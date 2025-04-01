Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 показали, как проходил процесс захвата движений

Пражская студия Warhorse в своем последнем видео пригласила нас за кулисы создания Kingdom Come: Deliverance 2. Перед нами предстает процесс создания анимации, в котором решающую роль играет технология захвата движений, которая позволяет фиксировать движения реальных актеров и конвертировать их в цифровые модели персонажей.
За правильностью исполнения движений следил сам Даниэль Вавра. Например, он ассистировал во время записи драки, плавания а также сцены, в которой изображается перепалка между Генри (Индржих) и Яном Птачеком закованных в колодки. Чтобы создать эффект достоверности, сотрудники студии предусмотрительно бросали что-то в актеров.
Напомним, Kingdom Come: Deliverance 2 вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S в начале февраля и прочно закрепилась в списке главных хитов 2025 года. Игра была высоко оценена как критиками, так и пользователями, а благодаря коммерческому успеху Warhorse смогла окупить затраты на разработку всего за сутки после релиза.
Показали захват движений когда бухали в бане. Но там же на заднем плане была сцена секса, показали б как ее захватывали)
В принципе ничего нового
тема попоек и секса не раскрыта)
Игра бомба конечно, завидую тем, кто еще не прошел. Если гта 6 не выйдет в этом году, то КС2 первый претендент на игру года
Впервые эту технологию показали квантикдрим в роликах о создании игры Ливень в далеком 2009м еще до выхода игры, и даже тогда ничего особо интересного, а сейчас таких роликов в инете хоть опой жуй, так что, лучше бы показали как захватывают файтинги с сисястыми бабами на что крепят датчики, это интересней.