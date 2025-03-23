Создатели KCD 2 опасались конкуренции с Shadows, но напрасно: пиковый онлайн у ассасина оказался в 4,5 раза меньше

Недавно Даниэль Вавра, геймдиректор Kingdom Come: Deliverance 2, признался, что студия Warhorse опасалась конкуренции с Assassin's Creed: Shadows.

Первоначально обе игры должны были выйти в феврале в близкие даты, однако в итоге Kingdom Come: Deliverance 2 перенесли на неделю раньше, а Assassin's Creed: Shadows и вовсе отложили до 20 марта.

Судя по всему, Warhorse вряд ли стоило переживать о конкуренции с игрой Ubisoft. По итогу Kingdom Come: Deliverance 2 обошла Assassin's Creed: Shadows по всем статьям:

Пиковый онлайн KCD2 в Steam составил 256 тысяч игроков, в свою очередь AC: Shadows после первого выходного дня привлекла 60 тысяч игроков - в 4,5 раза меньше;

У KCD2 88 баллов на Metacritic и 8.6/10 от пользователей, у AC: Shadows - 81 балл и 5.8/10 от пользователей;

Пользовательский рейтинг KCD2 в Steam составил 94%, у AC: Shadows - 81%.

Студия Warhorse делилась конкретными продажами игры, которые составили 1 миллион копий менее чем за сутки и 2 миллиона копий менее чем за две недели. В свою очередь Ubisoft на данный момент поделилась лишь статистикой о количестве поигравших игроков (2 миллиона), что не отражает итоговые продажи игры. Обычно издатели прибегают к такому шагу, когда цифры продаж не оправдали ожиданий компании;

Так же стоит отметить, что KCD2 добилась таких показателей продаж отказавшись от защиты Denuvo, в отличии от Assassin's Creed: Shadows.

Таким образом, победителем в этой "битве" однозначно оказалась чешская RPG, которая, к тому же, имеет все шансы побороться за награду "Игра года" в 2025 году.