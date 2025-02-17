Создатель Kingdom Come: Deliverance 2 раскритиковал современные одиночные игры за плохие сюжеты

Геймдизайнер Даниэль Вавра, известный как автор серии Kingdom Come: Deliverance, высказался о состоянии современных одиночных игр и их сюжетов. В своём посте через социальные сети выразил мнение, что игры редко могут похвастаться сильным сценарием и убедительными персонажами, в отличие от таких проектов, как Red Dead Redemption, Metal Gear Solid и The Witcher 3.

По словам Вавры, индустрия видеоигр больше ориентирована на создание продукта, чем на искусство, тогда как в Голливуде понимают важность режиссёра и сценариста как ключевых фигур. Он также признал, что основной сюжет Kingdom Come: Deliverance 2 не является безупречным, но в нём есть персонажи, в которых веришь, а это именно то, чего часто не хватает другим играм.

Несмотря на самокритику, Вавра также отметил, что Kingdom Come: Deliverance 2 нравится игрокам именно за свою атмосферность и живых героев. В подтверждение этому он привёл комментарий 70-летнего геймера, который назвал KCD2 лучшим развлечением в своей жизни. Разработчик признался, что такие отзывы мотивируют его создавать игры.

Ранее Вавра рассказал о своём интересе к созданию реалистичной RPG про викингов или крестоносцев, подчеркнув, что хотел бы и дальше разрабатывать исторические проекты с глубоким погружением в эпоху. Подробнее об этом можно прочитать здесь:

Kingdom Come: Deliverance 2 уже вышла на ПК и консолях, где продолжает получать высокие оценки за историческую достоверность, нелинейный сюжет и проработанный мир.