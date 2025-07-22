Создатели Kingdom Come: Deliverance выпустят комикс "Untold Stories" - про Радцига Кобылу, отца Богута и кузнеца Мартина

Как стало известно, в декабре выйдет официальный комикс по вселенной Kingdom Come: Deliverance под названием "Untold Stories". Комикс создаётся при непосредственном участии оригинальной студии-разработчика Warhorse Studios, что гарантирует соответствие канону игры.
Комикс будет состояться из более чем 100 страниц в твёрдом переплёте и представит три самостоятельных истории, раскрывающих судьбы второстепенных персонажей: Радцига Кобылы, отца Богута и кузнеца Мартина. Каждая новелла написана разными авторами, что обеспечит разнообразие стилей повествования. Комикс будет доступен на трёх языках: английском, немецком и чешском, а его цена составит 30 евро.
Этот проект особенно интересен тем, что расширяет вселенную Kingdom Come: Deliverance, уделяя внимание ранее нераскрытым аспектам жизни второстепенных персонажей.
Еще бы разобраться, о каком каноне речь, там где главный герой пышногрудую селянку целует или скрещивает мечи с другом. Думается, чешский базовичок Вавра ко второму варианту склоняется.
Из этой троицы только Богута интересен. Лучше бы про Сухого Черта что-нить придумали, хотя не исключено, что состоится соответствующее ДЛС.
У кого что болит
Вот и я до сих пор в недоумении. Как этот бородатый правдоруб догадался до такого развития, прогнулся под повестку и попутно еще Мусу для колорита добавил.
Про него, кстати, тоже можно выпустить комикс, раз в новости речь о разнообразии.
Выглядит любопытно, прикольно вырисовывать в голове, как бы это всё реализовали в каком-нибудь новом KCD. Был бы перевод на русский, было бы вообще супер )
Комикс ? а потом и анекдотов всяких на придумывают )) // Сергей Томских