ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.1 3 973 оценки

Создатели KCD 2 решили пойти по стопам CD Projekt RED и хотят изменить свой подход к разработке игр

Gruz_
Новости

Kingdom Come: Deliverance 2 - один из самых громких хитов 2025 года. Игра получила отличные оценки, и разработчики считают, что теперь они могут расширить студию и приступить к следующей фазе.

Пиар-менеджер Warhorse Studios Сэр Тоби рассказал, что они планируют расширить состав студии до 300 человек или более и не будут зацикливаться на одной игре, а напротив, будут работать над несколькими проектами одновременно.

«Наша амбиция - расти дальше, чтобы создать студию из 300 человек или более, и, возможно, в будущем работать над несколькими играми одновременно».

Представитель Warhorse подтвердил, что его команда вдохновляется подходом CD Projekt RED, которая в настоящее время занимается разработкой The Witcher 4, параллельно разрабатывая и новый Cyberpunk.

В настоящее время 250 разработчиков трудятся над патчами для Kingdom Come: Deliverance 2 и первым дополнением. При этом компания намерена привлечь дополнительных разработчиков и разделить штат на команды, чтобы иметь возможность создавать «несколько проектов» одновременно.

Разработчики собираются развивать Kingdom Come: Deliverance 2 до конца года, а затем перейдут к следующему большому проекту - приключения Генри будут расширяться сначала за счет небольшого, а затем и большого дополнения.

21
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
Кей Овальд

Тем временем подход CD Projekt RED:
- нанять спеца по повесточке
- сделать из Цири ведьмака, что бы продать название.

28
MadPyramus
- сделать из Цири ведьмака, что бы продать название.

А это ли не лучшая концовка в Ведьмаке 3, который все так любят? Многие как бы стремятся именно к данной концовке, и она канон. В чём прикол бухтеть, что её неоправданно засунули? Или типа тебя напрягает за бабу играть, потому ты недоволен?

-4
Mirabell Ivsi MadPyramus

Цири в 3 части не становится ведьмачкой, ведь это нужно ребенком пройти мутации и выжить благодаря стороннему магу, который поддерживает твое тело, чтобы оно разрушаясь тут же перестраивалось.

2
Hevin MadPyramus

В каком месте канон - прохождение уже взрослой девушки испытаний травами? Если из 100 маленьких детей после эксперимента выживало примерно 3-5. Какой канон тут? Учитывая что у неё старшая кровь - никто бы не удивился, если бы развили как раз эту её сторону, а не ту где она хлещет ведьмачьи эликсиры и орудует мечом как алкаш из школы медведя, хотя её вообще школе волка обучали.

3
Кей Овальд MadPyramus

Не путайте профессию и быть мутантом. Цири и так была отличной героиней и делать её мутантом это всё равно что понизить в должности с президента до дворника.

0
digitalkid

Бабо-рыцари инкаминг..

12
DeFaLT_TB
2
Aolix

Вот бы у всех производителей игр, была фишка прикручивать кнопку для переключения вида от 3-го лица. (не швыряйте камни, ну нравится мне от 3-го =)) ).

6
AndralStormborn

Мне тоже нравится больше от 3го. А в KCD-1-2 вообще мили боевка от 1го лица жуть как неудобна

2
Light of Tfuth
была фишка прикручивать кнопку для переключения вида от 3-го лица. (не швыряйте камни, ну нравится мне от 3-го =)) ).

Конечно, эта фишка появится, когда ты перестанешь от кого-то, что-то требовать, а начнёшь сам создавать игры

-1
malars0

глядя как скатились проджекты в итоге... лучше ненадо.

1
VIGITAL1

А куда скатились ?из последнего дополнение для киберпанка отличное вышло.А по трейлерам без геймплея судить о новом ведьмаке ,такое себе.

9
Millennlum

Проджекты просто напросто обосрались один раз и то по причине нереальных сроков от начальства. Речь о подходу к работе

-6
BENDJI VIGITAL1

А что не так с трейлерами? Суперэпичный синематик.

1
Stalker608

Проджекты пока никуда не скатывались. Все их игры получились очень годными

0
North235 Stalker608

Киберпанк на релизе с тобой не согласится. Проджекты, конечно, молодцы, исправили игру, но первое впечатление безвозвратно испорчено.

1
Emperor77

Понятно. В ККД 3 мы будем играть за сильную и независимую Катерину.

0
Hasb

эту игру надо было делать от 3его лица как ведьмаке или Mount & Blade 2. а от 1го в подобные игры желания играть просто нет.

0
Light of Tfuth
Создатели KCD 2 решили пойти по стопам CD Projekt RED и хотят изменить свой подход к разработке игр

Перейти на ?

0
avhell

Расшириться и продаться китайцам, хотя они уже не покупают

0
Shadow-Death

Начать делать огрызки, которые будут допиливать 5 лет?

0
Пользователь ВКонтакте

// Андрей Остапенко

-1
Pravdarub

расширить состав студии до 300 человек или более и не будут зацикливаться на одной игре, а напротив, будут работать над несколькими проектами одновременно.

Ой дурачкиии. Типикл ошибка разрабов, которым бабала случайно перепало, а руководства толкового нет.

Те же грабли убили крайтек, телтейт, и сейчас добивают проджектов.

-1
North235

Не надо, пожалуйста. Не скатывайтесь в сомнительные авантюры... Warhorse да Rockstar Games, это всё что меня еще удерживает от того, чтобы забросить игры.

-3
Андрей Ккккк

Kingdom come 3 будет на UE5, ура)

-3
Light of Tfuth

Прощай графика и оптимизация

1
Fatcannabis

Киндом кал 2 физика деревянная, персонажи проваливаются в текстуры, боевка для старых дидов, ужасная игра худшая игра века

-9
Mimocrocodil

Лол, это ты на хдд играл что у тебя проваливаются под текстуры чтоль? Ни разу такого не было. Ну а остальное литерали булщит, тут за один сюжет и квесты можно простить игре все грехи, но их так то и нет. Мамкин физик, иди траву понюхай.

5
Millennlum

А ты все продолжаешь терперь и негодовать

-1
erkins007

Это игра не про физику или боевку. Она про сюжет и ролевую систему. А насчёт текстур ни разу такого не было.

1
BigusDickus

кто куда проваливается? на 1660 супер ни одного бага, никуда не провалился никто. игра вылетала после 10 часов игры пока не докинул +16 гигов ОЗУ. на каком северокорейском гомне вы все играете, что у вас то киберпанк, то КЦД 2 багует?

в игре есть недоделки и помарки, но багов я не видел.

-1