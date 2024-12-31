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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.5 395 оценок

Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 показали возможности кастомизации элементов одежды в игре

AceTheKing
Новости

Студия Warhorse выпустила небольшой ролик, в котором показала возможности кастомизации элементов одежды Генри в предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2.

Судя по видео, игра предоставит возможность сочетания огромного количества элементов одежды друг с другом: комбинируя шляпы, сапоги, штаны и доспехи, игроки смогут создавать уникальные образы для главного героя, которые окажут прямое влияние на то, захотят ли определенные персонажи в игре общаться с Генри или нет.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
fantom792

а норм плеер нельзя использовать?

15
Grognac

Денуво нет и требований ртх лучей нет...просто красавцы!!!Респект и Уважуха!

7
My life is a game

Ты будешь покупать или пиратить?

0
Grognac My life is a game

буду ее продвигать везде

2
My life is a game Grognac

Это же не ответ)
Ну просто если ты хвалишь разрабов, что они дают пиратить это стремно, аля спасибо что даете мне возможность не платить, а если то что денуво нагружает систему, то норм)

А насчет карт про лучей я немного не понимаю, карты с лучами начинаются вроде как с 2000 серии, а это уже древние карты, разве нет?

0
MunchkiN 616

денувы нет, лучей нет, требования к процессору есть пек-пек

-1
My life is a game MunchkiN 616

Мне иногда кажется, что вы хотите все,чтобы все игры шли на пентиуме на ультрах
Так ведь мир не работает

-1
Firеfuck

Лучше бы плеер ютуба вставили чем ВК. По крайней мере в этом посте плеер весь в ограничениях и отсылке к самому ВК.

В общем автор что-то переборщил со своим рукоделием!

4
DowncastKylian

раньше плевались от встроеного в ПГ плеер, а от этого меня лично вообще воротит и всегда будет

3
North235

Только вчера закончил проходить первую часть. Я в ахере в самом лучшем смысле этого слова. Какой же бомбезной будет вторая???

2
My life is a game

Попробовал крч в 4 раз 1 часть пройти и представляете зашло
Надо просто было упростить игру, сделать сохранения когда я хочу - и все збс пошло)
Теперь игра по человечески со мной)

Спасибо всем за советы)

0
Janekste

Так ты итак всегда мог когда хочешь сохраняться. В игре ничто не запрещало пить много шнапса и много сохраняться. Очень крутая фича. Непонятно, зачем всё это упрощать...

0
My life is a game Janekste

Так постоянно пьяным ходить + шнапс постоянно искать надо

Минусы же

0
North235 My life is a game

Та чего его искать, он продается у каждого корчмаря, а корчмарь есть в каждом городе ))

0
My life is a game North235

Мне просто нравится сейвскамить, то есть откатываться по каждой мелочи,что не понравилась, а в ККД я как понял это не очень приветствуется и поэтому шнапс ввели.

Когда из замка сбежать в Скалицу надо было, постоянно палили меня, что я ворую вещи и бесило это, а денег там еще не было

0
Kvizac Haderah

Пройти, что ли все таки первую часть, а то я ее забросил после событий штурма замка в лесу.

0
My life is a game

Крч ребята, рассказываю свою историю

1)Купил 1 часть, попробовал несколько раз - из за духоты не зашла

2)Анонсировали вторую и сказали будет денуво, купил игру, так как вроде обещали упрощение

3)Отменили денуво, отозвал предзаказ, ибо сами виноваты, что не хотят моих денег(игра на момент возврата предзаказа была средней для меня)

4)Благодаря советам на ПГ упростил игру и мне зашла 1 часть, теперь хочу снова купить игру, ибо ожидаю вторую на 10 из 10

Вывод:Спасибо ребятам на ПГ и если 1 игра Вам не зашла пробуйте еще/упростите игру

0