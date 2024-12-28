Студия Warhorse поделилась особенностями доспехов в Kingdom Come: Deliverance 2

Студия Warhorse подробнее рассказала про доспехи в предстоящей Kingdom Come: Deliverance 2, которые являются важной составляющей игры.

Игрокам будут доступны различные виды доспехов, каждый из которых будет обладать собственными уникальными характеристиками и особенностями: кольчуга, бригантина и пластинчатые доспехи.

Кольчуга хорошо защищает шею владельца благодаря капюшону, а так же отлично выдерживает рубящие удары, однако слабо защищает от колющих.

Бригантина, в свою очередь, дает своему владельцу хорошую мобильность и надежную защиту от вражеских атак, однако шлем сильно ограничивает зрительный обзор владельца.

Пластинчатый доспех является самым надежным в плане защиты и имеет минимум уязвимых мест. Его поножи обеспечивают защиту от выстрелов стрелами по коленям, а нагрудник отлично защищает владельца от ударов как спереди, так и сзади. Шлем надежно защищает голову и при этом не ограничивает обзор. Тем не менее, у пластинчатого доспеха есть и существенный минус - он крайне тяжелый, а латные перчатки сильно ограничивают ловкость владельца.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.