость? Единственное что там бесоебило меня так это хералии.

0
Hog2012

Ну не знаю, мне как-то сюжет Kingdom Come: Deliverance 2 вообще не зацепил (и не меня одного), а при том что геймплей на любителя, послевкусие такое себе.

6
MrGamerDad

Я просто напомню, что в KCD2 сюжет максимально неинтересный.

5
My life is a game

Почему это?Реально исторически события, реальные исторические персонажи
Все равно что в экскурсию поехал

-13
MrGamerDad My life is a game

Ну если нравится бегать, как щенок, из точки А в точку Б и постоянно прислуживать на протяжении 50 часов, то может и не такой плохой сюжет.

6
My life is a game MrGamerDad

Так это база всех игр, приведи пример РПГ с хорошим сюжетом и не надо бегать вообще

-1
MrGamerDad My life is a game

А в какой РПГ надо 3 раза спасать придурка Яна из плена и тратить до 40 минут в квесте на одинаковые задания?

10
Soobech MrGamerDad

а ты хотел быть паном который отправляет всех с точки а в точку б?

Или тебе надо маленький ящик где ты будешь выполнять все задачи?

3
vzglydizugla

Да да, только товарищ Вавра, вас уделал товарищ Винке.

2
Axel Denisenko

В прошедшие выходные Вавра призывал массово заходить в игру чтобы побить онлайн Starfield.

>Ну что, установим еще один рекорд за выходные? Вы будете играть в KCD2? Было бы здорово обогнать Starfield.

*не вышло, что-то пошло не так. Пик был 221,547

Видно расстроившись из-за казуса решил снова набросить в X, чтобы потешить народ. Большинству одиночных игр и не нужен глубокий, большой и захватывающий сюжет, если конечно он не говорит только про ААА проекты.

Крайне часто увлекательного геймплея хватает за глаза. Limbo, DOOM, Little Nightmares, Hollow Knight, Mirror's Edge, Wolfenstein, Prey, Don't Starve Together и пр. Нужны ли там куча диалогов, персонажей, хитросплетений сюжета и неожиданных поворотов? Я думаю нет. Достаточно общего понятия, кто ты, что происходит с миром и как развиваются события вокруг игрока.

2
Денис Сидоров 5

Уже на второй карте ,а сюжет до сих пор не впечатлил, да и побочные квесты большинство найди, вылечи, скуй ,укради ,убей ,подерись и никакой режессуры. Остальные которые более менее квесты вроде заинтересовался ими, тебе понравилось, но они тут же заканчиваются Вся игра и держится на атмосфере деревенек, лесов, березок ,ив, даже некоторые места прям слишком похожи были когда я мелкий ещё в деревню ездил отдыхать. Лавочка стоит и березка рядом или пруд перед домом где стирают, ива стоит и ветви в воде)))))

2
-zotik-

Сюжеты мб и не плохи так как все в основном клише которые повторяют и повторяю и повтряют из раза в раз, поик родственика, месть, попытка прославиться и добро побеждает зло, а слабая их подача

2
Hajen69

Ну так клише и не стало бы "клише", если бы не работало

1
-zotik- Hajen69

Вот я и говорю. Допустим 90х для видеоигр придумали 5 видов сюжета они и до сих пор качуют из игры в игру. С книгами и фильмами так же

1
Seth2236

значит с геймплеем в современных играх все норм?

2
Pycckuu_XAKEP

разучились делать игры

1
SOLUS5678

В погоне за деньгами студии и компании теряют своих фанатов не говоря о финансах.

1
Mankar Camoran
В подтверждение этому он привёл комментарий 70-летнего геймера, который назвал KCD2 лучшим развлечением в своей жизни.

Супер, дядька открыл для себя настоящие игры на закате жизни. 👍 Печально, что многие люди старшего поколения до сих пор считают, что игры это типа пасьянс, косынка и т.д. Я вот недавно показала бате AC Valhаlla. Прогулялись с ним по лесам Англии, поохотились на волков и каких-то солдат. Он был в шоке. Больше не спрашивает, че ты там сидишь в этих своих игрушках. 😀

1
BadDog382

Лучше бы эта Варвара пофиксила пропавшие метки основного квеста на карте, а не тешил свое ЧСВ, Курва старый!

1
ALEX-220

про викингов было бы круто, настоящий сюжет жесткий, не то что мы видили добреньких викингов в вальгале атсасина

0
HerzokSCP

Не забудь нигавикинга, прямо с набега в Африке ассимилировался по пути в Скандинавию.

1
EuphoricGaspar

Да ну, про викингов и так куча игр есть, а вот про крестоносцев в основном одни стратегии, ни одного нормального рпг.

1
ALEX-220 EuphoricGaspar

назови мне игры про викингов? я только это в атсасине видел, старые игры не интересуют

0
ALEX-220 HerzokSCP

ну это они суют своих нига не только в игры но и в фильмы я уже не удивлен

0
simiola

2 часть не играл, но 1 часть уж больно скучная и не особо интересная что по сюжету, что по геймплею

0
Raphtallia

Геймплей и правда тухляк. Что в 1-ой, что во 2-ой. Точнее пустой мир без интересностей. Сделать неплохие декорации и не наполнить их контентом. Браво!

-2
-zotik- Raphtallia

Так как исторические времена и локации и все такое, сомневаюсь что времена были увеселения какие то. Хз где ты живешь. У нас на урале из города выйди а он 20 на 15км и по всюду пустой лес, там хоть в игре случайные встречи есть в реале ничего нет) даже животных

2
XOJIODHbIU

Ну в первой всё таки прикольные квесты у священника, а так как будто детектив, сходи, поболтай, подай-принеси

0
Raphtallia -zotik-

Можно было понапихать бандитов, волков, медведей и пр. враждебных единиц. Всяких там злых половцев и пр. Не обязательно-же лес гоблинами наполнять. А сколько в те времена было бандитов, одному богу известно. бандой меньше, бандой больше. Реализм это не испортит.

там хоть в игре случайные встречи есть в реале ничего нет) даже животных

В реале есть бомжи, гопники и иммигранты нелегальные. Вот вам и случайные встречи в переулках. XD А, ну еще нарколыги и алкаши.

-1
-zotik- Raphtallia

так есть же всё это в игре, ну кроме медведей хз не встречал. волков я заколебался пинать, лагеря бандитов и дичекрадов имеются, половца только труп видел и то его бандиты грохнули которых я потом грохнул. думаю наполняемоеть этими вещами грамотная, но само собой хотелось бы больше, меня больше удручает наполненность деревень, одна харчевня и всё там даже сундука нет, банщиц я одних пока только видел где был сломанный у меня квест с начищение рож местных, кузниц и торговцев тоже не нету, кроме ссаных бакалейщиков. кароче в игре качели где то хорошо где то плохо, за 10ч игры я я так и не понял хорошая это игра или проходняк)

В реале есть бомжи, гопники и иммигранты нелегальные. Вот вам и случайные встречи в переулках. XD А, ну еще нарколыги и алкаши

ладно это было круто

1
maximfighter

кто играл, в этой игре реально интересный сюжет?

0
Пупсик 3D

На тройку с + RDR2 в разы лучше.

-2
RelexUA

да с рдр сравнение тупое не слушай

1
Ammati

Только стоит учитывать если ткнуть на минусы и полить за дело KD 2. То фанаты бодренько запинают палками и самого....
А так у игры только сильные стороны атмосфера. Может быть ещё мир, хотя до RDR2 не дотягивает даже близко. Сюжет же лично для меня лучше был 1 части. В 2 это пресная ерунда виде твёрдого среднечка.
Про геймплей думаю говорить не чего. Он просто существует в этой серии игр. Что в 1 не очень. Что 2 на любителя. Единственное в 2 теперь починили боёвку и можно в тупую закликивать врагов. Вау.... реализм. прокачался и начинаешь закликивать тупо врагов. Мощно...
Про луки и другие типа оружия такого рода промолчим.

0
Janekste
Только стоит учитывать если ткнуть на минусы и полить за дело KD 2

Все минусы незначительны и подавляющее большинство вещей, который ты назовёшь минусами, я скорее всего буду считать плюсами, как и большинство людей, поставивших положительный отзыв этому шедевру.

Прекрасная боёвка, отличные диалоги, запоминающие харизматичные персонажи на каждом шагу, супер разнообразные нелинейные квесты... Да тут столько много всего хорошего, что любой минус покажется незначительным, нелепым и блеклым на фоне всех положительных достоинств игры. Качество игры, я бы сказал, гораздо выше, чем названный тобою RDR2 (он прекрасен, но до уровня KCD2 не дотягивает по всем пунктам, как ни крути).

1
SmilingQuillonard

Девелоперы знают, что от них хотят игроки, которые играют в их продукт. Игра конечно шикарна.

0
Джин Мори

Создатель игры с плохим сюжетом раскритиковал современные игры за плохой сюжет. Это самоирония?

0
War is Hell

жёстко базанул

-1
IlovePS4

Жаль только нельзя раскритиковать KCD из-за излишней духоты .

-1
-zotik-

Я часов 10 наиграл, пока весело

1
EuphoricGaspar

Я думаю без всей этой духоты, это был бы уже не KCD

1
RelexUA

никакой духоты нету

2
Janekste

Я не нашёл в KCD ни капли духоты. Игра прекрасна во всём!

0
Лидер 666 Racist

Тем временем побочки в игре уровень подай принеси, и волки съели овцу, памаги....

-1
Janekste
раскритиковал современные одиночные игры за плохие сюжеты

Поправочка. Ругать надо не всю индустрию одиночных игр, а только западную. В 99 процентов случаев плохие сюжеты встречаются строго в западных играх. Это, кстати, одна из причин, почему я играю в основном в японские игры... да и в целом сегодня только азиаты много внимания уделяют сюжету. А вот западные студии на передний план ставят не качество сюжета, а продвижение определённой повестки (необязательно радужной)... То бишь игры запада скорее используются как способ пропаганды, а не как способ приятного время провождения.

В этом смысле нужно ценить такие крутые редкие проекты запада как Kingdom Come: Deliverance 2, ведь этот уникальный проект смело можно ставить в один ряд с лучшими фильмами и книгами всего мира вместе взятыми. Если бы все западные игры делались с таким подходом, тогда плохих игр в принципе не существовало бы на западе. Необязательно всем играм быть искусством... НО, ёлки-палки, крутой сюжет в играх быть обязан в независимости от того, для разработчика создание игры чисто "бизнес ради бабла" или искусство. Как в принципе можно НЕ уделять внимание сюжету в одиночных сюжетных играх? Я такого подхода западных игроделов в принципе не понимаю.

Короче, Даниэлю Вавре есть, чем гордиться. Этот человек гений уровня Кодзимы от мира западной игровой индустрии. Жалко, что таких крутых разработчиков как Даниэль Вавра на западе мало у руля студий.

-2
Grognac

Полностью поддерживаю Вавру...Игра супер...а хейтерочки убогие вам очередной кол в ваши зады)))сосите бибу

-3
HerzokSCP

Посмотрю я на тебя, когда тебя запинают ногами голые стражники в башне, а ты в доспехах с мечом рацига махать пытаешься. Игра хоть и может быть супер, но она не избавилась от грехов первой части.

Например, ты в первой части в комнате конюшни спишь с закрытой дверью, к тебе подходит стражник и говорит, что ты должен спать с факелом в руке, плевать, что ты сгоришь с конюшнями, стражнику очень сильно нужно, чтоб ты был на свету. Во второй к тебе также в комнату в таверне гетто заваливается стражник, обвиняет тебя, что ты преступник, в этой комнате только я, кто меня видеть может, а? Иногда, они с первого этажа сквозь пол меня обвиняли в преступлениях. Дальше, я по заданию должен был найти Козятина, ночью он напал на немца, я караулил, я попытался защитить немца, а на утро я получаю обвинения, что я кидаюсь на людей, замечательно.

Теперь во второй части, как и в первой, каждая собака будет знать, что ты натворил, тащишь ночью тихо все вещи, утром все знают, что это ты сделал. Боевка как была мудатской, такая и остаётся, пытаешься серию ударов сделать, быстрее сам на клинок напорешься. Противник тебе обязательно по лицу целиться, едет к тебе во время анимации атаки, когда ты далеко отошёл. Копейщики тебя цепляют палкой, ты уворачивается, а автонаводка оружия и анимация атаки доходят до твоего лица, все, тебя подцепили. С кем бы ты не махался из врагов, все гребаные мастера рукопашки и фехтования.

Только после этого все погружение в Вавровский реализм выбивается, ты только офигиваешь и смеёшься от тупости искусственного болвана и геймплея в этой игре

-1
ilya6969

Лучшая игра, особо когда встречаешь нигера в лагерере сигизмунда, вот это я понимаю норм игра

Сама история наверно лучше любого фильма или сериала о средневековье

-4
Nodas
нигера в лагерере сигизмунда,

Ну да он логично вписан в лор игры, а не просто так

7
The Dark Side Nodas

Очень логично, персонаж, которого не могло быть и который несёт откровенную пропаганду в угоду арабских инвесторов издателя. И которого ещё нельзя завалить.

-2
BewitchingBaron

жаль его нельзя купить :)

2
Hajen69 The Dark Side

Открываешь гугол и читаешь про империю Мали и Мансу Мусу 1

1
Nodas The Dark Side
которого не могло быть

Почему его не могло быть ? Вот объясни логически ? нам разрабы объяснили логически почему он там, а ты давай теперь опровергни это

0
My life is a game

База, если сюжет кал, то никакой геймплей/графон не спасет
Лично я не понимаю людей которые играют в игры вообще без сюжета
Ну может это проблема во мне, как то же люди сами себе в голове создают квесты и задания в играх

-5
Contriver

так игры от слова играть, геймплей это база всех игр, игра без сюжета может быть крутой игрой, сюжет без геймплея, это уже не игра а обычное кино

25
Spectr-7

Есть же вариант где как бы сюжет не нужен. Это не РПГ а например выживалки, песочницы. В общем другой жанр который в другом нуждается, а не сюжете в первую очередь

4
Partenavia

Ну тогда можно создавать игры где будешь бегать от точки а до точки б и тебе будут запускать кат сцену на 10 минут. Такие игры как ты говоришь это интерактивное кино.

1
Нуль

В платформерах и битемапах восьмидесятых-девяностых никто не задавался вопросом о сюжетах и как-то играли

4
Floww

а теперь открой рейтинг самых популярных игр и посмотри сколько там игр без сюжета вообще (кс, майнкрафт, дота дратути)

5
RoughPalor

Варвара - гений !

-10
211186

Варвара🤣

4
Шрек и осел vs CD Project

Дерьмак, Арфур Морган, Биг Поссос и Касипоша это база

-12