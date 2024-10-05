Студия Warhorse подробнее рассказала про механики и влияние выбора игрока в Kingdom Come: Deliverance 2

Создатели Kingdom Come: Deliverance 2, Warhorse Studios, поделились подробностями некоторых механик предстоящей игры.

В то время как мир Kingdom Come: Deliverance 2 создан вручную, чтобы быть исторически точным и глубоко погружающим в средневековую Богемию, главный герой игры — Генри — это что-то вроде чистого холста, который предстоит завершить по мере развития его истории. Генри — молодой человек, которому еще предстоит выработать глубоко укоренившиеся взгляды на мир. Таким образом, игрок может свободно развивать его навыки, мораль и личность способами, которые отражают как его собственные уникальные ценности, так и глубокие игровые принципы вселенной Kingdom Come: Deliverance: навыки Генри повышаются по мере прохождения игры.

Например, когда игрок осваивает оружие в любом классе, базовые возможности с другим оружием в этом классе также улучшаются, что затем дает вам доступ к новым боевым приемам. При освоении темных искусств скрытности, Генри будет более умело отвлекать стражников и эффективно использовать маскировку, выполняя свою смертельную работу в тени. При оттачивании навыков кузнечного дела и алхимии созданные предметы станут более мощными.

Помимо отработки этих навыков (и бесчисленного множества других), дополнительный прогресс достигается благодаря открытиям, которые Генри делает в мире игры. В Kingdom Come: Deliverance 2 есть учителя, которые готовы поделиться небольшим количеством своего опыта, или квесты, которые вознаграждают исключительные знания. Как бы игрок ни решил продвигаться по прокачке каждого навыка, прокаченное мастерство ремесла даст почувствовать силу и возможности в игре.

В дополнение к своим основным навыкам, Генри может разблокировать различные преимущества на протяжении своего путешествия: например, в игре можно узнать, как входить в режим берсерка, когда у Генри низкое здоровье, или как легче отвлекать сторожевых собак, или как эффективнее очаровывать противоположный пол; после изучения этих навыков они остаются активными и добавляют Генри еще больше колорита в мире игры

Что важно, этот мир реагирует на то, как игрок использует эти навыки. Kingdom Come: Deliverance II — это традиционная RPG, которая движима, в первую очередь, своими базовыми системами, а не сильно заскриптованными встречами. Другими словами, мир игры запоминает действия игрока и сделанный им выбор. Каждый житель этого обширного мира — реальный персонаж со своими собственными мотивами, эмоциями и опытом жизни 15-го века. Если Генри предстанет перед ними окровавленным и израненным в битве, то они сложат о нем соответствующие впечатления. Если Генри решит убить их союзника, то они будут избегать его.

При совершении преступления под покровом темноты, Генри вполне можете остаться безнаказанным; но мир все равно отреагирует на угрозу, которую игрок привнес в жизнь жителей. Теперь напуганные местные жители вооружатся, стражники станут более бдительными, а торговцы повысят цены на свои товары.

Не каждый моральный вопрос — это вопрос закона и порядка, и некоторые решения, с которыми игроку придется столкнуться, взвешивают искушение против личной выгоды. Можно выбрать морально сомнительный путь: Генри получит явное преимущество, но какой ценой? Именно долгосрочные инвестиции игрока в его собственного Генри придают этим дилеммам их истинный вес и значение.

Генри каждого игрока — уникальный. От навыков, которыми он овладевает, до того, как игрок решает применять их в сложном мире игры. Kingdom Come: Deliverance II создана с нуля, чтобы обеспечить насыщенный, захватывающий опыт, не похожий ни на один другой в играх.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.