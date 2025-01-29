Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 ворвалась в десятку самых желанных и продаваемых игр на ПК

До выхода Kingdom Come: Deliverance 2 осталось ровно семь дней, а интерес к игре продолжает стремительно расти. По данным цифрового магазина Steam, проект уже занял 10-е место в списке самых желанных игр и 10-е место среди самых продаваемых. Более 136 тысяч человек подписаны на обновления игры, что говорит о высоком уровне ожидания среди фанатов ролевых приключений.
Высокий интерес к выходу Kingdom Come: Deliverance 2 отметил лично её геймнидазайнер и автор идеи дилогии Даниэль Вавра. В социальных сетях он поблагодарил игроков за большой интерес к средневековому сеттингу с хардкорными правилами реалистичного мира. Это особенно примечательно на фоне попыток некоторых недоброжелателей занизить интерес к проекту. Однако сухие цифры говорят сами за себя — аудитория активно интересуется продолжением средневековой RPG от Warhorse Studios.
Дополнительный импульс росту популярности, безусловно, дал и недавний кинематографичный трейлер, который познакомил игроков с суровыми реалиями Средневековья и напомнил о драматичности предстоящей истории.
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Если не ошибаюсь, глава cd project был очень удивлен количеством торент ресурсов на 3 ведьмака, но при этом количество проданных копий было просто ошеломляющим. Вот вам и нет денувы.
да денуво вообще не мотиватор покупки лично для меня
вот дум выходит с денуво или атом фолл с денуво скоро
дум пройду на пассе, а если бы не было на пассе, скорее всего ждал бы скидон - так как игру не особо жду
атом фалл будет и на пассе и на в стиме дешевая, в целом интересная и скорее всего куплю за фулл прайс несмотря на наличие пасса, как выйдет , посмотрю геймплей
заслуженно
Уже прошёл? Как оно?
верю в разрабов - поэтому считаю заслуженно
Ну, с предыдущей они не подкачали, да.
Если понравилась первая часть, то вторая зайдет тоже.
Я вообще не смотрю трейлеры и какие либо видео. Не хочу спойлерить игру. 4 февраля поиграю, мб возьму пару выходных.
Я такой же в плане спойлеров.
Хорошо хоть предзагрузка будет, не придется качать в момент релиза
в смысле продаваемых?он же не вышла)или уже купить можно?
Давно уже в продаже. Кроме РФ.
Чё и в Северной Корее тоже(а там так-то тоже люди живут)? Не вышла она нигде ещё, даже у угодных.
Дорого пиз ец. куплю акк лучше стимовский.
норм)
это игра года , ничего удивительного, лучше ничего не будет в этом году
ну наврядли уж игра года
мафия еще выходит, дум, гта 6 мб
как лучшая рпг года - скорее всего да)
Игрой года то она точно не будет, весьма специфичная, казуалам не зайдет. Тем более ГТА вроде в этом году выходит.
мафия из подавала будет гвном как обычно (что гвноремейк что третья часть это показали), дум игрой года не будет тк баян столетний ( сюжета нет, ничего нет - тупо отстрел npc… лучшеб quakelive опять воскресили то тож самое только кибершпорт), а угта 6 окажется калом треша как и их гвноремастеры
Помню первую, деревянную часть со сверх убогой оптимизацией и скучным сюжетом. // New Show
А ты её прошёл? Чем там закончилось то? // Андрей Вескер