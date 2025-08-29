Студия Warhorse показала обновлённый фоторежим для Kingdom Come: Deliverance 2

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 сообщили о том, что обновлённый фоторежим станет доступен уже 9 сентября.

В этот же день выйдет дополнение Legacy of the Forge, однако для использования фоторежима покупать DLC не потребуется - обновление с ним получат все игроки. В коротком ролике создатели показали новые возможности: теперь можно изменять положение солнца, тонко настраивать освещение и использовать другие инструменты для создания снимков.

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.