Создатели KCD 2 решили пойти по стопам CD Projekt RED и хотят изменить свой подход к разработке игр

Kingdom Come: Deliverance 2 - один из самых громких хитов 2025 года. Игра получила отличные оценки, и разработчики считают, что теперь они могут расширить студию и приступить к следующей фазе.
Пиар-менеджер Warhorse Studios Сэр Тоби рассказал, что они планируют расширить состав студии до 300 человек или более и не будут зацикливаться на одной игре, а напротив, будут работать над несколькими проектами одновременно.
«Наша амбиция - расти дальше, чтобы создать студию из 300 человек или более, и, возможно, в будущем работать над несколькими играми одновременно».
Представитель Warhorse подтвердил, что его команда вдохновляется подходом CD Projekt RED, которая в настоящее время занимается разработкой The Witcher 4, параллельно разрабатывая и новый Cyberpunk.
В настоящее время 250 разработчиков трудятся над патчами для Kingdom Come: Deliverance 2 и первым дополнением. При этом компания намерена привлечь дополнительных разработчиков и разделить штат на команды, чтобы иметь возможность создавать «несколько проектов» одновременно.
Разработчики собираются развивать Kingdom Come: Deliverance 2 до конца года, а затем перейдут к следующему большому проекту - приключения Генри будут расширяться сначала за счет небольшого, а затем и большого дополнения.
Тем временем подход CD Projekt RED:
- нанять спеца по повесточке
- сделать из Цири ведьмака, что бы продать название.
А это ли не лучшая концовка в Ведьмаке 3, который все так любят? Многие как бы стремятся именно к данной концовке, и она канон. В чём прикол бухтеть, что её неоправданно засунули? Или типа тебя напрягает за бабу играть, потому ты недоволен?
Цири в 3 части не становится ведьмачкой, ведь это нужно ребенком пройти мутации и выжить благодаря стороннему магу, который поддерживает твое тело, чтобы оно разрушаясь тут же перестраивалось.
В каком месте канон - прохождение уже взрослой девушки испытаний травами? Если из 100 маленьких детей после эксперимента выживало примерно 3-5. Какой канон тут? Учитывая что у неё старшая кровь - никто бы не удивился, если бы развили как раз эту её сторону, а не ту где она хлещет ведьмачьи эликсиры и орудует мечом как алкаш из школы медведя, хотя её вообще школе волка обучали.
Не путайте профессию и быть мутантом. Цири и так была отличной героиней и делать её мутантом это всё равно что понизить в должности с президента до дворника.
Бабо-рыцари инкаминг..
Вот бы у всех производителей игр, была фишка прикручивать кнопку для переключения вида от 3-го лица. (не швыряйте камни, ну нравится мне от 3-го =)) ).
Мне тоже нравится больше от 3го. А в KCD-1-2 вообще мили боевка от 1го лица жуть как неудобна
Конечно, эта фишка появится, когда ты перестанешь от кого-то, что-то требовать, а начнёшь сам создавать игры
глядя как скатились проджекты в итоге... лучше ненадо.
А куда скатились ?из последнего дополнение для киберпанка отличное вышло.А по трейлерам без геймплея судить о новом ведьмаке ,такое себе.
Проджекты просто напросто обосрались один раз и то по причине нереальных сроков от начальства. Речь о подходу к работе
А что не так с трейлерами? Суперэпичный синематик.
Проджекты пока никуда не скатывались. Все их игры получились очень годными
Киберпанк на релизе с тобой не согласится. Проджекты, конечно, молодцы, исправили игру, но первое впечатление безвозвратно испорчено.
Понятно. В ККД 3 мы будем играть за сильную и независимую Катерину.
эту игру надо было делать от 3его лица как ведьмаке или Mount & Blade 2. а от 1го в подобные игры желания играть просто нет.
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Расшириться и продаться китайцам, хотя они уже не покупают
Начать делать огрызки, которые будут допиливать 5 лет?
// Андрей Остапенко
расширить состав студии до 300 человек или более и не будут зацикливаться на одной игре, а напротив, будут работать над несколькими проектами одновременно.
Ой дурачкиии. Типикл ошибка разрабов, которым бабала случайно перепало, а руководства толкового нет.
Те же грабли убили крайтек, телтейт, и сейчас добивают проджектов.
Не надо, пожалуйста. Не скатывайтесь в сомнительные авантюры... Warhorse да Rockstar Games, это всё что меня еще удерживает от того, чтобы забросить игры.
Kingdom come 3 будет на UE5, ура)
Прощай графика и оптимизация
Киндом кал 2 физика деревянная, персонажи проваливаются в текстуры, боевка для старых дидов, ужасная игра худшая игра века
Лол, это ты на хдд играл что у тебя проваливаются под текстуры чтоль? Ни разу такого не было. Ну а остальное литерали булщит, тут за один сюжет и квесты можно простить игре все грехи, но их так то и нет. Мамкин физик, иди траву понюхай.
А ты все продолжаешь терперь и негодовать
Это игра не про физику или боевку. Она про сюжет и ролевую систему. А насчёт текстур ни разу такого не было.
кто куда проваливается? на 1660 супер ни одного бага, никуда не провалился никто. игра вылетала после 10 часов игры пока не докинул +16 гигов ОЗУ. на каком северокорейском гомне вы все играете, что у вас то киберпанк, то КЦД 2 багует?
в игре есть недоделки и помарки, но багов я не видел.