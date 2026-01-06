Создатели Kingdom Come: Deliverance приступили к работе над новой игрой на движке Unreal Engine

Хорошо зарекомендовавшая себя в прошлом году чешская студия Warhorse Studios, известная по хардкорной ролевой игре Kingdom Come: Deliverance 2, судя по всему, активно расширяет производство. Появилась информация, что разработчики параллельно с поддержкой текущих проектов (предположительно Kingdom Come: Deliverance 3) занялись созданием совершенно новой игры на движке Unreal Engine 5.
Слухи подкрепляются анализом свежих вакансий студии, которые содержат прямые упоминания технологий Epic Games, не свойственных для их основного инструментария — CryEngine.
В требованиях к кандидату прямо указано знание «Unreal Animation Blueprints» и работы с машинами состояний (state machines). Это подразумевает глубокую интеграцию с движком Unreal, а не просто общий опыт работы над игровыми движками. Также в списке желательных навыков значится опыт работы с Unreal Engine Horde — системой распределенной компиляции и автоматизации, специфичной для UE.
Самое явное доказательство нашлось в посте о найме от ведущего специалиста TechOps Якуба Холика, который прямо упомянул «следующий UE-проект».
На данный момент Warhorse продолжает активно набирать QA-тестировщиков (как младших, так и старших), причем онбординг новых сотрудников запланирован на весну 2026 года. Во множественном числе упоминается и работа над «захватывающими AAA-играми». Это позволяет предположить, что студия переходит к стратегии параллельной разработки: одна команда продолжает развивать серию Kingdom Come на привычном CryEngine, в то время как другая закладывает фундамент для нового тайтла на Unreal Engine 5.
Ждем очередной шедевр от Вавры
Обсирали движок чтобы потом на него перейти.
А ведь Варва говорил что не будет переходить в ue5, напи@дел получается.
пох, хочется реально компик нагрузить
В чем проблема, столько барахла есть, что твой компик лопнет))
как и насчёт повестки после первой части
А вавра то балаболка пластилиновая, он же говорил, что никогда не перейдет на унриал))
да он давно показал свою бесхребетность, прогнувшись под повестку во второй части. Хотя во времена первой был остро против.
Kingdome Come 3 не будет, разработчики сами говорили.
Вавра горел желанием делать игру про викингов. И он постоянно в последнее время ходит с футболкой молотом Тора. Так что это будет либо игра про викингов , либо какая та фэнтези игра. Феврале выйдет ремастер первой части Кингдомакмамаа
А ещё они говорили, что не перейдут на UE5, ну и чё? Верим?
Ну говорили и че? Взвесили всё и решили что ue лучше.
Вот и я о том же, что они обещали там не делать, 3-ю часть, смысл утверждать что её не будет, если они меняют свои приоритеты на ходу.
Жаль... Cry engine в Kingdom come deliverance выглядит отлично! А с другой стороны я не знаю как работают unreal после версии 5.2 судя по презентациям новых версий они много чего туда напихали
работает также всрато, урина 5 и юнити два самых максимально пeдорских движка на свете
Печально, ведь на старом движке оптимизация выше всех похвал и да, обещали не слезать с него.
Печально.
Они одни из немногих, кто пытался популяризовать крайэнжи. Анрилу просто необходима конкуренция.
Крайэнжи лучше него как в плане картинки, так и в плане физики и интерактивности. И даже, как ни странно, оптимизации. Но вот в плане юзабилити для разработчика сильно проигрывает. Что и является причиной его непопулярности в мире, где каждый второй мамкин программист, нажимающий кнопочки "сделать забись" в редакторе анрила. А корпораты и рады нанимать этих бездарей за миска рис, даже без кошкожена.
по оптимизации урина энжин самый паскудный движок из существующих
о нет, еще одно дерьмо на уриненжине
Ну и ладушки.