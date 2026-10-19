Создатель Mafia и Kingdom Come Даниэль Вавра с помощью ИИ за пару часов создал замену Total Commander

Геймдизайнер Даниэль Вавра, автор оригинальной Mafia: The City of Lost Heaven и средневековой ролевой игры Kingdom Come: Deliverance, поделился опытом использования современных генеративных нейросетей в разработке программного обеспечения. Разработчик рассказал, что всего за несколько часов с помощью вайб-кодинга написал собственный двухпанельный файловый менеджер на замену Total Commander.

По словам Вавры, он искренне любит функционал классического Total Commander, однако на протяжении десятилетий его раздражал архаичный интерфейс в стиле Windows 95. Воспользовавшись современными ИИ-ассистентами, геймдизайнер собрал утилиту Finder Commander с современным дизайном: размытыми полупрозрачными меню, плавной прокруткой и быстрой навигацией.

Программа без задержек обрабатывает папки с десятками тысяч файлов, поддерживает работу с сетевыми хранилищами, распаковку и сжатие архивов, а также встроенный предпросмотр изображений. Разработчик подчеркнул, что проект создавался с нуля без декомпиляции и реверс-инжиниринга оригинального софта:

Еще совсем недавно опытному программисту потребовались бы месяцы упорного труда, чтобы с нуля реализовать подобное. Это просто безумие.

— отметил Вавра.

Геймдизайнер добавил, что сейчас занимается компиляцией своей программы под операционную систему HarmonyOS 7 для рабочего ноутбука, а в дальнейшем намерен собрать под эту же ОС открытые аналоги продуктов Adobe из проекта ArtCraft.