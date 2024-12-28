Студия Warhorse поделилась особенностями доспехов в Kingdom Come: Deliverance 2

Студия Warhorse подробнее рассказала про доспехи в предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2, которые являются важной составляющей игры.
Игрокам будут доступны различные виды доспехов, каждый из которых будет обладать собственными уникальными характеристиками и особенностями: кольчуга, бригантина и пластинчатые доспехи.
- Кольчуга хорошо защищает шею владельца благодаря капюшону, а так же отлично выдерживает рубящие удары, однако слабо защищает от колющих.
- Бригантина, в свою очередь, дает своему владельцу хорошую мобильность и надежную защиту от вражеских атак, однако шлем сильно ограничивает зрительный обзор владельца.
- Пластинчатый доспех является самым надежным в плане защиты и имеет минимум уязвимых мест. Его поножи обеспечивают защиту от выстрелов стрелами по коленям, а нагрудник отлично защищает владельца от ударов как спереди, так и сзади. Шлем надежно защищает голову и при этом не ограничивает обзор. Тем не менее, у пластинчатого доспеха есть и существенный минус - он крайне тяжелый, а латные перчатки сильно ограничивают ловкость владельца.
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
надеюсь будет квест как в 1-й части )церковные приключения,)) ждем
Я вроде слышал про этот квест, там надо убить монаха какого то что ли в Церкви притворишься монахом и грубо говоря живешь по расписанию.Оно?
Не, это квест где с монахом трахаешь девок и бухаешь. А потом проводите церковную службу где между молитвами блюете и рыгаете на глазах у всех.
Причем я только недавно узнал, что этот квест с отцом Богутой можно оказывается сфейлить... недавно проходил и видимо не тот диалог выбрал (
Смотрю обзоры 1 части. Расскажите как Вам 1 часть в плане сюжета/доп квестов/доп активностей?Аля Ведьмак 3 с интересными доп квестами?
душнаватая игра. у меня было дежавю с каким нибудь аркс фаталисом.
латный доспех реально клевая тема походу. захотелось даже купить как 5090 ртх.