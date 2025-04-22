Создатель Kingdom Come надеется, что ИИ поможет ему выпускать больше игр

Даниэль Вавра, создатель Kingdom Come: Deliverance и сооснователь студии Warhorse, выразил надежду на то, что развитие искусственного интеллекта поможет упростить и ускорить разработку видеоигр. В недавнем интервью изданию The Game Business он рассказал о своих амбициях и вызовах, с которыми столкнулся во время работы над Kingdom Come: Deliverance 2.
Последние 12 месяцев разработки оказались особенно сложными для Вавры из-за серьёзных проблем со здоровьем. В этот период ему пришлось замедлить темп работы, что заставило его задуматься о затратах времени на создание современных игр.
«Меня раздражает, сколько времени уходит на создание игр. У меня больше идей, чем времени на их реализацию», — отметил Вавра. — «Я надеюсь, что ИИ станет не заменой, а помощником разработчиков. Тогда многое станет проще и быстрее».
По словам геймдизайнера, он уже вынашивает несколько масштабных проектов, которые, по его мнению, обладают потенциалом, сравнимым с Kingdom Come. Однако для их реализации потребуется немало времени и ресурсов — и именно здесь он надеется на помощь технологий будущего.
Больше игр, меньше проработка. Всё равно что кучу Старфилдов выпускать.
А мне почему то всегда казалось что калфилд это ручная работа. Такое унылое, безвкусное, вторичное "творение" ИИ сделать просто не способен.
По словам ИИ.
Если ИИ будет мастерить ассеты, ну там текстуры накладывать и всё всё вот это, тогда ИИ реально сильно упростит разработку. Главное, чтобы работу сценаристов и геймплейных механик не передавали в руки ИИ. Написанием диалогов и механик всегда должен заниматься только человек. Точка.
уже может,когда нибудь наверно сможет без мыла и артефактов и в реальном времени картинку менять
Человек не умеет писать сценарии. Сценарист - умеет, человек - нет. Либо он будет писать сценарии чуть хуже уровня ералаша или на уровне школьных утренников. Но сценаристов заменили людьми, которые делают на уже упомянутом уровне, потому что это выгоднее и хорошо продаётся.
Нейросеть со старта пишет на уровне среднего сценариста, проигрывая лишь в перспективе и проработке из-за короткой памяти. Нейросеть уже выдаёт завлекающие результаты и даже отыгрывает роли, осмысленно не выходя из них даже при просьбах игрока, если была дана соответствующая предустановка. И прямо сейчас люди делятся своими жизненными историями и ставят лайки "жизненным" видео на ютубе, сгенерированным нейросетью. Практически не замечая какой-то поддельности.
Нейросеть ошибается в точных данных. Нейросеть ошибается в собственной хронологии. Нейросеть пишет нерабочий код. Но сценарии и поставленная речь, обученная на сотнях газет, рассказов и первоисточников, написанных эмпатами и писателями - то, что у неё получается лучше всего. Пока люди думают, что дорисовывать какие-то прикольные штучки у себя в голове для сюжета всех времён - это невероятная работа лучшего писателя, нейросеть просто делает сценарий.
и удешевит? удешевит же..? // Дмитрий Иванов
А почему должно? // Даниил Брагин
Машинный труд всегда ценится дешевле ручного труда прежних поколений.
ИИ действительно удешевит производство, снизит себестоимость, но конечная цена всё равно будет зависеть от жадных корпораций
А может, тебе сначала дотацию на йогу оформить или тайм-менеджмент изучить, прежде чем в сингулярность лезть?
Варва такой Варва...