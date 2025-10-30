ЧАТ ИГРЫ
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 287 оценок

Станьте таким же модником, как Индржих: в продажу поступили ботинки по мотивам Kingdom Come: Deliverance 2

Gutsz Gutsz

Поклонники Kingdom Come: Deliverance 2 теперь могут в прямом смысле пройти путем Индржиха, при этом оставаясь в стиле. Глава Warhorse Studios Даниэль Вавра анонсировал в своих социальных сетях неожиданную коллаборацию со знаменитым чешским обувным брендом Botas.

Результатом сотрудничества стала лимитированная серия кроссовок под названием «Botas Iconic Kingdom Come: Deliverance II».

Обувь выполнена в стильной черно-бело-золотой гамме, отсылающей к средневековой эстетике игры. На кроссовках можно заметить множество деталей, знакомых фанатам: герб с тремя звездами, силуэт меча на фоне даты «1403» (год начала событий саги) и даже изображение самого Индржиха на боковой части.

Согласно анонсу, лимитированная серия уже поступила в продажу на официальном сайте Botas. Цена за пару составляет 3 299 чешских крон (примерно 135 долларов США или примерно 12 590 рублей).

Индржих столкнётся со смертельной эпидемией - Warhorse объявила дату выхода финального DLC Kingdom Come: Deliverance 2

Тем временем, на фоне выпуска нового мерча, команда разработчиков из Warhorse Studios объявила, что уходит на заслуженный отдых. Активная поддержка Kingdom Come: Deliverance 2 будет сворачиваться. Сообщается, что уже в ноябре игра получит свое финальное сюжетное расширение, которое добавит в игру новый контент и задания.

8
11
Комментарии:  11
Tom[Cat]

Какой в очко индрыджмыкыф1уфывфыа. Генри.

5
нитгитлистер

выглядят как китайские ноунеймы за 400 в домодежда толкьо с принтом фирмекнным

3
Madiark

Не индрхгижх а Генри

3
gruby_uk

Не Иван, а Джон; не Евгений, а Юджин. Да? И вообще, почему англоязычная версия имени? Почему не Хайнрих, почему не Анри, почему не Энрико?

1
North235

Жаль не какие-нибудь из тех, что можно носить в игре, на такие я б поглядел ))

askazanov

Привет больные пятки в таких тапках ))))

vadimsalomatin

Ради понтов купить и натереть мозоли 👌

prorock

Для школотронов норм

Wing42

Школотроны об этой игре даже и не слышали.

enigmahas

Ждем на али за 500 рублей.

devuser

Всего на 300 крон дороже их обычных кроссовок.