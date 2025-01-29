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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 511 оценок

Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 ворвалась в десятку самых желанных и продаваемых игр на ПК

Gutsz
Новости

До выхода Kingdom Come: Deliverance 2 осталось ровно семь дней, а интерес к игре продолжает стремительно расти. По данным цифрового магазина Steam, проект уже занял 10-е место в списке самых желанных игр и 10-е место среди самых продаваемых. Более 136 тысяч человек подписаны на обновления игры, что говорит о высоком уровне ожидания среди фанатов ролевых приключений.

Высокий интерес к выходу Kingdom Come: Deliverance 2 отметил лично её геймнидазайнер и автор идеи дилогии Даниэль Вавра. В социальных сетях он поблагодарил игроков за большой интерес к средневековому сеттингу с хардкорными правилами реалистичного мира. Это особенно примечательно на фоне попыток некоторых недоброжелателей занизить интерес к проекту. Однако сухие цифры говорят сами за себя — аудитория активно интересуется продолжением средневековой RPG от Warhorse Studios.

"С предзаказами всё в порядке": Даниэль Вавра не устаёт комментировать набросы на Kingdom Come: Deliverance 2

Дополнительный импульс росту популярности, безусловно, дал и недавний кинематографичный трейлер, который познакомил игроков с суровыми реалиями Средневековья и напомнил о драматичности предстоящей истории.

Кинематографичный трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 знакомит игроков с суровыми и эпичными буднями в средневековье

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
bubenson

Если не ошибаюсь, глава cd project был очень удивлен количеством торент ресурсов на 3 ведьмака, но при этом количество проданных копий было просто ошеломляющим. Вот вам и нет денувы.

4
My life is a game

да денуво вообще не мотиватор покупки лично для меня

вот дум выходит с денуво или атом фолл с денуво скоро
дум пройду на пассе, а если бы не было на пассе, скорее всего ждал бы скидон - так как игру не особо жду


атом фалл будет и на пассе и на в стиме дешевая, в целом интересная и скорее всего куплю за фулл прайс несмотря на наличие пасса, как выйдет , посмотрю геймплей

1
My life is a game

заслуженно

0
Imnogamer

Уже прошёл? Как оно?

0
My life is a game Imnogamer

верю в разрабов - поэтому считаю заслуженно

0
Imnogamer My life is a game

Ну, с предыдущей они не подкачали, да.

1
Orbit0330 Imnogamer

Если понравилась первая часть, то вторая зайдет тоже.

0
вупсич пупсич

Я вообще не смотрю трейлеры и какие либо видео. Не хочу спойлерить игру. 4 февраля поиграю, мб возьму пару выходных.

0
Imnogamer

Я такой же в плане спойлеров.

0
Zodyak

Хорошо хоть предзагрузка будет, не придется качать в момент релиза

0
Ba11istiquePro

в смысле продаваемых?он же не вышла)или уже купить можно?

0
Котян Сутоевич

Давно уже в продаже. Кроме РФ.

0
Imnogamer Котян Сутоевич

Чё и в Северной Корее тоже(а там так-то тоже люди живут)? Не вышла она нигде ещё, даже у угодных.

0
Ba11istiquePro Котян Сутоевич

Дорого пиз ец. куплю акк лучше стимовский.

0
Ba11istiquePro Котян Сутоевич

норм)

0
Wolfenstein

это игра года , ничего удивительного, лучше ничего не будет в этом году

0
My life is a game

ну наврядли уж игра года
мафия еще выходит, дум, гта 6 мб

как лучшая рпг года - скорее всего да)

1
PanKotovsky

Игрой года то она точно не будет, весьма специфичная, казуалам не зайдет. Тем более ГТА вроде в этом году выходит.

-1
Wolfenstein My life is a game

мафия из подавала будет гвном как обычно (что гвноремейк что третья часть это показали), дум игрой года не будет тк баян столетний ( сюжета нет, ничего нет - тупо отстрел npc… лучшеб quakelive опять воскресили то тож самое только кибершпорт), а угта 6 окажется калом треша как и их гвноремастеры

0
Пользователь ВКонтакте

Помню первую, деревянную часть со сверх убогой оптимизацией и скучным сюжетом. // New Show

-2
Пользователь ВКонтакте

А ты её прошёл? Чем там закончилось то? // Андрей Вескер

0