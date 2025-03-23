Создатели KCD 2 опасались конкуренции с Shadows, но напрасно: пиковый онлайн у ассасина оказался в 4,5 раза меньше

Недавно Даниэль Вавра, геймдиректор Kingdom Come: Deliverance 2, признался, что студия Warhorse опасалась конкуренции с Assassin's Creed: Shadows.
Первоначально обе игры должны были выйти в феврале в близкие даты, однако в итоге Kingdom Come: Deliverance 2 перенесли на неделю раньше, а Assassin's Creed: Shadows и вовсе отложили до 20 марта.
Судя по всему, Warhorse вряд ли стоило переживать о конкуренции с игрой Ubisoft. По итогу Kingdom Come: Deliverance 2 обошла Assassin's Creed: Shadows по всем статьям:
- Пиковый онлайн KCD2 в Steam составил 256 тысяч игроков, в свою очередь AC: Shadows после первого выходного дня привлекла 60 тысяч игроков - в 4,5 раза меньше;
- У KCD2 88 баллов на Metacritic и 8.6/10 от пользователей, у AC: Shadows - 81 балл и 5.8/10 от пользователей;
- Пользовательский рейтинг KCD2 в Steam составил 94%, у AC: Shadows - 81%.
- Студия Warhorse делилась конкретными продажами игры, которые составили 1 миллион копий менее чем за сутки и 2 миллиона копий менее чем за две недели. В свою очередь Ubisoft на данный момент поделилась лишь статистикой о количестве поигравших игроков (2 миллиона), что не отражает итоговые продажи игры. Обычно издатели прибегают к такому шагу, когда цифры продаж не оправдали ожиданий компании;
- Так же стоит отметить, что KCD2 добилась таких показателей продаж отказавшись от защиты Denuvo, в отличии от Assassin's Creed: Shadows.
Таким образом, победителем в этой "битве" однозначно оказалась чешская RPG, которая, к тому же, имеет все шансы побороться за награду "Игра года" в 2025 году.
А о какой конкуренции может идти речь? Проработная игра про реальное средневековье с людьми гораздо лучше тухлой полуфантастики про макаку в японии
Ну давайте будем честны, KC 2 отличная игра но специфичная, порог вхождения для "зумеров" не так велик. AS серия популярна (даже с учётом хейта) и она более аркаднее из-за чего порог вхождения в двое больше. Поэтому они и опасались конкуренции если оба вышли бы в одну дату. По итогу AC перенесли, а KC2 собрал свою аудиторию которая и по сей день её проходит так и не пройдя до конца. Логичное опасение, ибо даже первая часть KC на старте медленно разгонялась, это только спустя пару недель после релиза игра смогла взять половину кассы ввиду конкурентов (да конечно релиз был омрачен багами и прочими проблемами, но всё же).
Согласен на счёт специфичности ,часов 10 наиграл.Выбешивает прям иногда очень сильно,что хочется удалить.Если бы не отзывы что игра года итд,дропнул бы наверное и пошел дальше долбится в финалку 7)
Зуммеры играют только во чт-то однокнопочное
Прошу прощения за духоту, но вы неправильно используете словосочетание "порог вхождения" — это минимальные навыки необходимые для того, чтобы начать процесс. Проще говоря "высокий порог вхождения" это значит, что с игрой сложнее разобраться, как сложнее подняться на высокий порог у дома.
Про порог вхождения наоборот, у АС он на нуле, у КС 2 выше. В стиме в пятницу максимальный онлайн у КС 2 был выше чем у Асассина. Игру до сих пор бодро играют. Да я и сам на 100% еще КС 2 допрохожу с 130+ часов.
Ларианы тоже уходили от конкуренции с старфилдом)
Что и требовалось доказать. Молодцы Вархорсы!
олололол, как там дела у пожирателей копиума? Какое у нас сегодня объяснение провала ассасина - все играют в юплее и на консолях? 47 место в списке самых популярных игр на xbox спустя три дня после релиза - как тебе такое, Илон Маск???
Ну так это связано с тем, что работает сарафанное радио, а так же релизная дата, когда вокруг Shadows по выходили куча других проектов, а так же весенней распродажи. Я к тому что по сути Shadows как была очередной AS так и осталась верна той же формуле что и в предыдущей части, из-за чего пойгравшие в неё и ругают. А другая масса игроков кто не прикасался к игре, или даже к самой серии из-за сарафанного радио обходят данный продукт стороной (что там говорить если большинство новостей о Shadows минусяться принципиально, из-за чего она в ифнополе редко проскакивает). "Принципиальная" позиция как была в своё время с Death Stranding, где игроки так же критиковали игру, так же критиковали и те кто не играл в неё обходя её стороной. Аналогичная ситуация и здесь. И самое забавное то, что ругают игру (те кто пойграл) не из-за негра, а из-за однотипности присущая открытом миру. И как оказалось что вся критика до релиза была направлена только из-за цвета кожи одного из персонажей с выдумыванием о "убийства в храме", а на релизе ругают из-за однотипности игрового процесса, и среднего сюжета который провисает на середине повествования.
Пофигу на споры если честно. Обе по скидке куплю когда время придет.
Даже без всех скандалов было сразу понятно, чем будет являться эта игра. Ню-юбисофт способен делать только один вид видео игр - раздутые и пустые открытые миры, это конвеер, который просто не может производить ничего другого. У меня, прошедшего Ориджинс и Одиссею, больше нет никакого желания играть в подобные продукты.
так не играй чел, я KCD2 прошел за 5 дней с минуты релиза, теперь уже и ассасин пройден на 30% с минуты релиза, да у меня куча времени, и я играю прямо всегда ровненько с минуты релизов) к 27 числу пройду и пойду атомфол пробовать, а там дюна выйдет выживач от создателей конана, ластуху 2 я уже прошел на пс5 , потом метал гир еще и дум, на вкусненькое гта 6 осенью) вот что такое быть геймером, и в таком темпе я живу с 2000 года) вам тряпкам не понять этого, вы не геймеры, а обычные мамкины позеры узнавшие про игры с Ютуба хахах
Да согласен с вами. Вырубают каменты и мнения от фэйковых геймеров. Ведь новые игроки ведутся на это по первой.
Сейчас на западе трэнд буллить этих старпёров, к-е десять лет назад на каждом углу зачёсывали, что игрушечки это забава задротов и нердов. А сейчас у них отсутствие опыта, но острое желание хоть в чём-то себя реализовать. Это так забавно читается со стороны, как все вдруг стали геймерами, что трудно удержать себя от ёрничества.
Вот блогер на видео поясняет почему у настоящих геймеров горит от фэйковых папиков-геймеров. Дело в том, что ньюфаги, заехавшие в гейминг недавно из-за возраста или обстоятельств, не бегут сразу пояснять в коменты, а папичи - о да.
90% комментаторов обладают опытом и экспертным мнением в играх аля Илон Маск, Генри Кэвилл и Джек Блэк. Это печально.
Видео на инглише. Думаю, что для настоящего геймера английский не проблема от слова совсем, а для многих даже японский, ну а фэйковые геймерятушки - юзайте автоперевод и принимайте во внимание - вы тут лишние:
P.s. Максимально люто вымораживают экспертные неробиваемые мнения от индивидов, не прошедших, не добивших игру до конца (не хватило бедняжке сил высидеть лишних 5-10 часов - лучше в каменты быстрее побегу). Не прошёл игру - проходи мимо, но не вводи ньюфагов в заблуждение.
Мне обещали бесплатно дать диск в магазине если я куплю 2 других игры))) Так как они заказали целую коробку, а купили всего 10 копий из 100 )))
Да кому сдался этот штампованный ассасин?
выпрыгивают Господин Лидер Assassin, Floww, PersonalBarnabas, chaospaladin и пр., начинают танцевать и петь...
Лидер Ассасинов и его дополнительные аккаунты., люди с неньки они такие
Это опять обычная дрочильня в стиле юбисофта только с другой локацией и текстурами, это не игра, это просто дрочильня в открытом мире с активностями, аванпостами.
Да тут можно было сразу понять кто займет пальму первенства , да еше как ...
Не нравится ни то, ни другое - но в данный момент больше ратую за богемию 🤞
В KC 2 когда хорошее барахло выкидываешь (главное много выкинуть на рынке), пзд народа набегает как чайки даже охранники типо: Чё такая хорошая вещ валяется без дела и разбирают быстро))))В ассасине такого нет
В ассасине просто все боятся, что на них негр нападет
65 из 100, вот что заслуживает это позорище от Юбиков. Очередной, проходной, скучный Отсосин получился. Единственное, что хорошее есть в игре это графика и всё на этом.
Бггг))) зря волновались - гоунософт ничего доугого и не могли сделать
Хз, играю и в то и другое. От обоих получаю кайф!
Да ты прям ведьмак от мира игроков: типа два меча-игры меча, а хер один 🤦♂️😅😅😅😅😅😅😅😅😅но это не
Ассасин на метакнитик 81балл он продажных тварей журналюг🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️ какой ублюдок придумал такое
Через месяц в стиме онлайн упадет до пары тысяч. Жду асасина в подписке как это сделали с фейлгуард)
Это да помойке Ассасиновской упадёт
Ну да. Я и имел ее ввиду. Ккд 2 желаю только процветания
я на этапе после еврейского погрома. это не игра, а кино. от квестов просто охреневаешь. а отсосин я скипнул сразу после приезда в дамаск еще в первой части - ктрлЦ - ктрлВ, а не игра. ради 30 секунд катсцен дрюкаться с гейсплеем 3х видов - нет, спасибо. а классическую приставочную боевку всегда ненавидел, что в бладрен, что в гов.
Насмешили конечно. Теперь то можно и потрепаться!))))))
лично мне больше нравится вид от 3 лица и в тенях много всего интересного но в KCD2 лучшие квесты,мне обе игры нравятся и не жалею о покупке обоих
ps наиграл около 20 часов,негрила был только в прологе дальше его нет и когда появится не известно играю синоби
Меня сама идея взятия рубероида за типо самурая вымораживает, нашли, бл*ть, всё-таки, неужели японца любого взять толерастия не позволяет, второе, что там какая-то сильная фемка сумоистка у ниндзяги нашей в подружках, в строгом обществе, когда там за любой про*б и неуважение к господину бошки летели.
Какая прекрасная новость ))
>> В свою очередь Ubisoft на данный момент поделилась лишь статистикой о количестве поигравших игроков (2 миллиона), что не отражает итоговые продажи игры. Обычно издатели прибегают к такому шагу, когда цифры продаж не оправдали ожиданий компании;
Ну так-то это. Лариан так и не обяъявили, сколько копий БГ3 продали в итоге. Плохая игра, плохие продажи, не оправдали, получается?
Не провал точно, даже в 4 раза меньший онлайн это немало. Изменения заметные кое какие есть, особенно стелс, система лазутчиков. Плюс удары в стойке и более понятное дерево развития в отличие от вальхаллы где я долго не понимал что качать. Но в базе, конечно это та же игра, что предыдущие, если не надоело плюс минус тем же самым заниматься, то играется нормально. Но разнообразия квестов уровня ксд 1, вроде расследования в монастыре с забавными диалогами. конечно нет, по крайней мере пока я не наблюдаю.
Кингдом Соме: Деливерансе двв // Сергей Бегленко
Вот пример Denuvo только отрицательный влияет продажа игры.
она никак не влияет(ни положительно, ни отрицательно)
если игра нужна - её купят хоть с 10 денуво
если игра не нужна - её не купят
Вообще-то тут работает несколько иная логика. Версия без денуво лучше оптимизирована, так как да, разрабы не умеют оптимизировать денуво, это просто факт. Помимо этого, версия без денуво тестируется на торрентах, после чего потребитель может купить лицензию, если ему игра зашла.
Ну если денуво за них игру делали то да
Никак дэнува не влияет на оптимизацию, если у тебя не комп, а ведро, то тебе что есть дэнува, что нет будет одинаково неиграбельно. На нормальном ПК влияние дэнувы вообще никак не ощущается. Куча купленных лицух и когда из них удалял защиту сам издатель, то ничего не менялось
скорее разрабы самой денуво не умеют оптимизировать денуво, но я эту проблему решаю просто, просто покупаю комп с запасом мощности, и даже если какая то потеря фпс есть, я её просто не чувствую
Обе игры мне не нравяться.
Ассасин стандартная скучная дрочильня с красивым миром как жто у них обычно и бывает.
Кингдум кам душнющая типа гипер реалестичная рпг с отвратительной боевкоц.
Ни в ту ни в ту игру играть я не хочу. Что хуже? Ну скажем так учитывая что кингдум кам вызывает у меня ненависть и недоумение как можно было так сделать а ассасин просто скучный и одинаковый то я предпочту все же ассасин. Но конечно ни в 1 из этих игр я играть точно не буду
Опять взяты за пример оценки с меты, где ставят те, кто не играл. Ловите из PS store, где с оптимизацией все нормально.
На самом деле они боялись конкуренции в битве за звание самой повесточной игры февраля.
Игры - разный жанр! Кто их там сравнивает то? чепушилы какие то проплаченные
вот и я думаю чего было им бояться если разные игры абсолютно
Честно, хз, зачем сравнивать две разные игры, я сейчас и в КС2 на пк играю, и ассассина на плойке. Может они и правда урезали Ясуке, но за 14 часов, я еще за него не начал, а так вполне себе игра, с новыми механиками. Единственный минус, который я заметил, это отсутствие смысла от точек синхронизации, они больше не открывают карту, а только показывают знаки интереса. Туман карты теперь ножками чистить, благо радиус большой, а не как в фар крае 6, 10 метров) А в плане политкорректности, тоже не ясно, в чем нытьё? Ну нужно было всем угодить, пихнули темнокожего, ну и что теперь, из-за своего внутреннего расиста, тапками кидаться? Это же не симулятор самурая, и не интерактивное кино от дискавери. Это вымешленная художка, со своей историей. Мне пока норм, может даже на платину её пройду) Всем доброты)
Ну... они же "типо" все в Uplay играют, так как скидка в 20% ( что бы потом говорить о популярности Uplay и онлайне, какой хрен пойми )
Но по стим показателям и показателям твича ( хз зачем я на него отсылаюсь ) он куда выше Kingdom Come: Deliverance II чем у Assassin's Creed Shadows.
ШО то Х... ШО то Х... что я е... его маму
Не, ну KC:D2 уже трудно было переплюнуть, юбисовт конечно и выпустили относительно годную игру (не без багов и минусов, но всё-же), только вот первая получилась слишком масштабной и проработанной. Выйди ассасин на месяц ок раньше релиза кингдома – игра бы могла стрельнуть сильнее
Вообще не догоняю за что мне 6 обиженных кинули дизлайки, но ладно
А что успешность "обхода по всем статтьям" измеряеться только Steam и ревью бомбингом на ассинезаторах типа Metacritic? Какието-там Playstation-Xbox на продажи которых приходится 80-50% в расчет победителей не входит?
Конечно нет. Видел что какие-то долбоящеры уже писали мол " высокие оценки и 2 миллиона за два дня - ничего не значат. Для такой игры нужно 10 миллионов". Что-почему? Ещё твич преплетите сюда, дебилы.
Я думаю успех в первую очередь в том, что KK2 с невеликим бюджетом себя давно окупила и приносит прибыль (про AC сейчас даже спрогнозировать такое невозможно)
Да-да, гендергард тоже продался миллиардом на консолях(нет)
Чтобы считать по ним, нужны данные продаж с них, в случае с асасином, этих данных просто нет, есть только количество скачавших, что и близко не равно купившим.
Ссасин сидит на самом дне чарта xbox, что дальше - все играют только на плойке?
Хогвартс с денуво 900 тысяч онлайн, ккд2 без защиты - жалкие 250 тысяч. Теперь что?
да денуво вообще не влияет на качество продаж
если игра нужна - её купят хоть с 10 денуво
если игра не нужна - её не купят
денуво чисто политика издателя(кому то пох на пиратство, кто то против), а учитывая что она стоит копейки для разрабов
но лично по мне денуво стоит держать максимум 3 года
1-3 года, дальше уже даже эти копейки в шредер по сути
Ты щас реально Хогвартс, на весь мир известную франшизу, сравнил с ккд?
Хогвартс, который с денуво, я спиратил, и наиграл в итоге часов 5, после удалил. Бг 3 я тоже спиратил, наиграл часов 30, купил 4 копии и играю до сих пор. Ккд2 только на скринах и видел, просто не моё. Теперь что?
Ты че серьезно сейчас? Хогвартс популярная серия по вселенной гари поттера, давно пропиаренная во все щели на земле. И вселенная ккд, про которую я лично узнал только под релиз 2 части. Ну и посмотри тогда в сторону БГ3, какой там онлайн при отсутствии защиты? А и кстати, хогвартс вроде взломана
на 4х компах сразу, чтоб одновременно все финалы увидеть?:)
Вообще не понимаю как можно равнять эти игры, KCD 2 какое-то унылое дирьмище с убогой боёвкой, а AC Shadows вообще игра другого плана
Ну по такой логике, даже "какое-то унылое дирьмище с убогой боёвкой" превзошла AC Shadows. Делаем выводы
равнять надо схожие наверное игры, а это вообще разные вещи
А может ты откроешь свои обдолбленные шары и перечитаешь пост?
Да хер его знает почему они опасались и считали что будет конкуренция, это всё равно что издателю нового Дума опасаться что в это же время выйдет какая-нибудь стратежка очередная. Игры разноплановые, кому Ассасины и КСД заходят, тот купит и то, и другое
Ну тогда почему опасаются одновременного релиза своих игр с гта 6? Ты реально не улавливаешь логики? Ты мне напоминаешь одного знакомого по имени Денис