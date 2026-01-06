Создатели Kingdom Come: Deliverance приступили к работе над новой игрой на движке Unreal Engine

Хорошо зарекомендовавшая себя в прошлом году чешская студия Warhorse Studios, известная по хардкорной ролевой игре Kingdom Come: Deliverance 2, судя по всему, активно расширяет производство. Появилась информация, что разработчики параллельно с поддержкой текущих проектов (предположительно Kingdom Come: Deliverance 3) занялись созданием совершенно новой игры на движке Unreal Engine 5.

Слухи подкрепляются анализом свежих вакансий студии, которые содержат прямые упоминания технологий Epic Games, не свойственных для их основного инструментария — CryEngine.

В требованиях к кандидату прямо указано знание «Unreal Animation Blueprints» и работы с машинами состояний (state machines). Это подразумевает глубокую интеграцию с движком Unreal, а не просто общий опыт работы над игровыми движками. Также в списке желательных навыков значится опыт работы с Unreal Engine Horde — системой распределенной компиляции и автоматизации, специфичной для UE.

Самое явное доказательство нашлось в посте о найме от ведущего специалиста TechOps Якуба Холика, который прямо упомянул «следующий UE-проект».

На данный момент Warhorse продолжает активно набирать QA-тестировщиков (как младших, так и старших), причем онбординг новых сотрудников запланирован на весну 2026 года. Во множественном числе упоминается и работа над «захватывающими AAA-играми». Это позволяет предположить, что студия переходит к стратегии параллельной разработки: одна команда продолжает развивать серию Kingdom Come на привычном CryEngine, в то время как другая закладывает фундамент для нового тайтла на Unreal Engine 5.