Спонсоры оригинальной Kingdom Come Deliverance получат сиквел бесплатно

Kingdom Come Deliverance 2, предстоящее продолжение RPG, будет раздаваться совершенно бесплатно избранным спонсорам оригинальной игры. Игра Warhorse зародилась как проект на Kickstarter еще в 2014 году. Теперь, когда KCD 2 уже на горизонте, игроки, которые внесли взносы на определенную сумму в те ранние дни, получат игру абсолютно бесплатно в качестве благодарности от разработчика.
Ранее сегодня пользователь Reddit под именем Interinactive поделился письмом, которое он якобы получил от Warhorse, в котором говорилось, что он получит Kingdom Come Deliverance 2 бесплатно. В письме говорится:
Благодаря вашей любезной краудфандинговой поддержке Kingdom Come Deliverance на Kickstarter или на нашем сайте много лет назад, мы теперь добрались до новой главы в истории Генри, разработки Kingdom Come Deliverance 2. Благодаря вашему уровню поддержки предстоящее продолжение будет для вас бесплатным, и мы доставим его при релизе по ключу на этот адрес электронной почты
Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой, поэтому редакторы портала PCGamesN напрямую связались с Warhorse, которая быстро подтвердила, что да, Kingdom Come Deliverance 2 будет бесплатной для игроков, которые профинансировали оригинальную игру выше определенного уровня. Interinactive сообщает, что он поддержал KCD 1 на уровне «Герцог», внеся 200 долларов / 125 фунтов стерлингов на разработку первой игры. Вероятно, что все уровни выше Герцога — «Король», «Император», «Венцель де Фоль», «Папа», «Иллюминатус» и «Святой» — также получат вторую игру бесплатно.
такое и даром не надо
ой как они бурлят, когда халява но не им.
да не плачь, тебе и за бабки не навязывают же.
аааа ты миня затролел