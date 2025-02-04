Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 стала доступна на ПК и консолях

Сегодня состоялся релиз Kingdom Come: Deliverance 2 – продолжения культовой средневековой RPG от Warhorse Studios. Игра уже доступна на ПК, Xbox Series и PS5.

Проект предлагает захватывающий сюжетный экшен с открытым миром, воссоздающим Европу XV века. Игроки снова возьмут на себя роль молодого Индржиха и отправятся в эпическое приключение, полное интриг, сражений и выживания в жестокой реальности Средневековья.

Вчера появились первые оценки – критики тепло встретили новинку, а теперь очередь за игроками. Приятный сюрприз для некоторых фанатов – никакой DRM-защиты, даже Denuvo.