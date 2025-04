Создатель Kingdom Come надеется, что ИИ поможет ему выпускать больше игр

Даниэль Вавра, создатель Kingdom Come: Deliverance и сооснователь студии Warhorse, выразил надежду на то, что развитие искусственного интеллекта поможет упростить и ускорить разработку видеоигр. В недавнем интервью изданию The Game Business он рассказал о своих амбициях и вызовах, с которыми столкнулся во время работы над Kingdom Come: Deliverance 2.

Последние 12 месяцев разработки оказались особенно сложными для Вавры из-за серьёзных проблем со здоровьем. В этот период ему пришлось замедлить темп работы, что заставило его задуматься о затратах времени на создание современных игр.

«Меня раздражает, сколько времени уходит на создание игр. У меня больше идей, чем времени на их реализацию», — отметил Вавра. — «Я надеюсь, что ИИ станет не заменой, а помощником разработчиков. Тогда многое станет проще и быстрее».

По словам геймдизайнера, он уже вынашивает несколько масштабных проектов, которые, по его мнению, обладают потенциалом, сравнимым с Kingdom Come. Однако для их реализации потребуется немало времени и ресурсов — и именно здесь он надеется на помощь технологий будущего.