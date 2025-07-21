Создатели KCD2 поддержали инициативу Stop Killing Games, заявляя, что стремятся делать игры, в которые можно вернуться

Инициатива Stop Killing Games существует больше года и уже собрала более 1,4 миллиона подписей, что является важной вехой. Эта инициатива направлена на то, чтобы помешать игровым гигантам уничтожать игры по своему усмотрению.

Крупные компании, такие как Microsoft, Sony, Ubisoft и EA выступают против этой инициативы, но есть и заметные исключения, которые её поддерживают. Одним из таких является Warhorse Studios, разработчик Kingdom Come: Deliverance 2.

В недавнем интервью eXputer Тобиасу Штольц-Цвиллингу, директору по коммуникациям Warhorse Studios, был задан вопрос: «Учитывая, что Kingdom Come — это однопользовательская игра, поддерживающая офлайн, как, по вашему мнению, это согласуется с более широкими целями движения Stop Killing Games, особенно в плане сохранения и долгосрочной доступности?»

Тобиас сделал смелое, но прямолинейное заявление. Он признал, что это ключевая тема, и что Warhorse Studios стремится создавать игры, к которым игроки смогут возвращаться даже спустя годы.

Это очень важная тема, но в то же время тонкая и деликатная. Могу сказать, что мы, как разработчики, очень заинтересованы в создании игр, к которым игроки смогут возвращаться даже спустя годы.

С другой стороны, такие компании, как Ubisoft, заявляют, что ничто не вечно, и раз игрокам предоставляется услуга, она может быть прекращена.