Создатели KCD 2 решили пойти по стопам CD Projekt RED и хотят изменить свой подход к разработке игр

Kingdom Come: Deliverance 2 - один из самых громких хитов 2025 года. Игра получила отличные оценки, и разработчики считают, что теперь они могут расширить студию и приступить к следующей фазе.

Пиар-менеджер Warhorse Studios Сэр Тоби рассказал, что они планируют расширить состав студии до 300 человек или более и не будут зацикливаться на одной игре, а напротив, будут работать над несколькими проектами одновременно.

«Наша амбиция - расти дальше, чтобы создать студию из 300 человек или более, и, возможно, в будущем работать над несколькими играми одновременно».

Представитель Warhorse подтвердил, что его команда вдохновляется подходом CD Projekt RED, которая в настоящее время занимается разработкой The Witcher 4, параллельно разрабатывая и новый Cyberpunk.

В настоящее время 250 разработчиков трудятся над патчами для Kingdom Come: Deliverance 2 и первым дополнением. При этом компания намерена привлечь дополнительных разработчиков и разделить штат на команды, чтобы иметь возможность создавать «несколько проектов» одновременно.

Разработчики собираются развивать Kingdom Come: Deliverance 2 до конца года, а затем перейдут к следующему большому проекту - приключения Генри будут расширяться сначала за счет небольшого, а затем и большого дополнения.