Студия DreamVoice продемонстрировала свой вариант нейросетевой озвучки для Kingdom Come: Deliverance 2. Реализация проекта зависит от отклика игроков, и студия обращается к аудитории за поддержкой. Если демонстрация озвучки получит положительный отклик, DreamVoice готова приступить к работе и воплотить идею в реальность.

Вы ждали. Вы спрашивали. Вы мечтали. И вот настал момент, когда мы готовы ответить вам! Мы представляем демонстрацию того, что может стать Kingdom Come: Deliverance II – продолжением истории, которая покорила сердца тысяч игроков. Но теперь все зависит от вас! Если эта демонстрация найдет отклик, если мы увидим вашу поддержку, мы возьмемся за работу и воплотим мечту в реальность. Поддержите нас, дайте знать, что вы готовы снова окунуться в эпоху мечей, интриг и настоящей средневековой жизни! Ваш голос решает судьбу русской озвучки Kingdom Come: Deliverance II. Оставляйте комментарии, делитесь новостью – и давайте вместе откроем новую главу в истории!

Известная своей качественной нейросетевой озвучкой для Phantom Liberty, DreamVoice надеется, что их новый проект даст возможность игрокам погрузиться в атмосферу средневековых интриг и приключений с русским озвучиванием.

Студия подчеркивает, что поддержка поклонников решит судьбу русскоязычной версии Kingdom Come: Deliverance II.