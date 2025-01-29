Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 ворвалась в десятку самых желанных и продаваемых игр на ПК

До выхода Kingdom Come: Deliverance 2 осталось ровно семь дней, а интерес к игре продолжает стремительно расти. По данным цифрового магазина Steam, проект уже занял 10-е место в списке самых желанных игр и 10-е место среди самых продаваемых. Более 136 тысяч человек подписаны на обновления игры, что говорит о высоком уровне ожидания среди фанатов ролевых приключений.

Высокий интерес к выходу Kingdom Come: Deliverance 2 отметил лично её геймнидазайнер и автор идеи дилогии Даниэль Вавра. В социальных сетях он поблагодарил игроков за большой интерес к средневековому сеттингу с хардкорными правилами реалистичного мира. Это особенно примечательно на фоне попыток некоторых недоброжелателей занизить интерес к проекту. Однако сухие цифры говорят сами за себя — аудитория активно интересуется продолжением средневековой RPG от Warhorse Studios.

Дополнительный импульс росту популярности, безусловно, дал и недавний кинематографичный трейлер, который познакомил игроков с суровыми реалиями Средневековья и напомнил о драматичности предстоящей истории.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.