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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 361 оценка

Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на неделю раньше

butcher69
Новости

Warhorse Studios объявила, что долгожданная ролевая игра Kingdom Come: Deliverance II выйдет на неделю раньше, чем планировалось. Игра будет доступна с 4 февраля 2025 года. Это стало большой новостью для поклонников, особенно после недавней задержки, которая отодвинула выпуск на 2025 год. В социальных сетях команда поделилась радостной вестью и пообещала, что в ближайшие дни будут раскрыты еще более захватывающие подробности.

Сразу после объявления о переносе релиза, разработчики сообщили, что уже завтра, 5 декабря, выйдет новый сюжетный трейлер игры. Также стоит ожидать анонса спецификаций для ПК и консолей, что позволит игрокам подготовиться к предстоящему запуску.

Kingdom Come: Deliverance II продолжает историю, начатую в первой части. Действие игры разворачивается в 1403 году, когда Индржих — деревенский парень из Богемии, чья деревня была разрушена в ходе гражданской войны, оказывается на службе у сэра Яна Птачека. Он будет бороться за сторону своего господина в борьбе за корону. Игра обещает сохранить историческую достоверность, которая стала одной из главных черт первой части.

Первый Kingdom Come: Deliverance получил признание за точное изображение средневековой Европы и огромный успех, продав восемь миллионов копий с момента выхода в 2018 году. Ожидается, что вторая часть не уступит первой по качеству и масштабу, предлагая игрокам новую порцию захватывающих приключений.

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23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Кей Овальд

Без разницы. Сколько лет на патчи и ДЛС закладывать, сразу скажите.

4
Janekste

Говорю сразу. Ровно 2 года на патчи и DLC. Это стандарт современной западной игровой индустрии. А после двух лет на игру обычно кладут болт западные разрабы.

-2
Max P

Смотря сколько тебе лет,если 95,то есть о чём беспокоится.

0
Кей Овальд Janekste

Ой, как будто для Вуконга не анонсировали ДЛС... Тоже самое везде.
А так да, скорей всего пару лет доделывать будут до настоящего релиза.

1
Morpex333

Помня первую часть, скорее, на моды и исправления от сообщества

0
Пользователь ВКонтакте

Наличие fsr3 на старте позволяет надеяться на хороший фпс🙄 // Vadim Volodin

1
DanteNefelimSparda

Очень хорошо, игровой год начнётся очень хорошо.

1
Комментарий удален
Рикочико

Притом дважды.

-1
My life is a game

Думаете как то связано с асасином?

0
K0t Felix

Эти игоры в разных категориях

0
Trezvopoy K0t Felix

Бедные Игори, крепко досталось

1
Пользователь ВКонтакте

Лучше бы на месяц // Александр Лепёшкин

0
xmur xmur

Думаете, повторит успех балдура?)

0
Пользователь ВКонтакте

как выйдет...потом надо будет хотя бы год ждать когда поправят все баги....сделают хорошие длс...подвезут нужные моды...вот тогда можно будет залипнуть! // Lulu Vamp

0
Lvinomord

Жду, хотя лично для меня игра очень сложная. Это не плохо конечно,но расслабиться с ней не получается...

0
Maksimys Flether

Не надо на неделю раньше, лучше поправьте баги и прочую хрень, чтобы на релизе было не так сильно заметно.

0
Темный-Властелин

ну почему не сейчас, а потоооом? я бы и с багами поиграл(

0
Light through the Prism

Ты полу сырую еду тоже ешь ?

0
Аналиус Light through the Prism

мне то шо дадут то я и ем!

0
Light through the Prism
0
211186

Молодцы!!! Всегда переносят на месяцы обычно, а тут вот те раз!!!

0
HvHboy

Пипец как жду её. Первую часть прошёл от и до, жду не дождусь второй.

0
BushmasterFireArms

Бобер курва!!!)

0