Сравнение консольной производительности Kingdom Come: Deliverance 2 раскрывает FPS на PS5 Pro и другие детали

На фоне ожидания выхода Kingdom Come: Deliverance 2 в сети появились новые данные о производительности игры на различных консолях. Сравнительный анализ показал, что оптимизация от Warhorse Studios позволяет добиться высоких показателей даже на менее мощных устройствах, таких как Xbox Series S, но при этом подчеркивает разрыв между стандартными версиями и топовыми PS5 Pro.

На младшей консоли от Microsoft игра работает в разрешении 1080p при 30 FPS, что является стандартом для этой платформы. Учитывая масштаб и проработанность открытого мира, разработчики проделали впечатляющую работу, чтобы игра оставалась стабильной даже в таких условиях.

Сравнение производительности также подтвердило, что в игре на Xbox Series X и PS5: два режима на выбор

Режим "Качества": 2160p при 30 FPS, но с апскейлом из 1440p с использованием технологии FSR.

2160p при 30 FPS, но с апскейлом из 1440p с использованием технологии FSR. Режим производительности: 1440p при 60 FPS, апскейл из 1080p с FSR. На экранах с VRR частота кадров может превышать 60 FPS, обеспечивая плавный игровой процесс.

Что интересно, на PS5 Pro Kingdom Come: Deliverance 2 работает в режиме 2160p при 60 FPS благодаря апскейлу из динамического разрешения 1440p с использованием технологии PSSR (PlayStation Shader Scaling Reconstruction). Это делает Pro-версию консоли идеальным выбором для тех, кто хочет получить самую высокую производительности и разрешение.

В целом, игра демонстрирует отличную оптимизацию на всех платформах. Kingdom Come: Deliverance 2 станет доступной для игры же в начале следующего месяца.