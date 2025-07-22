Создатели Kingdom Come: Deliverance выпустят комикс "Untold Stories" - про Радцига Кобылу, отца Богута и кузнеца Мартина

Как стало известно, в декабре выйдет официальный комикс по вселенной Kingdom Come: Deliverance под названием "Untold Stories". Комикс создаётся при непосредственном участии оригинальной студии-разработчика Warhorse Studios, что гарантирует соответствие канону игры.

Комикс будет состояться из более чем 100 страниц в твёрдом переплёте и представит три самостоятельных истории, раскрывающих судьбы второстепенных персонажей: Радцига Кобылы, отца Богута и кузнеца Мартина. Каждая новелла написана разными авторами, что обеспечит разнообразие стилей повествования. Комикс будет доступен на трёх языках: английском, немецком и чешском, а его цена составит 30 евро.

Этот проект особенно интересен тем, что расширяет вселенную Kingdom Come: Deliverance, уделяя внимание ранее нераскрытым аспектам жизни второстепенных персонажей.