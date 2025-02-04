Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 стала доступна на ПК и консолях

Сегодня состоялся релиз Kingdom Come: Deliverance 2 – продолжения культовой средневековой RPG от Warhorse Studios. Игра уже доступна на ПК, Xbox Series и PS5.
Проект предлагает захватывающий сюжетный экшен с открытым миром, воссоздающим Европу XV века. Игроки снова возьмут на себя роль молодого Индржиха и отправятся в эпическое приключение, полное интриг, сражений и выживания в жестокой реальности Средневековья.
Вчера появились первые оценки – критики тепло встретили новинку, а теперь очередь за игроками. Приятный сюрприз для некоторых фанатов – никакой DRM-защиты, даже Denuvo.
Взломали игру без защиты - уникальный случай
Отлично. Спасибо пираты!
ты бы лучше лицушников благодарил, ведь благодаря им пираты во все и играют)
они подняли вой и денуво сняли
да и откуда самая версия пиратки на торрентах?правильно, один лицушник скачал и отдал взломщиками)
конечно, создателям игры отдельный респект. если бы не цена, конечно купил.
да я не призываю покупать, каждый сам решает куда бабки девать)
будет время, они вернутся в рф и купишь по скидону)
По скидке возьми. По любому будет 2,5 стоить
Вы серьезно! Лицушник отдаёт игру взломщикам? Ахахахах, то есть если никто из владельцев лицензионной копии игры, не поделится со взломщиком, то пираток не будет Ахахахах пздц!!!
Это получается, если к тебе в квартиру влезут, взломав замок входной двери, значит ты дал взломщику ключ, а-а-а-а что за дичь!
Не если честно, Репакеры, именно честные Репакеры берут зачастую СВОЮ лицензионную копию игры, чистую и подлинную и вшивают Кряк (взлом, таблетку) и делают репак, но нахрена взломщику просить еще у кого-то лицуху, чтоб взломать её бред!!
трейлер бомба(помню как в первой брал замок в начале ранили в голову и весь штурм бегал с текущей кровью по экрану,но все рано победил)
ps я себя уважать перестану если не возьму лицензию
Погнали
А какая ссылка, куда там жать?)
через часик будет на торрентах, если не раньше
"средневековая игра"- это какое-нибудь там бросание подков на шест, времён ричарда, а в данном случае имеем "игру про средневековье"
Купил в стиме голд эдишен. Такую игру надо только покупать!
Ой, извините! Получается, такую игру надо просто качать, благо нет никакой защиты :)
Купил бы, но увы, их борьба.
Народ Вы уже играете? Я щас запустил в steam а мне пишет тип распаковка файлов ~1 час ждать... у кого-то было такое?
было такое
но быстрее
играю уже
У тебя диск медленный, у меня за 10 минут все распаковало
на бируте уже есть взломка, так что можно качать
Дисплей: 15,6 FULL HD 1920х1080 60Hz
Процесор:Intel Core i5-9300H @ 2,40GHz
Видеокарта: NVIDIA GTX 1050 3гб
Оперативная память: 16гб DDR4
Память: SSD 256+ HDD 1TБgb
ОС: WINDOWS 11 Pro
Ребят запуститься?
попробовать то можно в любом случае
попробуй пиратку
Считайте минуты до начала вытья : авх2, на 500 не катит) игра же под пс5 сделана)
Поподробнее можно? Игра не запускается на процессорах с авх 512 или что?
Да подожди пару часиков не торопись, пусть скачают и запустят. Тут тебе и ответят) Игра выходит на пс5 и игнорирует предыдущие поколения консолей, ей даже защита не нужна) Как это в лидерах стим оказалось Я не пойму. видимо накрутка) Типы с вёдрами ныли за Паука, в надежде что это лучше будет оптимизированно)))) А это точно так же игнорирует предыдущие поколения значит дело труба)))) Я помню как первая часть вышла, такое слоу мо приходи глядеть)))
Это первая игра сделанная в средневековье. Я в
система сама выставила такие настройки
ща заценим
У меня плюс минус такой же комп, только проц помощнее, так что давай делись впечатлениями.
в целом топчик, но у меня уже 21 12
спать надо) завтра поиграю)
разброс по фпс конечно норм
то 80, то 120
в среднем чаще всего 90 держится
выше скрин еще и пост)
С первой частью разница то ощущается?
а у тебя обновление было после предзагрузки на те же 3 часа? я чет нефига не понял, зачем тогда предзагрузка была, если он счас опять качает 77гб?
ну я немного играю
в целом да
первое что заметил
внизу тип как в манкрафте на цифры можно вещи выбирать
разброс по фпс конечно норм
то 80, то 120
в среднем чаще всего 90 держится
да этот скайрим курильщика и бесплатно не интересен, самая переоцененная игра в истории после собственно самого скайрима))
Серьезно??? Твой скайрим самая переоцененная Г.... Где всю игру лазиешь в подземельях.
А минусы будут?
Клоп комнатный, твое мнение не спрашивали, иди играй в Скайрим, что сюда то вылез, уверен ты первый в очереди кто уже игру качает.
Так он и пишет, что Скайрим переоцененней.
УПс....