Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 546 оценок

Средневековая RPG Kingdom Come: Deliverance 2 снова доступна со скидкой 50% в GOG и Steam

Gruz_ Gruz_

Фанаты средневековых приключений получили еще один повод для радости. Kingdom Come: Deliverance 2, одна из самых высокооцененных РПГ 2025 года и одновременно самая недооцененная игра на TGA 2025, снова получила привлекательную скидку в версии для ПК.

Игра сейчас доступна со скидкой 50%, что является второй по величине скидкой с момента релиза. Акция проходит именно в тот момент, когда чешский хит от Warhorse Studios готовится отпраздновать свою первую годовщину.

В Steam и GOG базовая версия игры теперь стоит $29,99, а Royal Edition — $39,99. Напомним, что Royal Edition — это старая Gold Edition, в которую входит Season Pass и все три DLC, вышедшие на данный момент.

Геймеры, пользующиеся GOG, должны поспешить, поскольку их предложение истекает уже 20 января, тогда как у пользователей Steam есть время на покупки до 24 января.

Snake2105

В РФ не доступно, значит на торрентах бесплатно 😁

yariko ookami
Рикочико

Все доступно. Просто признайтесь что ищите оправдание чтобы спиратить хорошую игру.

Властелин Сосцов

взять его что ли еще раз

LeoMacReady

Не такая уж и она средневековая. В 2025 году вышла

ОгурчикЮрец

Блин ну ты сказанул. :D:D:D Проорал

Иваныч из Тулы

Недоступна в Стим.

