Создатель Kingdom Come: Deliverance 2 рекомендует увлекательную историческую трилогию

Создатель игры Kingdom Come: Deliverance 2 Дэниел Вавра рекомендовал поклонникам, заинтересованным в историческом фоне своей работы, ознакомиться с творениями Анджея Сапковского. Однако речь идет не о его знаменитом «Ведьмаке», а о «Гуситской трилогии», действие которой происходит в эпоху гуситских войн 15 века.

Сюжет фокусируется на разбойнике Рейневане, который оказывается втянутым в военные события и пытается выяснить обстоятельства смерти своего брата. Трилогия включает три романа: «Башня шутов» (2002), «Божьи воины» (2004) и «Свет вечный» (2006).

"Если вам интересен исторический контекст KCD, взгляните на этот великолепно написанный цикл, который сочетает элементы фэнтези с реальными событиями. Эта серия книг о Богемии 15 века — одна из моих любимых, и в ней также фигурирует крепость Троски."