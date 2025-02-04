Создавая KCD 2, использовались все возможности, чтобы максимально достоверно передать образ средневековой Европы

Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios выйдет уже сегодня, 4 февраля, и перенесет игроков в реалистичное ролевое приключение в Богемию начала XV века. Одним из разработчиков, отвечающих за заявленную историческую и культурную аутентичность игры, стала японская концепт-художница Куми Каватани. Не будучи коренным жителем Праги или даже Европы, Каватани приложила немало усилий, чтобы в изображении средневековой Европы не было ничего искусственного или «не своего», и это не ограничилось лишь изучением справочной информации.
Не так давно журнал Famitsu взял интервью у Каватани, которая отвечала за дизайн персонажей, инвентаря, зданий и окружения в KCD 2. По ее словам, для нее, как для японки, «точное воссоздание исторической эпохи было более сложной задачей, чем в случае со своими коллегами, для которых Прага - как родной город».
Как утверждает Каватани, создавая окружающую среду на основе исследований и референсных изображений, невозможно добиться тех же результатов, что и при создании чего-то, основанного на непосредственной, осязаемой связи с местом. Как пример, она ссылается на образ Японии, созданный иноземцами, в частности, в играх, события которых разворачиваются в эпоху Эдо:
«Японцы чувствуют себя немного иначе и неестественно, не так ли?»
При этом она говорит, что это явление происходит в обе стороны, и всякий раз, когда она создавала обстановку на основе справочных материалов, у ее коллег, живущих в Праге, возникало ощущение, что что-то «не так».
Для решения этой непростой задачи Каватани пошла дальше обычных исследований, с головой погрузившись в рассказы и воспоминания местных коллег, впитывая их воспоминания о детстве, о визитах к бабушкам и другие впечатления из первых рук. И хотя на это потребовалось время, такой подход позволил ей «выразить словами» все то, чего ей не хватало, и преодолеть культурный барьер.
В одном из старых интервью Famitsu ( в период проведения Tokyo Game Show 2024) Каватани также рассказала, что ее подход к KCD 2 состоял не в создании собственного художественного стиля, а в том, чтобы он соответствовал мировоззрению игры и «стремился к 100-процентной точности». Для этого она старалась передать эстетику средневековых картин и постоянно учитывала пожелания своей команды:
«По сути, я притворилась средневековым художником, воссоздавая пейзажи той эпохи».
Результатом стало то, что, по словам Каватани, «в этой игре нет ощущения несуразности, о котором я говорила ранее. Это реальная репродукция европейского Средневековья, поэтому она уникальна для данной игры тем, что не кажется искусственной, а скорее дает вам ощущение погружения, как будто вы совершили путешествие в прошлое».
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля для PC (Steam), PS5 и Xbox Series X❘S.
Я как то гуглил Ратае из игры в реале, класно выглядит он сейчас. Думаю если буду в этих землях обязон загляну.
да, минималистично, уютно
Мы с мужем как местные тожечехи после выхода первой части устроили экскурсию по "местам боевой славы". Удивило, насколько все близко: от Скалицы до Ратае около 20 минут на машине, а в игре казалось, что так далеко идти. От Скалицы, конечно, осталась дырка в земле да пара кирпичей, но вот в Ратае прямо впечатлились. За века всё, что сохранилось, переделано сильно, но все равно во двор замка входишь и видишь: вот тут были деревянные надстройки и стражники ходили, вот тут кони стояли, а вот из замка идет эта главная улица с магазинами и кабаками, а вот и церковь, а где рихтарж сидел - там школа сейчас. Чуть вбок свернешь - там башня замка Пиркштайн, где другой вход в город, всё такое знакомое. И тут же на стене плакат Kingdom Come: Deliverance висит, куда же без него. Туристы-геймеры ездят из любопытства.Уже готовлюсь летом проехаться по городкам из второй части.
Круто
Все это конечно очень красиво и замечательно выглядит, да только чернокожего персонажа с п*д*растами всю эту атмосферу ломает.
Хотя если вторых можно отправить на костер, то часть своих слов заберу обратно)
новый мировой порядок. От этого никуда не деться. Сейчас каждая студия должна этого делать , даже если не хочет и игроки тоже
Ну на этот «новый мировой порядок» я клал на него. Мне принципе сейчас он нравится тем, что можно стать трикстером и стьебать все это) Ну и напоминать что такое «истинный капиталист»;)
радуйся что хоть за африканца сыграешь
Буду радоваться если его можно утопить где нибудь)
Уже меняется, благодаря Трампу. Так что не долго этому порядку осталось.
че она еще не вышла чтоли, 4 число же какого хера сукка
к 19 по мск играть начнет элита, после 22 уже остальные людишки
Чехия. Страна мечты для многих моих знакомых, изнывающих в Моленбеке, 19-м округе Парижа или Великопакистании. Якобы мощная экономика, высокие доходы населения, сущий мизер мигрантов, близкие нам славянский юмор, менталитет и традиции, прекрасная средневековая архитектура, лучшее в мире пиво, теперь ещё и игры здорового человека - вот основные тезисы, которые транслируют ютуб-каналы, ориентированные на экспорт свежей крови в дряхлеющий Старый Свет. Для меня же Прага - не более чем удобное место провести пару деньков на выпавшие праздники. Как известно, соотечественники Вавры настороженно относятся к пришельцам с Востока, за ту же Катюшу вашему брату прописывают и крепко, поэтому приходится идти на небольшие уловки, используя неприглядные исторические факты.
Весна 1945-го. Войска Страны Бога и уже скоро Моей под руководством непобедимого Дуайта Эйзенхауэра добивают агонизирующий Третий Евросоюз, но простые труженики-чехи все продолжают дневать и ночевать в цехах, в три смены на-гора выдавая оружие ради проигранного уже дела, в которое столь свято верили. Помня об этом, мы с товарищами-релокантами, каждый раз приезжая из свободного Гамбурга в Злату Прагу, притворяемся обычной компанией молодых, развязных гансов, гоняющихся за дешёвым алкоголем и доступными девушками. Здоровенные грубые Индрихи, Галоушеки, Мандопусты, Прбржилы мгновенно преображаются в добродушных куколдов, расстилаясь перед тевтонскими господами в угодливой доброжелательности. Привычка - вторая натура. Все что нужно знать о европейском национализме: главное только не ошибиться, подбирая правильный хозяйский сапог. Ничего не перепутайте и обязательно учите языки, друзья.
Итак, мы на месте. Любуемся Градом и Малой Страной. Фотографируемся на Карловом мосту. Сытно заправившись печеным кабаньим седлом под аккомпанемент нескольких литров пилзнера, дрыгаем отяжелевшими телесами на танцполе. Затем впервые за три последних года ваш покорный слуга имеет секс с белой женщиной. Во время нашей близости Петравка разминает моего одноглазого генерала Моше умелыми руками, приговаривая: "дойчен зольдатен дурш ди штадт марширен, нихт капитулирен". Знали бы вы, сколько усилий мне стоило в тот момент не схватить ее тупую щекастую мордашку и раздавить, как гнилой орех... Шма Исраэль... имах шмо вэ-зихро... Бабуля, мы стократ отомстим каждому из них, потомки гонителей обрящут ярмо... Засыпая, мне чудится будто Петравка шепчет на чистейшем русском: "забери меня к себе в фатерлянд, мой фюрер". Чего только не привидится после обильных возлияний!
Наутро обнаруживаю, что девушка даже не обшманала карманы брюк: румынки и турчанки в свободном Гамбурге занимаются ощипкой клиентов повсеместно - это их вторая основная профессия, запомните непременно на будущее, дорогие мои. Пока Петравка смывает в душе пот и любовные соки, залезаю в дамскую сумочку - очень хочется узнать её возраст. Айфон последней модели (подарок?), немного косметики, таблетки за кайф и против детей - стандартный набор юной тусовщицы в любом крупном городе планеты. Наконец нахожу нужные корочки - все они на имя Iрины Iванiвны Кобиловой, Харьковский педагогический университет, четвертый курс, мелькают какие-то пластуны, руховцы и бойскауты. Меня медленно накрывает чувство меланхолии. Одеваюсь, кладу деньги на смятые простыни и тихо покидаю номер. Воистину Прага - мистическое место, окутанное тайнами.
А как же игра спросите вы? Что ж, бывало и лучше. Вся наша жизнь - игра, дорогие мои. Которая тоже могла быть много лучше. Продолжаю держать вас в курсе.
На счет пива не соглашусь. Лучшее у немцев
Чё там денувы нет или есть!??
В интернете забить, не судьба?
Че ты такой злой... Видишь, человека во всех поисковиках забанили, надо помочь. Нет, Денуво нет, уважаемый друг!
Опять без сохранений, опять на те же грабли, что мешает добавить ф5, прохожу первую часть сейчас, ничего не мешает нажать перед квестом ф5, что догма 2 с одним сохранением, что ккд 2, первый мод будет на сохранку.
может тебе еще в дарк соулсе сделать ф5 на битве с боссом?
Ага, достоверно, с геями и неграми! Даже Ассасины на фоне Кингдом Кама 2, кажутся исторически достоверными!
и такое есть? реально?
Ты не следил за новостями? Об этом уже давно известно!
А чё время до выхода игры вперёд идёт? Отсчёт надо было тогда с выхода первой части делать 😂
да она и сейчас вся в кале
максимально достоверно передать образ европы, ага)) Лакмусовая европка и рэпчик в саундтреке, вот что не хватает для историчности и драматизма истории, ибо игра как оказалась не про реализм и историчность, а банальный индийский сериал от пархатого барадача Варвы))
а как они машину времени создали что бы посмотреть?
Есть наука такая, историей называется, ознакомьтесь как нибудь
какой же провал ждет это уг =) В это будут играть только пенсы за 50++++ - между танками))))
😁😁😁
челу 2009 года регистрации с такими оценками конечно виднее))