Создатель Mafia и Kingdom Come: Deliverance с ужасом обнаружил у себя акции Ubisoft

Пока рядовые геймеры возмущаются качеством игр и неоднозначной политикой Ubisoft, известные разработчики тоже остаются недовольны французской компанией. Даниэль Вавра, основатель студии Warhorse и творческий директор Mafia и Kingdom Come: Deliverance, сделал неприятное открытие, просмотрев свой забытый инвестиционный портфель.

На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) Вавра поделился графиком стремительного падения стоимости акций французского издательства. С 2021 года цена за акцию рухнула с $77 до скромных $4, иронично напомнив график "свободного падения".

У меня остались акции UBISOFT, о которых я забыл, и боже, они в свободном падении. С 77 до 4 за 5 лет... И это на фоне заявлений [руководства Ubisoft], что их игры продаются как никогда прежде. Полагаю, последняя Assassin's Creed в Японии чувствует себя не так уж здорово.

— прокомментировал ситуацию разработчик.

Вавра также иронично поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему «покупать на просадке», сразу уточнив, что под «просадкой» он имеет в виду «бездонную яму ада», в которой сейчас находится компания.

Твит ожидаемо спровоцировал бурные дискуссии. Некоторые пользователи попытались поддеть разработчика, заявив, что последняя часть Assassin's Creed, несмотря на критику, наверняка продалась лучше, чем его недавняя Kingdom Come: Deliverance II. Однако Вавра тут же ответил хейтерам:

Нет, не продалась. Но даже если бы это было так, ее бюджет был в 10 раз больше нашего.

Кроме того, один из комментаторов заявил, что не стал бы покупать акции студии самого Вавры из-за его скандальных публичных высказываний. На это разработчик резко ответил, посоветовав оппоненту «оставаться бедным», так как умные люди покупают акции ради прибыли, а не из-за мнений отдельных авторов.

Несмотря на пессимизм Даниэля Вавры, часть комментаторов все же сохраняет каплю оптимизма в отношении Ubisoft. Фанаты напоминают, что у французской корпорации все еще остается мощный запас неиспользованной классики... Возможно с возрождением Assassin's Creed 4: Black Flag французы хотя бы перестанут "падать в бездну".