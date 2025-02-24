Создатель Kingdom Come: Deliverance 2 рекомендует увлекательную историческую трилогию

Создатель игры Kingdom Come: Deliverance 2 Дэниел Вавра рекомендовал поклонникам, заинтересованным в историческом фоне своей работы, ознакомиться с творениями Анджея Сапковского. Однако речь идет не о его знаменитом «Ведьмаке», а о «Гуситской трилогии», действие которой происходит в эпоху гуситских войн 15 века.
Сюжет фокусируется на разбойнике Рейневане, который оказывается втянутым в военные события и пытается выяснить обстоятельства смерти своего брата. Трилогия включает три романа: «Башня шутов» (2002), «Божьи воины» (2004) и «Свет вечный» (2006).
"Если вам интересен исторический контекст KCD, взгляните на этот великолепно написанный цикл, который сочетает элементы фэнтези с реальными событиями. Эта серия книг о Богемии 15 века — одна из моих любимых, и в ней также фигурирует крепость Троски."
Превью - моё почтение))
)
мастер двусмысленных скриншотов :))))
Знаем. Читали
Та самая сцена с Птачеком?
Во второй части есть что то наподобии монастыря из первой? Что то похожее?
+- да
О сага о Рейневане. Отличная трилогия. Жаль в последней книге перевод подкачал.
Великолепная трилогия. В последнее время принято смеяться над Сапеком из-за его старческой жадности, но поляк - великолепный писака, полиглот и просто человек с огромной эрудицией. Сага о Рейнмаре фон Беляу - вершина творчества пана Анджея, выше сюжетно проседающего, где-то откровенно пародийного, прекрасного Ведьмака. По степени проработки материала и уровню погружения в реалии Чехии и Силезии 15-го века книги вполне на уровне "Имени Розы" Умберто Эко - абсолютно лучшего романа об аутентичном Средневековье. Конечно, это нелегкое чтение, полное неизвестных нашему человеку исторических личностей и вкрапленных прямо в текст латинизмов. Второй минус - увы, перевод Фляка несравним с работой почившего Вайсброта, в третьем томе теряются многие художественные достоинства текста, стиль становится другим, суховатым и пресным, но читать, получая удовольствие, все равно можно.
Мой друг здесь в свободном Гамбурге Говенмил Подстилка был в абсолютном восторге, узнав о том, что ваш покорный слуга понял так много о его родине, прочитав Сагу еще в бытность московским студентом. Вообще я обожаю историческую литературу и помогать друзьям. Так сейчас рассказываю своим новым побратимам Павло Морозюку и Богдану Кривию об их великом украденном прошлом: лыцарях Зимнего похода, швалье Крут, падладинах Бабьего Яра, а также их духовных предках - легендарных кiзяках, выселенных по указу Екатерины Второй на далекую Кубань, и замещенных юдиш-местечками черты оседлости.
Сагу о Рейневане читал давно, и многое из сюжета уже позабылось. Но вот почему то эпизод где Рейнмар лечит рыцаря Завишу Черного от метеоризма помню до сих пор.
У Генри свой вайб с мужиками, одобряем
Прочитал впервые в 2008 году и мне очень понравилось. Сюжет затягивает, магия, гуситские войны, исторические личности и масштабные битвы поданы шикарно. Советую.
п.с. Рейневан изначально студент-лекарь, не разбойник.
И тут гомосекс? Не то чтобы я собирался в нее играть, но теперь желания еще меньше.
Не переживай, когда нибудь ты найдешь своего единственного! 🥰
прошел ккд2 на 100%, жду теперь длс и 3 часть)
Мяса не ел совсем?
не,это душная ачивка, чужой сейв взял просто
а я выбиваю только не душные и интересные
так значит ты не на 100% прошел,раз чужой сейв взял,так что по сути 48 из 48 достижений не твоя заслуга
так и я не преподношу это аля "смотрите какой я крутой"
просто я редко вообще ачивки выбиваю в целом, а тут ради такой игры захотелось все 100% получить