Создатели Kingdom Come Deliverance 2 рассказали, когда ждать официальную поддержку модов и патч с 1000 фиксов

В начале февраля Kingdom Come Deliverance 2 ворвалась во все возможные чарты, получив восторженные отзывы игроков. Проект чешской студии Warhorse в очередной раз доказал, что качественные одиночные игры могут быть прибыльными, значимыми и легко вписываться в современные игровые тренды. Однако даже после успешного релиза разработчики не сбавляют темп. Сегодня они поделились подробностями о поддержке модификаций и первых крупных исправлениях для RPG.

В интервью Tech4Gamers глобальный PR-менеджер Warhorse Studios Тобиас Штольц-Цвиллинг подтвердил, что официальная поддержка модов появится в течение двух недель. То есть моддинг заработает в игре уже в этом месяце. Он отметил, что разработчики начнут с базового функционала, а затем постепенно будут расширять возможности.

На данный момент моддеры уже могут работать с игрой, но пока невозможно создавать пользовательские квесты. Тем не менее, в будущем Warhorse Studios рассматривает возможность внедрения редактора сценариев — аналогичный инструмент для The Witcher 3 появился спустя почти десять лет после выхода игры. Несмотря на отсутствие полноценного инструментария, модификации уже начали появляться. Среди них полезные моды на геймплей, улучшение графики и конечно контент из категории "18+".

Помимо модификаций, разработчики активно работают над первым крупным патчем, который исправит огромное количество ошибок. По словам Тобиаса Штольца-Цвиллинга, на обновление ушло более пяти месяцев, и в нем будет свыше 1000 исправлений.

Игроки уже успели заметить несколько проблем, связанных с зависающими заданиями («Захватчики», «Турнир») и различными техническими недочетами. Судя по комментариям представителей студии, в ближайшее время игра получит значительное количество доработок. Таким образом, Kingdom Come Deliverance 2 продолжает активно развиваться, предлагая игрокам новые возможности и улучшения. Остается только дождаться официальных обновлений.