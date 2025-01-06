Стала известна дата предзагрузки Kingdom Come: Deliverance 2 и точный размер игры

Фанатам средневековых RPG стоит начать готовится к скорому релизу самой амбициозной игры в этом жанре. Студия Warhorse объявила дату предзагрузки Kingdom Come: Deliverance 2. Игра станет доступна для предварительной загрузки уже 2 февраля. При этом был раскрыт точный размер загружаемого дистрибутива игры с масштабным открытым миром.

Как сообщается, полный вес Kingdom Come: Deliverance 2 для PS5 составляет достаточно внушительные 83,981 ГБ, что свидетельствует о масштабности и проработанности нового проекта. Версия игры для Xbox и ПК вряд ли будут сильно отличаться в размере.

Судя по всему игра уже получила несколько обновлений перед запуском. На этом указывает текущая версия игры, которая засветилась в базе данных PS Store. Там Kingdom Come: Deliverance 2 отмечается версией 1.010.000, что говорит об активной доработке проекта.

Первые мнения профессиональных критиков можно будет узнать 3 февраля в 19:00 по московскому времени, когда спадёт эмбарго на публикацию обзоров. Напомним, что Kingdom Come: Deliverance 2 будет доступна с русскими субтитрами и станет доступной для игры уже 4 февраля.

Напомним ранее сообщалось, что сиквел станет значительным шагом вперёд в плане графики, физики и общей глубины игрового процесса. Исполнитель главной роли отметил, что игра реализована с использованием новейших технологий, что обещает ещё более захватывающее погружение в средневековую Европу.