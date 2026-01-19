Средневековая RPG Kingdom Come: Deliverance 2 снова доступна со скидкой 50% в GOG и Steam

Фанаты средневековых приключений получили еще один повод для радости. Kingdom Come: Deliverance 2, одна из самых высокооцененных РПГ 2025 года и одновременно самая недооцененная игра на TGA 2025, снова получила привлекательную скидку в версии для ПК.

Игра сейчас доступна со скидкой 50%, что является второй по величине скидкой с момента релиза. Акция проходит именно в тот момент, когда чешский хит от Warhorse Studios готовится отпраздновать свою первую годовщину.

В Steam и GOG базовая версия игры теперь стоит $29,99, а Royal Edition — $39,99. Напомним, что Royal Edition — это старая Gold Edition, в которую входит Season Pass и все три DLC, вышедшие на данный момент.

Геймеры, пользующиеся GOG, должны поспешить, поскольку их предложение истекает уже 20 января, тогда как у пользователей Steam есть время на покупки до 24 января.