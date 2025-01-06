Стала известна дата предзагрузки Kingdom Come: Deliverance 2 и точный размер игры

Фанатам средневековых RPG стоит начать готовится к скорому релизу самой амбициозной игры в этом жанре. Студия Warhorse объявила дату предзагрузки Kingdom Come: Deliverance 2. Игра станет доступна для предварительной загрузки уже 2 февраля. При этом был раскрыт точный размер загружаемого дистрибутива игры с масштабным открытым миром.
Как сообщается, полный вес Kingdom Come: Deliverance 2 для PS5 составляет достаточно внушительные 83,981 ГБ, что свидетельствует о масштабности и проработанности нового проекта. Версия игры для Xbox и ПК вряд ли будут сильно отличаться в размере.
Судя по всему игра уже получила несколько обновлений перед запуском. На этом указывает текущая версия игры, которая засветилась в базе данных PS Store. Там Kingdom Come: Deliverance 2 отмечается версией 1.010.000, что говорит об активной доработке проекта.
Первые мнения профессиональных критиков можно будет узнать 3 февраля в 19:00 по московскому времени, когда спадёт эмбарго на публикацию обзоров. Напомним, что Kingdom Come: Deliverance 2 будет доступна с русскими субтитрами и станет доступной для игры уже 4 февраля.
Напомним ранее сообщалось, что сиквел станет значительным шагом вперёд в плане графики, физики и общей глубины игрового процесса. Исполнитель главной роли отметил, что игра реализована с использованием новейших технологий, что обещает ещё более захватывающее погружение в средневековую Европу.
2 Февраля , двумя кликами по qBitt
Вы предзаказывали обычную или голд?Сижу думаю вот
Я лично пропускаю,т.к. мне не купить из за региона,а менять регион я не хочу.
я предзаказывал полную на торах.
Я голд купил, была бы дороже - купил дороже.
Просто поддержать, ну а тут бонус в виде брони.
Ты это как его... НEВЫEБ,,,,!
если не жалко бери сразу голд, со всеми плюшками, там еще будущие длс вроде включены
Игры - для детей, взрослые заняты делами и решением задач. // Александр Назаров
подпивкович, не отвлекайся от своих задач, игры тебе будут мешать
Да что вы говорите не рассказывайте сказки // Макс Асонов
"заняты делами и решением задач" - что за дела? чем заняты? что решили?
Выживанием, пока вы играете игрули, в жизни проходят процессы которые в скором времени вам по головешке так настучит, что вы даже не поймёте что это было
Воу-воу-воу, поосторожнее с вопросами, у нас а то тут решала xD