Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на неделю раньше

Warhorse Studios объявила, что долгожданная ролевая игра Kingdom Come: Deliverance II выйдет на неделю раньше, чем планировалось. Игра будет доступна с 4 февраля 2025 года. Это стало большой новостью для поклонников, особенно после недавней задержки, которая отодвинула выпуск на 2025 год. В социальных сетях команда поделилась радостной вестью и пообещала, что в ближайшие дни будут раскрыты еще более захватывающие подробности.

Сразу после объявления о переносе релиза, разработчики сообщили, что уже завтра, 5 декабря, выйдет новый сюжетный трейлер игры. Также стоит ожидать анонса спецификаций для ПК и консолей, что позволит игрокам подготовиться к предстоящему запуску.

Kingdom Come: Deliverance II продолжает историю, начатую в первой части. Действие игры разворачивается в 1403 году, когда Индржих — деревенский парень из Богемии, чья деревня была разрушена в ходе гражданской войны, оказывается на службе у сэра Яна Птачека. Он будет бороться за сторону своего господина в борьбе за корону. Игра обещает сохранить историческую достоверность, которая стала одной из главных черт первой части.

Первый Kingdom Come: Deliverance получил признание за точное изображение средневековой Европы и огромный успех, продав восемь миллионов копий с момента выхода в 2018 году. Ожидается, что вторая часть не уступит первой по качеству и масштабу, предлагая игрокам новую порцию захватывающих приключений.