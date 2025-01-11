Создатели Kingdom Come 2 довольны положительными отзывами СМИ. Игра вошла в топ-10 самых продаваемых в Steam

До выхода сиквела Kingdom Come: Deliverance остался всего месяц, но многие рецензенты уже смогли оценить новый проект чешской студии Warhorse. Первые впечатления зарубежных игровых критиков о Kingdom Come: Deliverance 2 очень положительные. Это отметил креативный директор студии Даниэль Вавра в социальной сети X:
Итак, эмбарго на предварительные обзоры было снято, и я должен сказать, что у меня нет слов.
Положительные отклики также увеличили количество предварительных заказов на ожидаемый игровой хит от пражской студии. Несколько дней назад сообщалось, что Kingdom Come: Deliverance 2 сумела попасть в число 30 самых продаваемых тайтлов в Steam, где занимала 29-е место среди всех игр и 16-е среди платных. Сегодня Даниэль Вавра рассказал, что игре удалось войти в десятку самых продаваемых платных игр Steam.
Мы в ТОП-10 самых продаваемых платных игр! 18-е место в общем зачете.
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Кароче ждемс а там видно будет
Игра Топ Топыч будет....настоящее приключение и погружение в историю..вечером в наушниках в темноте погружаться в этот шедевр (тишина в квартире и никто не мешает..никого нет ..только 2 кота мурлычат на диване а ты сидишь и играешь в этот шедевр.. хорошо что зима за окном (ночью стихает шум дорог и домов и только ты Индржих скачешь на лошади по полям Чехии) очень жду...такой игры не было уже давно после первой части
Хуже , скучнее, нуднее игры ещё свет не видовал. Смута в десятки раз обойнее. // New Show
Да, этого всего добились мы, фанаты этой игры.
Это не примитивный вархамер спасе марин 2, это не багованный кал сталкер 2 и не пустой вуконг.
Кингдом кам 2 это шедевр, будущее игровой индустрии, целая история.
На релизе может быть игра со множествами багами. Может быть проблемы с оптимизацией и багами и тогда желчь попрет из всех щелей , рано пока хвалить , вот выйдет и посмотрим!!!!!
У первой были проблемы и их простили, потому что разработчики рискнули и подарили колоссальные эмоции игрокам.