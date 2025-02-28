Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 показали варианты кастомизации внешности Индржиха в будущем обновлении

Warhorse Studios представила несколько новых вариантов кастомизации, которые появятся в Kingdom Come: Deliverance 2 в будущем обновлении.

В новом стриме разработки на Twitch разработчики показали игрокам все прически и бороды, которые появятся в Kingdom Come: Deliverance 2 в предстоящем обновлении, а пользователь Reddit Valmont_DE опубликовал скриншоты новых стилей в сети. Подтверждено, что обновление выйдет где-то в середине марта, поэтому игрокам не придется долго ждать. Некоторые из вариантов представляют собой небольшие вариации существующего облика Индро, в то время как другие предлагают совершенно другой облик, нежели тот, с которым игроки знакомы в базовой игре.

Разработчики также рассказал про хардкорный режим, еще одну функцию, отсутствующую в оригинальной игре. В стриме он описывается как «более сложный и захватывающий способ восприятия игры», поскольку «полезные элементы пользовательского интерфейса ограничены как в бою, так и вне его, а навигация в мире зависит исключительно от вашего чувства направления». Кроме того, «положение вашего персонажа никогда не отмечается на карте, компас не показывает вам стороны света, а быстрое перемещение отключено». В довершение всего, игроки могут дополнительно регулировать сложность, выбирая из набора отрицательных преимуществ, которые кардинально меняют игровой процесс.