Станьте таким же модником, как Индржих: в продажу поступили ботинки по мотивам Kingdom Come: Deliverance 2

Поклонники Kingdom Come: Deliverance 2 теперь могут в прямом смысле пройти путем Индржиха, при этом оставаясь в стиле. Глава Warhorse Studios Даниэль Вавра анонсировал в своих социальных сетях неожиданную коллаборацию со знаменитым чешским обувным брендом Botas.

Результатом сотрудничества стала лимитированная серия кроссовок под названием «Botas Iconic Kingdom Come: Deliverance II».

Обувь выполнена в стильной черно-бело-золотой гамме, отсылающей к средневековой эстетике игры. На кроссовках можно заметить множество деталей, знакомых фанатам: герб с тремя звездами, силуэт меча на фоне даты «1403» (год начала событий саги) и даже изображение самого Индржиха на боковой части.

Согласно анонсу, лимитированная серия уже поступила в продажу на официальном сайте Botas. Цена за пару составляет 3 299 чешских крон (примерно 135 долларов США или примерно 12 590 рублей).

Тем временем, на фоне выпуска нового мерча, команда разработчиков из Warhorse Studios объявила, что уходит на заслуженный отдых. Активная поддержка Kingdom Come: Deliverance 2 будет сворачиваться. Сообщается, что уже в ноябре игра получит свое финальное сюжетное расширение, которое добавит в игру новый контент и задания.