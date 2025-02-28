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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.1 3 337 оценок

Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 показали варианты кастомизации внешности Индржиха в будущем обновлении

monk70
Новости

Warhorse Studios представила несколько новых вариантов кастомизации, которые появятся в Kingdom Come: Deliverance 2 в будущем обновлении.

В новом стриме разработки на Twitch разработчики показали игрокам все прически и бороды, которые появятся в Kingdom Come: Deliverance 2 в предстоящем обновлении, а пользователь Reddit Valmont_DE опубликовал скриншоты новых стилей в сети. Подтверждено, что обновление выйдет где-то в середине марта, поэтому игрокам не придется долго ждать. Некоторые из вариантов представляют собой небольшие вариации существующего облика Индро, в то время как другие предлагают совершенно другой облик, нежели тот, с которым игроки знакомы в базовой игре.

Разработчики также рассказал про хардкорный режим, еще одну функцию, отсутствующую в оригинальной игре. В стриме он описывается как «более сложный и захватывающий способ восприятия игры», поскольку «полезные элементы пользовательского интерфейса ограничены как в бою, так и вне его, а навигация в мире зависит исключительно от вашего чувства направления». Кроме того, «положение вашего персонажа никогда не отмечается на карте, компас не показывает вам стороны света, а быстрое перемещение отключено». В довершение всего, игроки могут дополнительно регулировать сложность, выбирая из набора отрицательных преимуществ, которые кардинально меняют игровой процесс.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
Skessa

Свят-свят-свят! Я-то наоборот не нарадуюсь внешности Индржиха - наконец-то приятный простой парень, знающий, что такое бритва, а не очередной квадратнолицый заросший бородач, терпеть не могу. Но нет, и к нему надо прицепить жидкую бороденку и такие же волосенки. Ну не идет ему, не идет. Да и зачем? Одно дело, если бы разработчики сделали действительно оригинальные прически для героя или добавили полноценную кастомизацию, но они просто дадут возможность примерить на Индржиха бороды и волосы других персонажей. А так-то на головы на нексусе модов уже полно.

7
DarkRawen

Сейчас все бородачи напихают тебе минусов) На пг их много)

3
Skessa DarkRawen

Ну вот сейчас бы обижаться на предпочтения незнакомых женщин ) Пусть отращивают на здоровье для себя или своих дам )

0
trueseva

ох почоны только сегодня закончил кцд2, мне потребовалось 105 часов, пропылесошено не прям всё, но практически всё, возможно вернусь туда, когда-нибудь на хардкор, а мб нет.

3
WarCraf4er

Хорошо что причёски не такие как в современных трендах, а вполне аутентичные

1
BewitchingBaron

не сильно нужно то... добавили бы что-то реально интересное, вроде своего дома, поместья, которым можно управлять, своей таверны, новые квесты или что-то, что реально влияет на геймплей

1
ТентаклЪ

Квесты в длц должны новые подвести, а вот свой дом сюжетно ты никак не обоснуешь и заведение что на первой карте, что на второй

0
BewitchingBaron ТентаклЪ

Да там много чего сюжетно не обоснуешь :) Но вроде как ходил слух что будет ДЛС со своей личной кузницей

0
WerGC

лично мне это не надо

0
Dark1994

Надеюсь можно будет настроить хардкор режим, без быстрого перемещения постоянно туда сюда скакать ну такое, либо пусть его платным сделают.

0
Mad_cloud

Как есть и так сойдет

0
gliga142

вторая картинка - выбери своего скуфа )) класс

-1
saa0891
Кроме того, «положение вашего персонажа никогда не отмечается на карте, компас не показывает вам стороны света

Я конечно сам люблю хардкорные игры но это по моему перебор.

-1
EnthusiasticDixon

Жаль так не сделано изначально и чтоб компаса не было.
Когда есть компас и четкая карта - играть начинаешь не в игру, а в закрытие точек на карте, скипая весь сюжет и всякие маленькие нюансы.

-2
saa0891 EnthusiasticDixon

Ну так не пользуйся картой в чём проблема, если реально хочется какого то избыточного хардкора ни кто не мешает его создать, по мне так это перебор.

0
Janekste saa0891

Для такой игры это не перебор, а в самый раз...

0
EnthusiasticDixon saa0891

Карта нужна, только без метки персонажа. Поколение навигаторов какое-то.

0
Лицо со шрамом

А где Индрих азиат и Индрих негр?

-1
AndralStormborn

Все равно у этого Инджриха морда пришибленного аутиста, только полностью закрытый шлем Брунцвика спасает в диалогах

-4