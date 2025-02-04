ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 591 оценка

Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 стала доступна на ПК и консолях

butcher69
Новости

Сегодня состоялся релиз Kingdom Come: Deliverance 2 – продолжения культовой средневековой RPG от Warhorse Studios. Игра уже доступна на ПК, Xbox Series и PS5.

Проект предлагает захватывающий сюжетный экшен с открытым миром, воссоздающим Европу XV века. Игроки снова возьмут на себя роль молодого Индржиха и отправятся в эпическое приключение, полное интриг, сражений и выживания в жестокой реальности Средневековья.

Настоящий шедевр! Kingdom Come: Deliverance 2 получила высокие оценки от критиков

Вчера появились первые оценки – критики тепло встретили новинку, а теперь очередь за игроками. Приятный сюрприз для некоторых фанатов – никакой DRM-защиты, даже Denuvo.

24
48
Комментарии: 48
Ваш комментарий
Introdub1

Взломали игру без защиты - уникальный случай

4
I_love_USA

Отлично. Спасибо пираты!

4
My life is a game

ты бы лучше лицушников благодарил, ведь благодаря им пираты во все и играют)
они подняли вой и денуво сняли
да и откуда самая версия пиратки на торрентах?правильно, один лицушник скачал и отдал взломщиками)

-4
I_love_USA My life is a game

конечно, создателям игры отдельный респект. если бы не цена, конечно купил.

-1
My life is a game I_love_USA

да я не призываю покупать, каждый сам решает куда бабки девать)
будет время, они вернутся в рф и купишь по скидону)

-4
Гамер132 I_love_USA

По скидке возьми. По любому будет 2,5 стоить

1
Playground C0rrupt WH0RE My life is a game
да и откуда самая версия пиратки на торрентах?правильно, один лицушник скачал и отдал взломщикам

Вы серьезно! Лицушник отдаёт игру взломщикам? Ахахахах, то есть если никто из владельцев лицензионной копии игры, не поделится со взломщиком, то пираток не будет Ахахахах пздц!!!

Это получается, если к тебе в квартиру влезут, взломав замок входной двери, значит ты дал взломщику ключ, а-а-а-а что за дичь!

Не если честно, Репакеры, именно честные Репакеры берут зачастую СВОЮ лицензионную копию игры, чистую и подлинную и вшивают Кряк (взлом, таблетку) и делают репак, но нахрена взломщику просить еще у кого-то лицуху, чтоб взломать её бред!!

0
WerGC

трейлер бомба(помню как в первой брал замок в начале ранили в голову и весь штурм бегал с текущей кровью по экрану,но все рано победил)

ps я себя уважать перестану если не возьму лицензию

1
SexualHarassmentPanda

Погнали

0
registrnojabrsk

А какая ссылка, куда там жать?)

0
My life is a game

через часик будет на торрентах, если не раньше

3
pol newman

"средневековая игра"- это какое-нибудь там бросание подков на шест, времён ричарда, а в данном случае имеем "игру про средневековье"

0
vegas99

Купил в стиме голд эдишен. Такую игру надо только покупать!

0
zapolkk
Такую игру надо только покупать!

Ой, извините! Получается, такую игру надо просто качать, благо нет никакой защиты :)

-3
registrnojabrsk

Купил бы, но увы, их борьба.

0
slim108

Народ Вы уже играете? Я щас запустил в steam а мне пишет тип распаковка файлов ~1 час ждать... у кого-то было такое?

0
My life is a game

было такое
но быстрее
играю уже

1
Лидер 666 Racist

У тебя диск медленный, у меня за 10 минут все распаковало

1
lanekyrq

на бируте уже есть взломка, так что можно качать

0
Василий Юрчук

Дисплей: 15,6 FULL HD 1920х1080 60Hz

Процесор:Intel Core i5-9300H @ 2,40GHz

Видеокарта: NVIDIA GTX 1050 3гб

Оперативная память: 16гб DDR4

Память: SSD 256+ HDD 1TБgb

ОС: WINDOWS 11 Pro

Ребят запуститься?

0
My life is a game

попробовать то можно в любом случае
попробуй пиратку

0
1barac9U7ada7

Считайте минуты до начала вытья : авх2, на 500 не катит) игра же под пс5 сделана)

-1
EbAsOsInA

Поподробнее можно? Игра не запускается на процессорах с авх 512 или что?

0
1barac9U7ada7 EbAsOsInA

Да подожди пару часиков не торопись, пусть скачают и запустят. Тут тебе и ответят) Игра выходит на пс5 и игнорирует предыдущие поколения консолей, ей даже защита не нужна) Как это в лидерах стим оказалось Я не пойму. видимо накрутка) Типы с вёдрами ныли за Паука, в надежде что это лучше будет оптимизированно)))) А это точно так же игнорирует предыдущие поколения значит дело труба)))) Я помню как первая часть вышла, такое слоу мо приходи глядеть)))

-2
Satana Mogila

Это первая игра сделанная в средневековье. Я в

-2
My life is a game

система сама выставила такие настройки
ща заценим

-2
registrnojabrsk

У меня плюс минус такой же комп, только проц помощнее, так что давай делись впечатлениями.

0
My life is a game registrnojabrsk

в целом топчик, но у меня уже 21 12
спать надо) завтра поиграю)
разброс по фпс конечно норм

то 80, то 120

в среднем чаще всего 90 держится
выше скрин еще и пост)

-2
registrnojabrsk My life is a game

С первой частью разница то ощущается?

0
PatentHartwell My life is a game

а у тебя обновление было после предзагрузки на те же 3 часа? я чет нефига не понял, зачем тогда предзагрузка была, если он счас опять качает 77гб?

0
My life is a game registrnojabrsk

ну я немного играю
в целом да

первое что заметил
внизу тип как в манкрафте на цифры можно вещи выбирать

1
My life is a game

разброс по фпс конечно норм
то 80, то 120

в среднем чаще всего 90 держится

-4
Floww

да этот скайрим курильщика и бесплатно не интересен, самая переоцененная игра в истории после собственно самого скайрима))

-19
MаnGo

Серьезно??? Твой скайрим самая переоцененная Г.... Где всю игру лазиешь в подземельях.

-4
Vetrjak MаnGo

А минусы будут?

0
DESOL4TE

Клоп комнатный, твое мнение не спрашивали, иди играй в Скайрим, что сюда то вылез, уверен ты первый в очереди кто уже игру качает.

-1
Sargal MаnGo

Так он и пишет, что Скайрим переоцененней.

0
MаnGo Sargal

УПс....

0