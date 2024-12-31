Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 показали возможности кастомизации элементов одежды в игре

Студия Warhorse выпустила небольшой ролик, в котором показала возможности кастомизации элементов одежды Генри в предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2.

Судя по видео, игра предоставит возможность сочетания огромного количества элементов одежды друг с другом: комбинируя шляпы, сапоги, штаны и доспехи, игроки смогут создавать уникальные образы для главного героя, которые окажут прямое влияние на то, захотят ли определенные персонажи в игре общаться с Генри или нет.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.