Создатели Kingdom Come 2 довольны положительными отзывами СМИ. Игра вошла в топ-10 самых продаваемых в Steam

До выхода сиквела Kingdom Come: Deliverance остался всего месяц, но многие рецензенты уже смогли оценить новый проект чешской студии Warhorse. Первые впечатления зарубежных игровых критиков о Kingdom Come: Deliverance 2 очень положительные. Это отметил креативный директор студии Даниэль Вавра в социальной сети X:

Итак, эмбарго на предварительные обзоры было снято, и я должен сказать, что у меня нет слов.

Положительные отклики также увеличили количество предварительных заказов на ожидаемый игровой хит от пражской студии. Несколько дней назад сообщалось, что Kingdom Come: Deliverance 2 сумела попасть в число 30 самых продаваемых тайтлов в Steam, где занимала 29-е место среди всех игр и 16-е среди платных. Сегодня Даниэль Вавра рассказал, что игре удалось войти в десятку самых продаваемых платных игр Steam.

Мы в ТОП-10 самых продаваемых платных игр! 18-е место в общем зачете.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.