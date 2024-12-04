Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на неделю раньше

Warhorse Studios объявила, что долгожданная ролевая игра Kingdom Come: Deliverance II выйдет на неделю раньше, чем планировалось. Игра будет доступна с 4 февраля 2025 года. Это стало большой новостью для поклонников, особенно после недавней задержки, которая отодвинула выпуск на 2025 год. В социальных сетях команда поделилась радостной вестью и пообещала, что в ближайшие дни будут раскрыты еще более захватывающие подробности.
Сразу после объявления о переносе релиза, разработчики сообщили, что уже завтра, 5 декабря, выйдет новый сюжетный трейлер игры. Также стоит ожидать анонса спецификаций для ПК и консолей, что позволит игрокам подготовиться к предстоящему запуску.
Kingdom Come: Deliverance II продолжает историю, начатую в первой части. Действие игры разворачивается в 1403 году, когда Индржих — деревенский парень из Богемии, чья деревня была разрушена в ходе гражданской войны, оказывается на службе у сэра Яна Птачека. Он будет бороться за сторону своего господина в борьбе за корону. Игра обещает сохранить историческую достоверность, которая стала одной из главных черт первой части.
Первый Kingdom Come: Deliverance получил признание за точное изображение средневековой Европы и огромный успех, продав восемь миллионов копий с момента выхода в 2018 году. Ожидается, что вторая часть не уступит первой по качеству и масштабу, предлагая игрокам новую порцию захватывающих приключений.
Без разницы. Сколько лет на патчи и ДЛС закладывать, сразу скажите.
Говорю сразу. Ровно 2 года на патчи и DLC. Это стандарт современной западной игровой индустрии. А после двух лет на игру обычно кладут болт западные разрабы.
Смотря сколько тебе лет,если 95,то есть о чём беспокоится.
Ой, как будто для Вуконга не анонсировали ДЛС... Тоже самое везде.
А так да, скорей всего пару лет доделывать будут до настоящего релиза.
Помня первую часть, скорее, на моды и исправления от сообщества
Наличие fsr3 на старте позволяет надеяться на хороший фпс🙄 // Vadim Volodin
Очень хорошо, игровой год начнётся очень хорошо.
Притом дважды.
Думаете как то связано с асасином?
Эти игоры в разных категориях
Бедные Игори, крепко досталось
Лучше бы на месяц // Александр Лепёшкин
Думаете, повторит успех балдура?)
как выйдет...потом надо будет хотя бы год ждать когда поправят все баги....сделают хорошие длс...подвезут нужные моды...вот тогда можно будет залипнуть! // Lulu Vamp
Жду, хотя лично для меня игра очень сложная. Это не плохо конечно,но расслабиться с ней не получается...
Не надо на неделю раньше, лучше поправьте баги и прочую хрень, чтобы на релизе было не так сильно заметно.
ну почему не сейчас, а потоооом? я бы и с багами поиграл(
Ты полу сырую еду тоже ешь ?
мне то шо дадут то я и ем!
Молодцы!!! Всегда переносят на месяцы обычно, а тут вот те раз!!!
Пипец как жду её. Первую часть прошёл от и до, жду не дождусь второй.
Бобер курва!!!)