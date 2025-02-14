Студия DreamVoice продемонстрировала свой вариант нейросетевой озвучки для Kingdom Come: Deliverance 2. Реализация проекта зависит от отклика игроков, и студия обращается к аудитории за поддержкой. Если демонстрация озвучки получит положительный отклик, DreamVoice готова приступить к работе и воплотить идею в реальность.
Вы ждали. Вы спрашивали. Вы мечтали. И вот настал момент, когда мы готовы ответить вам! Мы представляем демонстрацию того, что может стать Kingdom Come: Deliverance II – продолжением истории, которая покорила сердца тысяч игроков. Но теперь все зависит от вас! Если эта демонстрация найдет отклик, если мы увидим вашу поддержку, мы возьмемся за работу и воплотим мечту в реальность. Поддержите нас, дайте знать, что вы готовы снова окунуться в эпоху мечей, интриг и настоящей средневековой жизни! Ваш голос решает судьбу русской озвучки Kingdom Come: Deliverance II. Оставляйте комментарии, делитесь новостью – и давайте вместе откроем новую главу в истории!
Известная своей качественной нейросетевой озвучкой для Phantom Liberty, DreamVoice надеется, что их новый проект даст возможность игрокам погрузиться в атмосферу средневековых интриг и приключений с русским озвучиванием.
Студия подчеркивает, что поддержка поклонников решит судьбу русскоязычной версии Kingdom Come: Deliverance II.
таким играм сто процентов нужна локализация на родные языки, со временем устаешь читать каждый вариант диалога, хочется просто расслабиться и слушать персонажей, а не глазами вверх вниз бегать
в точку
Даже официальный перевод очень слабый, немного зная английский можно понять какой там бред в субтитрах бывает, а эти собрались озвучивать...
Кидай 300,000 руб если нужна. Без б
Какой там бред!? Перевели максимально аутентично. Один немец чего стоит с его акцентом, которого, кстати нет в инглише, там все максимально "стерильно".
это тот самый который в корчме стоял и говорил типо: моя голова болит, я ничего не помнить?
Хороший русский дубляж - это всегда хорошо! Очень надеюсь, что эти ребята доведут дело до конца!
будем стараться) спасибо!
Кинь им 300,000 и доведут. Они минимум 5 трейлеров уже так кидали, и ничего не выпустили.
А где можно посмотреть, остальные анонсы ?
Ютуб, скопируй имя здесь и ищу по нему. У меня первый результат в поиске. Там такая-же аватарка.
Я ввёл, а там только один анонс русской озвучки по walking dead, все остальное трейлеры игры переведённые на русский.
В разы лучше чем то что сейчас имеем (в плане озвученной нейронкой)
Не, ну если на таком уровне будет озвучена вся игра то в целом даже не плохо. Даже закинул пару соток на бусти, хоть и понимаю что вряд ли наберётся 300к. Главное чтобы сил хватило на все проекты. И деда валькиного озвучить и тут такой громадный фронт работ. Успехов DreamVoice!
Они лучше, но делают долго.
Как живые. Только вот когда...
это хорошо
появляется конкуренция нейро озвучек
а это значит выиграет тот где будет качество !
Ну где качество там время надо побольше, но наверное с развитием нейросеток скорость тоже увеличится да и качество
Не видели нигде, чтобы от нашей студии ребята приходили к кому-то и начинали желать убиться или так активно месить дерьмом(угрозы, оскорбления, дезинфа и тд). Никак не ожидали, что у людей, которые тоже занимаются озвучкой игр, может быть такая токсичная аудитория. Или они настолько на нас обижены, что готовы выпускать своих "волков" для нашего растерзания? Мы ни с кем не ссорились и всегда держим нейтралитет. Наше правило: у людей должен быть выбор, и каждый труд важен. Опускаться до их уровня и отвечать тем же, или отвечать людям недалекого ума, раз они так низко опустились, мы не будем, но и в обиду себя не дадим.
Давайте учиться быть добрее и не опускаться до клеветы, угроз, оскорблений и негативных пожеланий.
Одобряю!
ооочень годно. надеюсь озвучка дойдет до релиза и вся игра будет на таком же уровне.
Звучит очень хорошо, команде удачи с дальнейшей работой, будем с нетерпением ждать финальный вариант
у кибера была неплохая озвучка
да кстати, она много лучше звучит, нежели в первом доставщике королевского семени
по видео обычные солдаты звучат лучше, чем главные герои, может потом поправят, хз
Естественно, пометке в посте есть, что не финальное вариант.
обычно дальше заголовка не читаю, теперь вижу, это чисто демка для сбора денег и хз выйдет ли вообще озвучка
⚠️ Внимание! Мы никого не принуждаем – всё исключительно добровольно. Любая помощь важна, но вы всегда можете поддержать нас иначе:
💚Расскажите о проекте друзьям,
💚Распространяйте демонстрацию,
💚Оставляйте комментарии и отзывы.
Спасибо, что вы с нами! Вместе мы сможем сделать этот проект реальностью. ❤️
И да, озвучка была есть и будет бесплатной!
Вы молодцы 😎💪👌😇🙏
Скорее всего просто соберут бабло, выпустят кривой перевод и привет.
Собаку озвучили?
Гав!
Вот с такой озвучкой веришь что Гансу 16 лет 😁
Вот это по нашему!!!!
А мне понравилось, очень даже неплохо. Правда местами без субтитров не разобрал, что говорят, но учитывая, что озвучка, наверняка, будет дорабатываться. Это правда круто.
Гораздо лучше того недоразумения что есть сейчас.
человек за 4 суток сделал озвучку нейро довольно хорошую и бесплатно и тебе все плохо?
То что он её сделал молодец, но она плохая, играю на английском.
Ну кто то ставит, да я сам подумываю поставить читать Сабы устал
Делайте делайте сладкие
Удачи вам ребята, на Phantom Liberty качественная озвучка вышла от вас! Скорей бы заценить полную озвучку для KCD 2!
Ураааа!😌
ОЧень даже Хорошо
Переводите конечно, всяко лучше когда есть выбрать из чего, да и вы автоматически будете лучшими если еще и видео переведете тоже, а не только сцены на движке.
Приятнее слушать этот перевод от нейронки, сейчас которую использую тоже норм, но иногда уши
отлично,сколько надо собрать?
Как вы понимаете, у нас озвучка – это не просто нажать кнопку "Сгенерировать". Мы делаем живую озвучку, а уже после этого подключаем нейросети для обработки. Такой подход позволяет сохранить эмоции, живость и естественность речи, дополняя их технологиями для достижения идеального звучания.
💰 Ориентировочный бюджет – от 300 000+ руб., куда входят:
Работа актеров – начитка текста вживую для передачи правильных интонаций и эмоций.
Запись и сведение – обработка исходников, устранение шумов, подбор правильного тембра.
Нейросетевые алгоритмы – коррекция голоса, стилизация под оригинал, улучшение звучания.
Техническая поддержка и тестирование – настройка моделей, подбор параметров, адаптация под игру.
Также компенсация команде на обслуживание техники(приравниваем к благодарности за работу в команде)
Мы стремимся к максимальному качеству, поэтому каждый этап – это время, труд и вложения... Это лишь приблизительные расчеты, не вдаваясь в подробности
⚠️ Внимание! Мы никого не принуждаем – всё исключительно добровольно. Любая помощь важна, но вы всегда можете поддержать нас иначе:
💚Расскажите о проекте друзьям,
💚Распространяйте демонстрацию,
💚Оставляйте комментарии и отзывы.
Спасибо, что вы с нами! Вместе мы сможем сделать этот проект реальностью. ❤️
И да, озвучка была есть и будет бесплатной!
я понимаю, 300т это адекватная сумма не то что у других и какие сроки выпуска?
В зависимости от отклика аудитории(а как видите нам даже желают смерти..) если ребята поддерживают нас с выбором дополнительного проекта -- приступим сразу же :)
жаль,не понятно почему столько негатива,надо открыть сборы и будет все ясно(как говорится собака лает караван идет),но конечно надо обозначить сроки выхода
Не можем точно обозначить сроки, так как в первую очередь в команде работают энтузиасты, а не ребята на окладе. Сбор дело добровольное и никто не будет дожидаться когда же наберутся заветные денежки, все мы все равно будем делать свое дело независимо от исхода. Работа будет вестись активно, так как ребятушки горят проектом. Будем делиться новостями и наработками.
Тот нейросетевой звиздец, что есть сейчас имеет свой шарм. Добавляет и в так кековую игру свою дозу безумия. Мне нравится.
Такие игры достойны озвучки. Будем ждать, успехов.
блин я был бы за перевод, конечно делайте товарищи 🙂
Крутотень! Так с ходу и не скажешь, что всё это дело рук нейросети. Я бы с удовольствием поиграл в игру с такой шикарной русской озвучкой. Пусть нейросеть не идеально синтезирует русский звук, можно прикопаться, но всё же родная речь всё равно родная. Мне гораздо приятнее играть на родном языке, чем на чужом. Тем более, что оригинал у этой игры так себе, мягко скажем... Хочу играть в Kingdom Come: Deliverance 2 по-русски. Точка.
Играю с озвучкой от синт войс, норм. Пока озвучат, я уже пройду ее.
Всегда хорошо, когда есть выбор)
возможно и не плохо я лично не смотрел
лучше, чем слушать чешскую озвучку и ни чего не понимать и еще лучше, чем слушать английскую, хоть и знаешь английский на отлично. Из-за нейро перевода воспринимаю ее как акцент)))) Есть косяки, но это не сравнится с тем, что нужно читать субтитры постоянно
хороша ложка к обеду.
Отрывок как будто бы не очень удачный. Но скажу что заметил удивительную штуку в нейросетевой озвучке в виде закадровой а не дубляжа которая уже есть, там ты и смысл понимаешь и интонация смешки и остальной дополнительный окрас слышишь от оригинала а по ощущениям как будто старый фильм смотришь. Лучше чем когда озвучка полностью заменяет голоса.
Почему нейросетевой озвучкой называете локализацию актерами? У вас же нейросети как я понял только чуть чуть допиливают звучание, эффекты, и все. Или ошибаюсь?
Это полная озвучка нейронкой, о каких актерах и локализации ты говоришь...
https://www.playground.ru/kingdom_come_deliverance_2/news/studiya_dreamvoice_prodemonstrirovala_svoj_variant_nejrosetevoj_ozvuchki_dlya_kingdom_come_deliverance_2-1753263#31178789
Вот тут почитай их коммент, они об этом сами написали
Типо они копируют тембр, интонацию оригинала, а актеры просто начитывают без эмоций с правильными ударениями? Тогда ок, прикольно.
Если окажется что актеры все таки отыгрывают свои роли, а не просто начитывают, то это уже далеко от нейроозвучки. Тогда уж правильнее назвать локализация с применением ИИ
потому что помимо нас пост также редактируется модерацией сайта) Ну и по сути мы же на живые голоса все равно накидываем модели) так что все уместно)
Думаю, логично было бы создать механизм возврата средств в случае недосбора нужной суммы. Иначе какой
смысл отдавать свои деньги в никуда?
выход озвучки не зависит от того будет достигнута поставленная сумма или нет, она все равно выйдет просто уже в ущерб личным финансам команды.
Жириновский неплохо отыграл
Ух...как же хорошо то сделали.
Как по мне Phantom Liberty озвучили отлично, ребята талантливые.
И сколько будет стоить "поддержка"?
Нас можно поддержать как "монетой", но мы никого не принуждаем – всё исключительно добровольно. Любая помощь важна, но вы всегда можете поддержать нас иначе:
💚Расскажите о проекте друзьям,
💚Распространяйте демонстрацию,
💚Оставляйте комментарии и отзывы.
Спасибо, что вы с нами!
на видео нет Индржиха
гав
это Ян Птачек
мяв
причем там его зовут по имени)
Играю с нейронкой от другой студии, она конечно не идеальна, но во многих моментах даже угарная, и даже так она горазда лучше оригинала
не идеально, но лучше чем просто "нейроозвучка"
Круто
Пусть делают конечно же. Видно же, хорошо получается.
Мне понравился этот перевод. Надеюсь в игре будет не хуже. Жду с нетерпением!
Если будет лучше SynthVoice то конечно да. Только громкость речи на 25% погромче.
Вот это годно, а не тот мусор который какой-то ноуннейм выпустил, с голосом опущенного робота.
Полностью готовый перевод за 3 дня и 3 минутный вылизанный по максимуму возможностей ролик? разницу уловить трудно?
там нейросеть,но все равно за работу спасибо
Мутная тема. У них не вижу ни одной готовой озвучки для полноценной игры, зато они короткие демки делают для многих игр.
дополнение к киберпанку годное
Плюсую, длс оч неплохо для нейросети озвучено. На голову выше, чем у сталкера.
Демки - лишь демонстрация сил. В предрелизе проект AJT, в разработке и готовый на 60% TWD, по отклику возможно будет взят KC2. В релизе и отточенный до костей C2077PL в 6 вариациях. Что же не так? :)
Именно что Киберпанк и длц были сделаны, чтобы люди бежали им денежки кидать, больше они никакой озвучки нахаляву не делали, только трейлеры с демками кидают. Всё остальное за деньги. Заноси если надо.
Всё же по существу сказано. Я видел что DLC озвучено, но в моём комменте не зря было обозначено что нет озвучки именно для "полноценной игры". Конкурент берёт тем, что делает озвучку быстро, потому его подписчики закрывают глаза на ошибки в ударениях, так что чтобы с ним конкурировать нейроозвучка должна быть существенно идеальней его. А лучше вообще не конкурировать и переводить то, что не взялся он. Но переводить то что уже распаковано конечно легче чем копаться в проекте игры самому. А короткие ролики можно просто нарезать и через Elevenlabs прогнать, так что по ним нельзя судить о реальных возможностях. И не стоит обижаться на аргументированную критику.
лучше чешской не слышал .
Хочется настоящую озвучку,а озвучка с помощью искусственно интеллекта не когда не заменит актёрскую игру актёра дубляжа // Максим Кутузов
Да ладно, та озвучка что уже есть сейчас по уровню сравнима с озвучкой неопытных бюджетных актеров. Мне кажется года через 3-4 можно будет не отличить // Иван Перемыкин
Кингдом Соме: Деливерансе два // Сергей Бегленко
Как правило, на демках и стопарятся. Ибо чем дальше, тем хуже качество. А вручную прогонять из раза в раз за копейки никто не будет.
А зач вам русская озвучка, есть ещё люди, которые не понимают чешский язык? Боже, как вы вообще живёте?))
Ну как обычно, очевидный стёб в штыки. ПГ такое ПГ)
Он цитировал умников, которые вечно лезут со своим "Ыыы, дводцать первый векъ! Низнать онглейский сейчас? Самое нужное событие в жизни! Ррряяя!"
С выходом Avowed ведроголовых ждёт большой удар) Не пропустите секретик в хранилище Северного Предела) Мне треугольник вроде сняли) можно пошалить)))