Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 показали возможности кастомизации элементов одежды в игре

Студия Warhorse выпустила небольшой ролик, в котором показала возможности кастомизации элементов одежды Генри в предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2.
Судя по видео, игра предоставит возможность сочетания огромного количества элементов одежды друг с другом: комбинируя шляпы, сапоги, штаны и доспехи, игроки смогут создавать уникальные образы для главного героя, которые окажут прямое влияние на то, захотят ли определенные персонажи в игре общаться с Генри или нет.
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
а норм плеер нельзя использовать?
Денуво нет и требований ртх лучей нет...просто красавцы!!!Респект и Уважуха!
Ты будешь покупать или пиратить?
буду ее продвигать везде
Это же не ответ)
Ну просто если ты хвалишь разрабов, что они дают пиратить это стремно, аля спасибо что даете мне возможность не платить, а если то что денуво нагружает систему, то норм)
А насчет карт про лучей я немного не понимаю, карты с лучами начинаются вроде как с 2000 серии, а это уже древние карты, разве нет?
денувы нет, лучей нет, требования к процессору есть пек-пек
Мне иногда кажется, что вы хотите все,чтобы все игры шли на пентиуме на ультрах
Так ведь мир не работает
Лучше бы плеер ютуба вставили чем ВК. По крайней мере в этом посте плеер весь в ограничениях и отсылке к самому ВК.
В общем автор что-то переборщил со своим рукоделием!
раньше плевались от встроеного в ПГ плеер, а от этого меня лично вообще воротит и всегда будет
Только вчера закончил проходить первую часть. Я в ахере в самом лучшем смысле этого слова. Какой же бомбезной будет вторая???
Попробовал крч в 4 раз 1 часть пройти и представляете зашло
Надо просто было упростить игру, сделать сохранения когда я хочу - и все збс пошло)
Теперь игра по человечески со мной)
Спасибо всем за советы)
Так ты итак всегда мог когда хочешь сохраняться. В игре ничто не запрещало пить много шнапса и много сохраняться. Очень крутая фича. Непонятно, зачем всё это упрощать...
Так постоянно пьяным ходить + шнапс постоянно искать надо
Минусы же
Та чего его искать, он продается у каждого корчмаря, а корчмарь есть в каждом городе ))
Мне просто нравится сейвскамить, то есть откатываться по каждой мелочи,что не понравилась, а в ККД я как понял это не очень приветствуется и поэтому шнапс ввели.
Когда из замка сбежать в Скалицу надо было, постоянно палили меня, что я ворую вещи и бесило это, а денег там еще не было
Пройти, что ли все таки первую часть, а то я ее забросил после событий штурма замка в лесу.
Крч ребята, рассказываю свою историю
1)Купил 1 часть, попробовал несколько раз - из за духоты не зашла
2)Анонсировали вторую и сказали будет денуво, купил игру, так как вроде обещали упрощение
3)Отменили денуво, отозвал предзаказ, ибо сами виноваты, что не хотят моих денег(игра на момент возврата предзаказа была средней для меня)
4)Благодаря советам на ПГ упростил игру и мне зашла 1 часть, теперь хочу снова купить игру, ибо ожидаю вторую на 10 из 10
Вывод:Спасибо ребятам на ПГ и если 1 игра Вам не зашла пробуйте еще/упростите игру