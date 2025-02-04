Создавая KCD 2, использовались все возможности, чтобы максимально достоверно передать образ средневековой Европы

Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios выйдет уже сегодня, 4 февраля, и перенесет игроков в реалистичное ролевое приключение в Богемию начала XV века. Одним из разработчиков, отвечающих за заявленную историческую и культурную аутентичность игры, стала японская концепт-художница Куми Каватани. Не будучи коренным жителем Праги или даже Европы, Каватани приложила немало усилий, чтобы в изображении средневековой Европы не было ничего искусственного или «не своего», и это не ограничилось лишь изучением справочной информации.

Не так давно журнал Famitsu взял интервью у Каватани, которая отвечала за дизайн персонажей, инвентаря, зданий и окружения в KCD 2. По ее словам, для нее, как для японки, «точное воссоздание исторической эпохи было более сложной задачей, чем в случае со своими коллегами, для которых Прага - как родной город».

Как утверждает Каватани, создавая окружающую среду на основе исследований и референсных изображений, невозможно добиться тех же результатов, что и при создании чего-то, основанного на непосредственной, осязаемой связи с местом. Как пример, она ссылается на образ Японии, созданный иноземцами, в частности, в играх, события которых разворачиваются в эпоху Эдо:

«Японцы чувствуют себя немного иначе и неестественно, не так ли?»

При этом она говорит, что это явление происходит в обе стороны, и всякий раз, когда она создавала обстановку на основе справочных материалов, у ее коллег, живущих в Праге, возникало ощущение, что что-то «не так».

Для решения этой непростой задачи Каватани пошла дальше обычных исследований, с головой погрузившись в рассказы и воспоминания местных коллег, впитывая их воспоминания о детстве, о визитах к бабушкам и другие впечатления из первых рук. И хотя на это потребовалось время, такой подход позволил ей «выразить словами» все то, чего ей не хватало, и преодолеть культурный барьер.

В одном из старых интервью Famitsu ( в период проведения Tokyo Game Show 2024) Каватани также рассказала, что ее подход к KCD 2 состоял не в создании собственного художественного стиля, а в том, чтобы он соответствовал мировоззрению игры и «стремился к 100-процентной точности». Для этого она старалась передать эстетику средневековых картин и постоянно учитывала пожелания своей команды:

«По сути, я притворилась средневековым художником, воссоздавая пейзажи той эпохи».

Результатом стало то, что, по словам Каватани, «в этой игре нет ощущения несуразности, о котором я говорила ранее. Это реальная репродукция европейского Средневековья, поэтому она уникальна для данной игры тем, что не кажется искусственной, а скорее дает вам ощущение погружения, как будто вы совершили путешествие в прошлое».

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля для PC (Steam), PS5 и Xbox Series X❘S.