Средневековая RPG Kingdom Come: Deliverance 2 снова доступна со скидкой 50% в GOG и Steam

Фанаты средневековых приключений получили еще один повод для радости. Kingdom Come: Deliverance 2, одна из самых высокооцененных РПГ 2025 года и одновременно самая недооцененная игра на TGA 2025, снова получила привлекательную скидку в версии для ПК.
Игра сейчас доступна со скидкой 50%, что является второй по величине скидкой с момента релиза. Акция проходит именно в тот момент, когда чешский хит от Warhorse Studios готовится отпраздновать свою первую годовщину.
В Steam и GOG базовая версия игры теперь стоит $29,99, а Royal Edition — $39,99. Напомним, что Royal Edition — это старая Gold Edition, в которую входит Season Pass и все три DLC, вышедшие на данный момент.
Геймеры, пользующиеся GOG, должны поспешить, поскольку их предложение истекает уже 20 января, тогда как у пользователей Steam есть время на покупки до 24 января.
В РФ не доступно, значит на торрентах бесплатно 😁
Все доступно. Просто признайтесь что ищите оправдание чтобы спиратить хорошую игру.
взять его что ли еще раз
Не такая уж и она средневековая. В 2025 году вышла
Блин ну ты сказанул. :D:D:D Проорал
Недоступна в Стим.