Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 показали, как проходил процесс захвата движений

Пражская студия Warhorse в своем последнем видео пригласила нас за кулисы создания Kingdom Come: Deliverance 2. Перед нами предстает процесс создания анимации, в котором решающую роль играет технология захвата движений, которая позволяет фиксировать движения реальных актеров и конвертировать их в цифровые модели персонажей.

За правильностью исполнения движений следил сам Даниэль Вавра. Например, он ассистировал во время записи драки, плавания а также сцены, в которой изображается перепалка между Генри (Индржих) и Яном Птачеком закованных в колодки. Чтобы создать эффект достоверности, сотрудники студии предусмотрительно бросали что-то в актеров.

Напомним, Kingdom Come: Deliverance 2 вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S в начале февраля и прочно закрепилась в списке главных хитов 2025 года. Игра была высоко оценена как критиками, так и пользователями, а благодаря коммерческому успеху Warhorse смогла окупить затраты на разработку всего за сутки после релиза.