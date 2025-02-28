Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 показали варианты кастомизации внешности Индржиха в будущем обновлении

Warhorse Studios представила несколько новых вариантов кастомизации, которые появятся в Kingdom Come: Deliverance 2 в будущем обновлении.
В новом стриме разработки на Twitch разработчики показали игрокам все прически и бороды, которые появятся в Kingdom Come: Deliverance 2 в предстоящем обновлении, а пользователь Reddit Valmont_DE опубликовал скриншоты новых стилей в сети. Подтверждено, что обновление выйдет где-то в середине марта, поэтому игрокам не придется долго ждать. Некоторые из вариантов представляют собой небольшие вариации существующего облика Индро, в то время как другие предлагают совершенно другой облик, нежели тот, с которым игроки знакомы в базовой игре.
Разработчики также рассказал про хардкорный режим, еще одну функцию, отсутствующую в оригинальной игре. В стриме он описывается как «более сложный и захватывающий способ восприятия игры», поскольку «полезные элементы пользовательского интерфейса ограничены как в бою, так и вне его, а навигация в мире зависит исключительно от вашего чувства направления». Кроме того, «положение вашего персонажа никогда не отмечается на карте, компас не показывает вам стороны света, а быстрое перемещение отключено». В довершение всего, игроки могут дополнительно регулировать сложность, выбирая из набора отрицательных преимуществ, которые кардинально меняют игровой процесс.
Свят-свят-свят! Я-то наоборот не нарадуюсь внешности Индржиха - наконец-то приятный простой парень, знающий, что такое бритва, а не очередной квадратнолицый заросший бородач, терпеть не могу. Но нет, и к нему надо прицепить жидкую бороденку и такие же волосенки. Ну не идет ему, не идет. Да и зачем? Одно дело, если бы разработчики сделали действительно оригинальные прически для героя или добавили полноценную кастомизацию, но они просто дадут возможность примерить на Индржиха бороды и волосы других персонажей. А так-то на головы на нексусе модов уже полно.
Сейчас все бородачи напихают тебе минусов) На пг их много)
Ну вот сейчас бы обижаться на предпочтения незнакомых женщин ) Пусть отращивают на здоровье для себя или своих дам )
ох почоны только сегодня закончил кцд2, мне потребовалось 105 часов, пропылесошено не прям всё, но практически всё, возможно вернусь туда, когда-нибудь на хардкор, а мб нет.
Хорошо что причёски не такие как в современных трендах, а вполне аутентичные
не сильно нужно то... добавили бы что-то реально интересное, вроде своего дома, поместья, которым можно управлять, своей таверны, новые квесты или что-то, что реально влияет на геймплей
Квесты в длц должны новые подвести, а вот свой дом сюжетно ты никак не обоснуешь и заведение что на первой карте, что на второй
Да там много чего сюжетно не обоснуешь :) Но вроде как ходил слух что будет ДЛС со своей личной кузницей
лично мне это не надо
Надеюсь можно будет настроить хардкор режим, без быстрого перемещения постоянно туда сюда скакать ну такое, либо пусть его платным сделают.
Как есть и так сойдет
вторая картинка - выбери своего скуфа )) класс
Я конечно сам люблю хардкорные игры но это по моему перебор.
Жаль так не сделано изначально и чтоб компаса не было.
Когда есть компас и четкая карта - играть начинаешь не в игру, а в закрытие точек на карте, скипая весь сюжет и всякие маленькие нюансы.
Ну так не пользуйся картой в чём проблема, если реально хочется какого то избыточного хардкора ни кто не мешает его создать, по мне так это перебор.
Для такой игры это не перебор, а в самый раз...
Карта нужна, только без метки персонажа. Поколение навигаторов какое-то.
А где Индрих азиат и Индрих негр?
Все равно у этого Инджриха морда пришибленного аутиста, только полностью закрытый шлем Брунцвика спасает в диалогах